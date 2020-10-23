Нефтяные котировки подросли 22 октября в свете благоприятного информационного фона. Президент России Владимир Путин заявил, что он не видит необходимости для мировых нефтепроизводителей менять свою политику в рамках сделки ОПЕК+. Однако он не исключает продления нынешних сокращений на более длительный период, если того потребует рыночная ситуация.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Мы считаем, что сейчас нам нет необходимости ничего менять, но мы не исключаем, что мы можем или сохранить действующие ограничения на добычу, не снимать их так быстро, как мы предусматривали это делать ранее. А если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению», — цитирует слова президента агентство ТАСС.

На фоне продолжающегося роста числа заражений COVID-19 и высоких рисков замедления спроса на жидкое топливо взоры участников рынка устремлены на альянс ОПЕК+, взявший на себя бремя балансировки путем сокращения собственной добычи. По действующим соглашениям, около 25 участников сделки договорились в совокупности сокращать добычу на 7,7 млн баррелей в сутки (б/с) до конца 2020 г. С января 2021 года сокращение планируется ослабить до 5,7 млн б/с, но ухудшающиеся прогнозы по спросу усиливают на рынке сомнения в целесообразности такого ослабления.

Поэтому сейчас рынок внимательно следит за высказываниями представителей крупнейших участников ОПЕК+, Саудовской Аравии и России, на тему перспектив сделки после 2020 г. Следующая встреча министерского комитета ОПЕК+ запланирована на конец ноября.

Фьючерсы наBrent 22 октября подросли и частично отыграли потери предыдущего дня. В целом котировки остаются в рамках недельного диапазона $41−43,5 за баррель. При сохранении информационного фона эти границы могут оставаться актуальными на горизонте ближайших дней.

Вечером 23 октября Baker Hughes опубликует еженедельную статистику по буровой активности в США.