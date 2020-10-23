



Иван Шилов ИА REGNUM

В Турции внимательно следят за ходом предвыборной кампании в США. По многим причинам — ближним и дальним.

Если говорить о ближних, то многие турецкие эксперты считают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не случайно выбрал именно предвыборный этап в США для «резкой активизации своей политики в Закавказье, что привело к карабахской войне». Насчет дальних причин в Турции существует устойчивое мнение, что «между Эрдоганом и американским президентом Дональдом Трампом сложились личные доверительные отношения» и действия турецкого лидера не только в Закавказье, но и в других частях Большого Ближнего Востока «имеют согласованный характер». Симпатии турок на стороне Трампа. Они полагают, что, несмотря на антитурецкую позицию, занятую Конгрессом США, который грозит и вводит по разным поводам санкции против Анкары, отношения двух стран базируются на негласном альянсе Трампа с Эрдоганом. Поэтому ясно, что команда турецкого президента делает ставку на Трампа, как кандидата, который, замечает турецкое еженедельное издание Türkiye, «нанесет меньший урон турецко-американским отношениям». Это первое.

Второе. В турецком аналитическом сообществе существует мнение, что Трамп не является сторонником признания новых государств на Ближнем Востоке и «разыгрывает курдскую карту на Ближнем Востоке исключительно», по оценке издания Hürriyet Daily News, «в тактических интересах». Поэтому то, что сейчас Джо Байден опережает Трампа в опросах, турецкий правящий класс, конечно, волнует. Хотя в Анкаре часто вспоминают о том, что Хиллари Клинтон в 2016 году тоже имела вроде бы преимущество на протяжении всей кампании, но проиграла Трампу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне

Наконец, третье. В турецком национальном политическом мышлении доминирует мнение: США никогда не бросят Турцию, независимо от того, кто победит на выборах. Анкару сейчас устраивает то, что на последнем этапе предвыборной гонки проблемы турецко-американских отношений отсутствуют на дебатах между Трампом и Байденом. И это в тот момент, когда Турция приступила к реализации своей «экспериментальной» стратегии в Закавказье в альянсе с Азербайджаном.

Но ситуация может резко измениться в случае поражения на выборах действующего президента США, чего, кстати, не исключают в Турции. Вот почему в Анкаре остро реагировали на «турецкие тезисы» Байдена, который заявлял, что «если станет президентом, то поддержит турецкую оппозицию, чтобы победить лидера Турции, но не путем переворота, а посредством избирательного процесса». Помимо того, Байден считает, что «США необходимо активнее работать с союзниками для изоляции действий Эрдогана в регионе, особенно в Восточной Европе, включая разведку нефти и другие вопросы». Он говорит и о поддержке турецких курдов, которых, по его словам, «нужно интегрировать в политические институты страны, в частности, вернуть в парламент».

Выступая перед студентами Гарвардского университета, Байден говорил, что ответственность за подъем ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «лежит на ближневосточных союзниках США». По его словам, «неуемное желание Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ свергнуть сирийского президента Башара Асада привело к началу открытой войны между суннитами и шиитами и возникновению целого ряда новых радикальных группировок, самой мощной из которых стало ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Мы не смогли убедить своих коллег остановиться, — уточнял Байден. — У нас были отличные отношения с турками, саудовцами, жителями ОАЭ и других стран. И чем они занимались? Они всеми силами стремились свергнуть Асада, осыпали сотнями миллионов долларов и заваливали десятками тысяч тонн оружия любого, кто был готов воевать против него. Теперь результат такой политики стал более очевиден. Америка не может вновь прийти к мусульманам в качестве агрессора». В ответ Эрдоган потребовал извинений от Байдена.

(сс) Gage Skidmore Кандидат в президенты США Джо Байден

Более того, кандидат от Демократической партии откровенно и открыто говорит о необходимости «изоляции действий Эрдогана в регионе, особенно в Восточном Средиземноморье, в связи с нефтью и целым рядом других вещей». Он также отмечает, что «мы не собираемся продолжать играть с ним (Эрдоганом — С.Т.) так, как мы это делаем сейчас». «Если Трамп переизберется и большинство в Сенате останется за республиканцами, отношения с Турцией будут лучше по сравнению с альтернативным развитием событий, — отмечает один из основателей «Платформы президента Трампа для турок» Сайгын Шимшек. (Saygın Şimşek). — Трамп в отношениях с Турцией демонстрировал компромиссную и конструктивную позицию и, надо полагать, сохранит ее в случае избрания. Но если президентом станет Байден, Турцию ждет непростой период. В отношениях США и Турции может возрасти напряженность из-за С-400, Восточного Средиземноморья, Армении и Сирии»

В этой связи турецкое издание Yeni Çağ сообщает, что Анкара уже имеет запасной сценарий действий: закрепиться на новых рубежах к моменту, когда в Вашингтоне окончательно решится судьба власти, а дальше начинать новую борьбу с новых позиций. Получится ли?