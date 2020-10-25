



Иван Шилов ИА REGNUM

Выступая в Риме на открытии нового учебного года, канцлер Восточного института кардинал Леонардо Сандри вспомнил о геополитических реалиях. «Мы вновь обращаемся и обновляем призыв к миру и примирению, — сказал иерарх, — с особым упоминанием о той части Кавказа, где дружеские армянский и азербайджанский народы снова взяли в руки оружие и пробудили конфликт, не лишенный интересов и поддержки со стороны различных держав». Кардинал добавил, что мир как будто бы не извлек никакого урока из того периода, когда после Первой мировой войны произошел передел ближневосточного региона, сообщает Vatican News. Как подчеркнул Сандри, «и хотя пандемия приостановила или по крайней мере ограничила некоторые военные феномены, война по-прежнему остается нашей печальной действительностью и драмой во многих частях мира, особенно на столь дорогом всем нам Востоке».

Обращение монсеньора к итогам Первой мировой войны требует анализа. Одним из главных последствий ее для Ближнего Востока считается соглашение Сайкса — Пико, которое на месте распавшейся Османской империи нарезало новые государства с искусственными границами, не считаясь с этнической и религиозной картой региона. Современные исследователи считают, что англо-французский картель подготовил почву для нынешних кровавых событий на Ближнем Востоке, включая появление ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти печальные последствия неизменно осуждает Ватикан. Но что волновало Святой престол сто лет назад? Похоже, что Римская курия тогда проявляла гибкость и широту. Когда президент США Вудро Вильсон выступил 22 января 1917 года с речью о грядущем мировом устройстве, Ватикан был «особенно расстроен акцентом на право народов на самоопределение». Как писала на следующий день газета L'Osservatore Romano, этот принцип предполагал реорганизацию центральных держав, особенно Австро-Венгрию.

Соглашение Сайкса-Пико.1916 год

Вместе с тем в записке папы Римского Бенедикта XV от 1 августа 1917 года можно встретить такие строки: «…дух равенства и справедливости должен руководить рассмотрением всех иных территориальных и политических вопросов, в особенности касающихся Армении, балканских государств и стран, составляющих древнее Царство Польское, чьи благородные исторические традиции и страдания, которые оно претерпело, в частности, в ходе нынешней войны, должны по праву вызывать симпатии народов». При этом понтифик не уточнял, какие именно государства он имел в виду и где проходят упомянутые им границы. Можно предположить, что главным тут являлась христианская идентичность армянского, балканских и польского народов. Религиозная составляющая диктовала позицию Святого престола и в отношении Ближнего Востока. Как отмечает Еврейская виртуальная библиотека (JVL), Ватикан на самом раннем этапе был осведомлен о соглашении Сайкса — Пико, которое делило регион между Францией и Великобританией и устанавливало международный протекторат над Палестиной. Ключевой проблемой для него был статус святых мест с сохранением особых прав христиан, в первую очередь Святого престола.

Папа Римский Бенедикт XV

Гарантии христианам были важны для Ватикана и в отношении Кавказа. По мнению итальянского историка Синомы Мерло, этот регион являлся объектом дипломатических усилий и пастырской заботы Бенедикта XV, который демонстрировал растущий интерес к нему, хотя это и была «периферийная территория» для «большой игры» империй и место с незначительным католическим влиянием. Тем не менее Святой престол интересовался на Кавказе как армянами (среди которых хотя бы были католики), так и православным Грузинским патриархатом. Это внимание не ослабевает и сегодня. Папа Римский Франциск посещал с визитом Азербайджан, Армению и Грузию. С рабочими поездками в регион отправлялись также государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. Однако всё это происходило в относительно стабильной геополитической ситуации на Кавказе, поделенном между христианскими Грузией и Арменией (плюс непризнанным Нагорным Карабахом) и мусульманским Азербайджаном.

После того как Баку при поддержке Анкары атаковал Нагорный Карабах, некоторые эксперты заговорили об угрозе христианству на Кавказе. Французский геополитик Александр Дель Вал в интервью американскому католическому National Catholic Register подчеркивает: если армяне в Анатолии и на Кавказе исчезнут, не останется больше ни одного христианского народа, который представлял бы цивилизационное препятствие для объединения «братских» Турции и Азербайджана. Сам конфликт он называет «тройственным». Во-первых, есть религиозный аспект. Во-вторых, этнический. В-третьих, географически-территориальный. «Армения расположена между двумя мусульманскими странами и является естественным препятствием для объединения турок, это объясняет, почему Азербайджан и Турция являются единственными двумя странами в мире, которые радикально отрицают Геноцид армян, — говорит Дель Вал. — Турция нацелилась не только на армян Нагорного Карабаха, турки нацелились на всю Армению, применяя против нее эмбарго, которое действует с 1990-х годов. Их цель — избавиться от армян религиозно, политически, экономически, социально».

Карабахский конфликт (1991—1994 гг.)

Отметим также, что падение Армении и Нагорного Карабаха создаст угрозу христианской идентичности и истории Грузии, на которую уже сейчас (в частности, в ситуации с монастырем Давид-Гареджи) покушается Баку. Если бы Ватикан поддержал право народа Нагорного Карабаха на самоопределение и провозглашение независимости республики, то на Кавказе появились бы три христианских государства против одного мусульманского. Но может ли позволить себе такое Святой престол, который в диалоге с Тбилиси руководствуется принципом территориальной целостности? Трудный вопрос для ватиканской дипломатии.