Граждане России хотели бы достойно и качественно прожить примерно до 83−84 лет. Таково усредненное желание, которое намного опережает усредненную реальность. Журнал The Lancet определил продолжительность здоровой жизни в России в 63,7 года и поместил по этому показателю нашу страну на последнее место среди всех государств Европы. Самая высокая продолжительность здоровой жизни в Европе выявлена в Исландии — 71,9 года. Продолжительность здоровой жизни с рождения в Сингапуре составляет 76,2 года, в Японии — 74,8, в Великобритании — 71,9, в Китае — 68,7, в США — 68,5.

Питер Пауль Рубенс. Старушка и мальчик со свечами (фрагмент)

Это не все неприятные цифры. Институт социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ сообщает о 46,5 года. В данном научно-исследовательском учреждении под продолжительностью здоровой и счастливой жизни понимают число лет, прожитых человеком без серьезных заболеваний, притом что он полностью или в основном доволен тем, как он живет. Ниже всего посчитанная средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни в Орловской, Брянской и Магаданской областях, Чукотском и Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области, Республике Марий Эл, Ивановской, Липецкой, Псковской областях.

Главным индикатором, характеризующим состояние здоровья населения и качество его жизни в Российской Федерации, традиционно считается другой показатель — продолжительность жизни. С ним связывают успешность действий государства по охране здоровья населения. Методика расчета показателя отработана, универсальна и обеспечивает его сопоставимость независимо от особенностей возрастной структуры сравниваемых групп населения, территорий и стран. Однако, как известно, важна не только продолжительность жизни, но и ее качество, и наконец-то появился показатель продолжительностиздоровой жизни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

В нашей стране этот показатель практически не используется, так как только-только введен в Федеральный план статистических работ отдельным распоряжением правительства (распоряжение подписано М. Мишустиным 18 июня этого года). Также впервые он рассчитан по состоянию на 31 октября 2019 года: 60,3 года. В этом году значение показателя мы узнаем после 1 ноября, а в 2021 году и в дальнейшем ежегодно будем узнавать после 1 сентября. Видимо, с периодичностью сбора показателя есть затруднения.

При расчете показателя служба статистики использует официальные данные о смертности и субъективную оценку респондентами своего здоровья. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ) позволяет оценить, сколько лет человеку в определенном возрасте предстоит прожить здоровым, то есть без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, ограничивающих повседневную жизнедеятельность. Например, без инвалидности. Мужчина в России, по данным ВОЗ, заболевает первым хроническим заболеванием в 52,8 года. Женщина в России без хронических заболеваний в среднем живет до 64,1 года. ВОЗ считает ОПЗЖ приоритетным показателем и ведет международные расчеты. Жители самых здоровых уголков планеты проводят в болезнях и недугах до 9% своей жизни, а жители самых неблагополучных регионов — до 14%. Не менее 35% мужчин в возрасте старше 60 лет страдают двумя или более хроническими заболеваниями.

Здоровье и долголетие современного человека на 10% зависит от здравоохранения, на 20% — от наследственности, еще на 20% — от экологии и состояния окружающей среды, на 50% — от образа и стиля жизни. Расчеты ученых примерные, потому что человеческий организм — сложнейшая самоуправляемая система, не подчиняющаяся правилам государственного управления. Мы когда-нибудь приблизимся к точному прогнозированию поведения этой системы, но не раньше, чем научимся точно прогнозировать погоду на ближайшие сутки. Пока же у нас это получается применительно лишь ко вчерашнему дню.

В государственных документах цифра, касающаяся продолжительности здоровой жизни, ожидаемой к 2024 году в размере 67 лет, зафиксирована в двух федеральных проектах двух национальных проектов двух государственных программ Российской Федерации. Единственным куратором обоих проектов является зампред правительства Т. Голикова. Руководитель федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (краткое название — «Укрепление общественного здоровья») — замминистра здравоохранения, а администратор — директор департамента Минздрава.

В материалах, обосновывающих мероприятия проекта, рассчитывают на успех. За счет чего? «За счет внедрения новой модели функционирования центров общественного здоровья» (эта модель включает разработку нормативных правовых актов, направленных на упрощение отчетно-учетной документации, но не предусматривает создания новой инфраструктуры и существенного расширения штатной численности сотрудников центров общественного здоровья).

Второе направление — адресные информационные кампании с выбором наилучших каналов доведения информации до различных возрастных и социальных групп.

И третье — путем «внедрения системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах».

Несмотря на пафос, никакого эффекта, значимого для достижения цели, эти мероприятия не дадут. Они частичны и недостаточны, антисистемы и контрпродуктивны. Очевидно, что вместо них цели будут достигнуты другим известным способом — статистикой. Т. Голикова, опытный и умелый администратор, и все начальники пониже ее ранга просто не дочитали всю эту нелепость и, как это часто бывает, передоверились какому-то рядовому автору — сотруднику профильного департамента Минздрава.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Эту же цель — увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет — определили и для другого федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». Сам факт того, что цель помещена в подпрограмму «периода дожития», как его называют в пенсионных фондах, — уже тупик. Здоровая жизнь и старость — для нашей страны понятия пока несовместимые. Не случайно, что авторы федерального проекта не смогли подобрать ни одного показателя, непосредственно выражающего именно продолжительную здоровую жизнь человека. Намеченные показатели, которых будут стараться достичь, из другой сферы. Они такие:

ожидаемая продолжительность жизни сегодняшних 55-летних граждан составит 27,8 года (это условный расчет, который нельзя воспринимать буквально, а только применительно ко всему населению. Например, из 10 человек, когда-то родившихся в одном и том же году, пять человек прожили до 50 лет и пять человек прожили до 100 лет. Средняя продолжительность жизни десяти этих человек — 75 лет. — А.М.);

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста вырастет с 22,4 единицы до 56 единиц (то есть из каждых 10 тыс. граждан старше 60 лет будет госпитализировано в геронтологические больницы и отделения не 22 человека, а целых 56 человек! Это, конечно, почти в три раза больше, и потребует соответствующего увеличения количества коек, но явно недостаточно: гериатрия как наука и возникла потому, что у пожилых людей целый букет болячек, который в условиях традиционных терапевтических хирургических и пр. стационарах лечить не получается. — А.М.);

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, вырастет с 23 до 70%;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, изменится с 56,6 до 90%;

доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания «нового типа», от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, «вырастет» с 0% до 3,7%. И, наконец,

численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, увеличится с 75 человек до 450 человек (видимо, это техническая ошибка, считать надо не в единицах, как предписано, а в хотя бы в тысячах. — А.М.).

Все показатели важны, но относятся к понятию «продолжительность жизни», а не к той ее части, которая называется здоровой жизнью и которую очень бы хотелось помочь продлить как можно дольше.

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Куратор федерального проекта — Т. Голикова, старшее должностное лицо — замминистра труда и соцразвития, администратор — директор департамента Минтруда. План мероприятий по реализации проекта по достижению 67-летнего пика здоровой жизни не обременен интеллектуальными находками. Коня и трепетную лань впрягли хомутом одного глагола — увеличить, а оглоблями стало существительное «период». Итак, цитирую, «в целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов». Ни много ни мало: уже проведен анализ эффективности работы регионов по увеличению продолжительности здоровой жизни, подготовлены рекомендации для всех регионов от Калининграда до Владивостока. А методика расчета показателя утверждена лишь в июне 2020 года!

Среди множества прямых и косвенных факторов, влияющих на продолжительность здоровой жизни, важным является фактор питания. Десять лет назад были утверждены Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года. По плану мероприятий по реализации Основ 2013—2020 годы должны были быть посвящены организации системы мониторинга и проведения эпидемиологических исследований состояния питания различных контингентов населения в различных регионах страны, проведению выборочного наблюдения за рационом питания населения, проведению эпидемиологических исследований пищевого статуса отдельных групп населения в различных регионах страны и связанных с ним показателей здоровья с целью оптимизации питания и оценки эффективности осуществляемых профилактических мер. По плану мероприятий федеральных проектов эта же работа будет проведена заново: «разработана и внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, основанная на результатах научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии, во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой продукции», на что планируется израсходовать к 2021 году 133,8 млн рублей.

Легко проверить, что и иные написанные мероприятия имеют десятилетнюю историю их неосуществления. Нет надежды, что те, кто добровольно принял на себя публичную обязанность за отслеживанием выполнения государственных планов, сдержат данное слово.

В конце прошлого года в Совете Федерации на парламентских слушаниях обсуждался вопрос о ходе реализации нацпроекта «Демография». Что и как обсуждалось — заслуживает отдельного разговора, поскольку говорилось о чем угодно, но только не о ходе реализации. Цитировали Путина, говорили о важности цели и причинах принятия, о том, чего в проекте не хватает, что бы еще надо бы предусмотреть, на что еще надо выделить денег. Правильно? Правильно. Но тема была другая, не о том, хороший или плохой нацпроект, а о ходе реализации, о ходе выполнения утвержденных мер. Поэтому ответа на этот вопрос принятые рекомендации ответа не дают. Первый пункт рекомендаций парламентских слушаний — принять к сведению информацию по вопросу «О ходе реализации национального проекта «Демография» в части мер поддержки рождаемости. Второй пункт — поддержать предложения о необходимости принятия Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года, нацеленной на воспитание поколений, для которых большая многодетная семья, забота о ближних, своих детях и родителях, ответственность за судьбу Отечества являются безусловными ценностями, смыслом и нормой жизни. И так далее. Еще правительству и министерствам высказаны рекомендации по разработке дополнительных мер, но последний пункт такой — направить настоящее решение в администрацию президента Российской Федерации. Чтобы знали — не спим, бдим, мониторим.

Джон Эверетт Милле. Семья

В Совете Федерации не заметили, что у федеральных демографических проектов появилась новая важнейшая цель, достижение которой требует общенациональных усилий всех ветвей и структур единой системы публичной власти и самих граждан. В правительственных институтах эту цель прописали, но пока не знают, как и что бы сделать, чтобы не оставаться на самом последнем европейском месте. Место, конечно, важного значения не имеет, но, однако, досадно. Образовался какой-то тупик. Следовательно, надо искать выход из тупика. Во всяком случае — об этом знают все — выход всегда есть там, где был вход.