«Пять вопросов», которые президент Зеленский собирается задать 25 октября всем выходящим с избирательных участков, вызвали шквал критики в медиа. Одних возмутил фамильярный тон президента, обратившегося ко всем избирателям на «ты», других — сам факт опроса как агитации в день голосования. Иных заинтересовали источники финансирования акции: все-таки 30 000 избирательных участков — это только на оплату интервьюеров как минимум шестьдесят миллионов гривен. Плюс бумага, полиграфия, транспортировка, подсчет…

Александр Горбаруков ИА REGNUM

21 август «Слуги народа» на своем сайте неосторожно признали свое финансирование «Пяти вопросов»: «Кто будет финансировать это исследование? Ответьте официально: политическая партия «Слуга народа». Соответствующее решение принято на заседании Высшего совета партии 20 октября». Это же и признание будущего факта нарушения избирательного законодательства (агитация в день выборов).

Но все это ерунда. Потому что «Слуги…» добились главного: привлечения благожелательного внимания избирателей. По опросу социологической группы «Рейтинг», 43% опрошенных положительно относятся к идее президента провести всенародный опрос в день выборов. 30% — нейтрально и 25% — отрицательно. Обычно я не верю опросам на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Но в данном случае ставшие мне известными данные по опросу «не для публикации» подтверждают данные «Рейтинга»: 41 — за, 28 — скорее за. И согласитесь, получить 69% «позитива» за три дня до выборов не каждому дано.

И это очень неплохая цена за возможность ответа на каких-то пять вопросов, из которых четыре являются риторическими, неграмотными или психо-популистскими.

President.gov.ua Владимир Зеленский

О пожизненном заключении за коррупцию. Вопрос риторический, с перспективой зашкаливающего «за». Потому что мало кто знает, что такое коррупция и ее роль в реалиях современной экономики, зато многие сталкивались с ней в реальности, и все «накручены» антикоррупционными темами средствами массовой информации. О создании свободной экономической зоны в Донбассе. Вопрос безграмотный. СЭЗы за последние годы стали своеобразной карго-мантрой Украины: сейчас с неба упадет «зона» и все станет хорошо. А мантры в любом культе не позволяют думать. Например, о том, что на территорию силового конфликта никакая инвестиция или бизнес-проект (кроме частной военной компании) не придет! Или о том, что текущий инвестиционный климат на Украине не способствует созданию таких зон — по индексу экономической свободы Украина занимает 134-е место в мире. О сокращении количества народных депутатов до трехсот. Вопрос популистский. Верховная рада — это рекордсмен по уровню недоверия у украинского населения. По октябрьским опросам полностью доверяют работе парламента 2,8% (!) респондентов, скорее доверяют — 16,4%, скорее не доверяют — почти 41% и совсем не доверяют почти 36% опрошенных. А если вспомнить, что в президентское кресло Зеленского привел сериал «Слуга народа», где его герой смачно, с двух рук расстреливал депутатов-коррупционеров, то позитивный ответ на этот вопрос не вызывает сомнений. О легализации каннабиса в медицинских целях. Вопрос на «коллективную психику». Вряд ли стоит сомневаться, что значительная часть молодого электората придет на участки, чтобы проголосовать «за» хотя бы из юношеского фрондерства и эпатажа. И это будет способ решения «вечной проблемы» украинских выборов: явке «своего» электората. Ведь не секрет, что основным симпатиком «Слуг» является молодежь. На парламентских выборах 2019 года ЗЕкоманда наибольшую поддержку получила в группе «18−29 лет» — 58,8% голосов избирателей. Электорат хороший, но ленивый и недисциплинированный. Проголосовать за каннабис, пусть даже «по приколу» — это очень толковый и перспективный способ «загнать» молодняк на избирательные участки.

Однако, повторю, все эти вопросы «для внутреннего пользования» и «ради следующего воскресения» (25 октября, день выборов). Настоящее геополитическое содержание этого опроса, а может быть, и его цель, заключены в пятом вопросе — об использовании Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины. Зеленский в своем видеообращении озвучил его так: «Нужно ли Украине, у которой аннексировали часть территорий, поднять сегодня на международном уровне вопрос: или все подписанты меморандума выполняют взятые на себя обязательства — или никто?»

Цитата из видео Всенародный опрос в день выборов президент озвучил второй вопрос. Телеканал Дом

Поскольку в международном праве «меморандум» — это не более чем «краткий письменный отчет, подготовленный специально для человека или группы людей, содержащий информацию по конкретному вопросу» (Кембриджский словарь), а косых взглядов на украинскую территорию со стороны России, Польши, Румынии, Венгрии и с недавних пор Турции никто не отменял, то приходится признать, что документ, подписанный в Будапеште, не соблюдался ни россиянами, ни Западом, как в случае с Крымом). И можно согласиться с мнением одного немецкого эксперта по Украине (Винфрид Шнайдер-Детерс), что «соглашение не стоит той бумаги, на которой оно было написано».

А это дает повод расшифровать «или все — или никто» Зеленского как откровенный намек на возобновление ядерного статуса Украины. Вряд ли стоит сомневаться, что значительная часть граждан Украины проголосует «за». И это развяжет руки действующей власти не только в попытках создать «свою» бомбу (что уже практически невозможно), но и разместить на территории Украины ядерные заряды или носителей ядерных зарядов иных формальных и неформальных членов «ядерного клуба». А опрос 25 октября выступит формой легалайза такого положения народным одобрением.

Нет, все-таки Зеленский — это гений шоу-политики. В канун местных выборов он (и те, кто за ним стоят) выступил в новой роли «своего парня» всея Украины: на «ты», с теми вопросами, с которыми трудно не согласиться его «ядерному» электорату, и с очень высоким гонораром — возможностью использовать результаты опроса по своему усмотрению. С одной стороны, опрос никаких юридических последствий иметь не может, но с другой — «мой народ хочет ТАК».

А что? Тоже народовластие. С результатом, находящимся в эксклюзивном распоряжении «своего парня, властвующего над народом». К удовольствию тех лиц, которые за ним стоят…