В деревне Чухчереме Холмогорского района Архангельской области стоят два памятника истории и культуры — деревянные церковь Василия Блаженного (1824 г.) и колокольня несохранившейся девятиглавой Ильинской церкви (1793 г.). Рядом с ними место, на котором, по легендам, в XIV веке монахи основали Спасо-Преображенский Козьеручьевский монастырь. В 1674 году в обители построили комплекс каменных зданий с собором Спаса Нерукотворного. В 1764 году монастырь был закрыт, когда снесли здания, неизвестно. Сейчас от обители осталась горка высотой в пару метров. Под землей фундаменты, обломки стен и древний некрополь. На этом намоленном веками месте приходской священник иерей Алексий Шумилин поставил часовню Ильи Пророка и памятный крест. Осмотреть место монастыря в последние дни речной навигации мы с сыном направились на моторке с Курострова — родины Ломоносова.

Крест на месте Спасо-Прилуцкого Козьеручьевского монастыря XIV века, Ильинская часовня и колокольня (1793 г.) несохранившейся Ильинской церкви в деревне Чухчерема Архангельской области

Все бы хорошо, если бы на склоне под крестом не лежали пара берцовых костей, кусок черепа и челюсть из погребений. Могло показаться, что это Северная Двина вымыла из берега человеческие останки. Чтобы удостовериться, что происходит, мы спустились к кромке воды и оттуда осмотрели обрыв. В стене, незаметная сверху, чернела пещера, откуда, очевидно, и были выброшены кости. Значит, монастырский некрополь «удостоился внимания черных копателей». С поверхности земли в центре села копать они не решились, прорыв нору в обрывистом склоне.

Человеческие останки из некрополя Спасо-Прилуцкого монастыря, выброшенные «черными археологами»

Человеческие останки из некрополя Спасо-Прилуцкого монастыря, выброшенные «черными археологами»

Человеческие останки из некрополя Спасо-Прилуцкого монастыря, выброшенные «черными археологами»

Священник Алексей Шумилин: «Каждое лето «черные копатели» с металлоискателями приезжают к нам в деревню, но пещеры я не видел. Местные их не знают — может, это дачники, которых летом в Чухчерему приезжает много? Я подготовил материал для заявления и направлю его в прокуратуру Холмогорского района и райотдел УВД».

Письмо в Архангельскую областную прокуратуру направит и региональное отделение Императорского православного палестинского общества (ИППО).

Древлехранитель Архангельской епархии иерей Владимир Новиков:«Мы решили, что так будет правильнее — сначала пойдет заявление от прихода о признаках преступления «надругательство над могилами», и, надеюсь, будет расследование. Я впервые слышу о разорении церковного кладбища. Недавно были в деревне Верховье Приморского района, там иногда по погосту среди могил священников и знатных граждан Верховья ходят люди с металлоискателями, но разрытых могил не видели».

Отец Владимир признает, что факты разорения могил могут быть просто неизвестны — в заброшенных церквях, в отдалении от дорог и сел, происходит что угодно.

Археологи, следящие за ситуацией, в особенной тревоге за регионы Северо-Запада России.

Как рассказал ЛенТВ24 старший научный сотрудник отдела археологии Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры) РАН Станислав Бельский, за последние десять лет на территории Ленинградской области и Карелии «черные копатели» уничтожили уже 4/5 памятников археологии.

Станислав Бельский: «По крайней мере на тех территориях, где я занимаюсь, это Карелия и Ленинградская область, не две трети, а четыре пятых памятников сейчас полностью уничтожено. Это произошло за последние лет 5−10. Несмотря на ужесточение законодательства, на бумаге произошедшее. Периодически появляются, в основном в южных регионах, судебные дела, решения. К сожалению, Северо-Запад остается в стороне от этого. И ни одного административного дела, способного повлиять на ситуацию, нет».

Нора «черных археологов» в обрывистом берегу Северной Двины, рядом с фундаментом монастырского собора Спаса Нерукотворного (1674 г.) и некрополем обители

О слабом контроле за законодательством в сфере похоронного дела и археологии говорят и горшки нательных крестиков и перстеньков из могил на развалах, к примеру, барахолки в московском Измайлово.

Почему на Северо-Западе правоохранители избегают возбуждать уголовные дела, а на юге России, при том же законодательстве, возбуждают — загадка.

По сообщению «Интерфакса», «суд Апшеронского района Краснодарского края вынес приговор шестерым жителям региона по делу о разграблении археологического памятника скифско-сарматской культуры… «Так называемые «черные археологи» были задержаны с поличным при проведении незаконных раскопок на территории группы курганно-грунтовых могильников…» — сказал представитель УФСБ. Решением суда все шестеро фигурантов признаны виновными по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ («Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания») и приговорены к условным срокам заключения от года до полутора лет».

Могильная плита некрополя Спасо-Прилуцкого монастыря на берегу Северной Двины

Как сообщает НТВ.РУ, «расхитителям скифских гробниц вынесли приговор в Крыму. Двое чёрных археологов, как выяснилось, организовали незаконные раскопки на месте древнего некрополя и нашли подземное захоронение II—IV веков нашей эры… В поисках легкой наживы Дмитрий Маркевич и Дмитрий Полетов безжалостно уничтожили скифское захоронение… Расследованием этого уголовного дела занимались сотрудники ФСБ… Суд сегодня поставил точку в этом громком деле. Оба подозреваемых признаны виновными. В колонии Дмитрий Маркевич и Дмитрий Полетов проведут по одному году».

Как пройдет расследование событий в архангельской Чухчереме, покажут ближайшие месяцы. Надо создать прецедент, который станет примером и предупреждением всем желающим искать заработок в могилах предков северян.