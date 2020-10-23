Зал печати Святого престола опубликовал днем 22 октября коммюнике о продлении срока действия временного соглашения Ватиканом и Китаем о назначении епископов. «По истечении срока действия временного соглашения между Святым престолом и Китайской Народной Республикой о назначении епископов, которое было подписано в Пекине 22 сентября 2018 года и вступило в силу через месяц, обе стороны договорились продлить экспериментальный этап осуществления временного соглашения еще на два года, — говорится в заявлении. — Святой престол считает, что первоначальное применение соглашения, которое имеет большое церковное и пастырское значение, было позитивным благодаря хорошей коммуникации и сотрудничеству между сторонами по согласованным вопросам, и намерен продолжать открытый и конструктивный диалог на благо жизни Католической церкви и блага китайского народа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Со специальным разъяснением выступил ватиканский официоз L'Osservatore Romano. Издание подчеркнуло, что основной целью временного соглашения является провозглашение Евангелия в Китае и восстановление полного и видимого единства Церкви. Причины, побудившие пойти на диалог с Пекином, квалифицируются как «имеющие экклезиологический и пастырский характер». Впервые за многие десятилетия все епископы Китая находятся в общении с епископом Рима и больше не будет незаконных рукоположений. Это понятно и принимается. Но есть еще и проблема, которую ватиканская газета видит в попытке международных экспертов «анализировать действия Святого престола в основном с точки зрения геополитической герменевтики». Ответ таков: «Существует полное понимание того, что диалог между Святым престолом и Китайской Народной Республикой способствует более плодотворным поискам общего блага на благо всего международного сообщества». И этим вызваны два контакта секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера с главой МИД Китая Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности и на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Пол Ричард Галлахер и министр иностранных дел КНР Ван И

«Геополитическая герменевтика» на сегодня является наиболее сложным вопросом для Ватикана. За два года действия временного соглашения западные страны, преимущественно США, неоднократно критиковали Святой престол за то, что он закрывает глаза на «преследования китайских католиков, уйгуров-мусульман и других религиозных меньшинств», а также ничего не говорит о «борьбе свободолюбивых жителях Гонконга против давления Пекина». Но Ватикан — государство не совсем обычное, у него нет военно-морского флота, который может курсировать вблизи китайских границ, и отсутствуют многомиллиардные торговые обороты с КНР. То есть не имеется средств обычного геополитического давления. Помимо того, Святой престол не может вести себя как международные правозащитные организации, поскольку преследует иные цели, чем светские люди. Для Церкви критически важно обеспечить единство верующих, наладить богослужебную жизнь и организовать миссионерскую работу. Существование в Китае двух Церквей, не признанной Римом «патриотической» и не признанной Пекином «подпольной», препятствовало всему вышеперечисленному.

Поэтому Ватикану так важно было добиться того, чтобы все епископы пребывали в общении с епископом Рима и больше не было «незаконных рукоположений». Кое-что выиграл и Китай. Пойдя на соглашение со Святым престолом, он выходит на обезвреживание потенциального «гнойника», которым могла стать «подпольная» Церковь. И чего не смог в свое время сделать СССР, когда под давлением коммунистических властей в марте 1946 года на Львовском соборе было объявлено о самоликвидации Украинской греко-католической церкви. Она перешла на нелегальный режим, однако в итоге пережила Советский Союз. При этом озлобление униатского духовенства против Москвы, перенесенное на современную Россию, до сих пор дает о себе знать. С чем был вынужден иметь дело и Ватикан, когда в первые годы легализации УГКЦ старался сдерживать и задвигать в сторону «подпольных» греко-католических епископов. Очевидно, что Святому престолу и Пекину придется столкнуться с подобной проблемой, решая ее постепенно посредством замены нынешних китайских епископов на новых владык, рукоположенных и назначенных уже в рамках временного соглашения.

News.ugcc.ua Папа Франциск и глава УККЦ Святослав Шевчук

Это займет определенное время. Но без проведения такой ротации вряд ли нынешний «эксперимент» перейдет в статус постоянного, а эпизодические встречи ватиканских и китайских дипломатов выльются в восстановление дипломатических отношений между Святым престолом и Китаем.