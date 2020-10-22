Беда, коль пироги начнет печи сапожник,А сапоги тачать пирожник,И дело не пойдет на лад.Да и примечено стократ,Что кто за ремесло чужое браться любит,Тот завсегда других упрямей и вздорней:Он лучше дело всё погубит.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так говорил знаменитый русский баснописец Иван Андреевич Крылов, на житейских премудростях которого были воспитаны десятка полтора поколений соотечественников. Но со временем премудрости позабылись, и потому мудрости убыло пропорционально безграничному взлету самомнения и амбиций.

Глава Минфина Антон Силуанов, потомственный финансист, представления которого о военной сфере ограничиваются двумя годами срочной службы на излете перестройки, взялся реформировать Вооруженные силы. Мы не будем перечислять все «нововведения», направленные им в Совбез, от которых за три версты разит некомпетентностью, верхоглядством и неспособностью адекватно оценить соотношение в современном мире внешних военных угроз и внутренних оборонных возможностей и потенциала. Поскольку на этот счет высказались очень многие эксперты, профессионально специализирующиеся на военных вопросах, повторять их исчерпывающие аргументы не имеет смысла. Достаточно вполне прозрачных намеков представителей Кремля на «инициативный» характер минфиновских предложений, которые не имеют ничего общего с принятием решений, а также отрицательных заключений на них Министерств обороны и внутренних дел и Совета Федерации. Если всё прозвучавшее в экспертной сфере за последние два-три дня систематизировать, обобщить и сделать из него выжимку, то получится известный на весь мир афоризм: «Кто не хочет кормить свою армию — будет кормить чужую».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Нас интересует другое. Во-первых, почему минфиновские озвучили всё это именно сейчас, не до, а уже после внесения в Государственную думу проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов, причем на фоне консультаций министра Силуанова с фракциями перед первым чтением, которое состоится 29 октября? Ведь это означает, что показатели бюджета сверстаны, должностные лица, ответственные за это, за свою работу отчитались, тем более что одновременно с Думой документ направляется президенту. Предлагать то, что неминуемо приведет к пересмотру этих параметров, породив вопросы в духе «а чем думали раньше?» — сомнительное занятие, если только при этом не ставится задача заведомой дезорганизации работы государственных органов. Ибо антиармейские инициативы ведомства, бесконечно далекого от проблем обороны, безопасности и охраны правопорядка, не обладающего ни опытом, ни штатом специалистов, способных рассмотреть их в контексте вопросов стратегического планирования внутренней и внешней политики и т.д., не могут не стать своеобразным фоном для рассмотрения бюджета парламентариями. Как минимум последним дается понять, что поскольку документ вскоре рассчитывают пересмотреть, не следует слишком «усердствовать» в защите «военных» статей расходов.

С этим «во-первых» перекликается «во-вторых». На что рассчитывают в Минфине? Ведь замахиваясь на полномочия президента и Совфеда, в ведении которых, в отличие от финансового ведомства, подчиняющегося премьер-министру, по новому закону о правительстве будут находиться силовые министерства, они направляют скандальные предложения не первому лицу, а в Совет безопасности. Это чистейшей воды конъюнктурный формализм и подмена, прикрываемая чиновной казуистикой: дескать, Совбез возглавляет глава государства, «как бы» поэтому туда и направляем.

Подлинная причина, как и ответы на эти вопросы, лежат вне плоскости и финансов, и обороны; косвенно об этом дружно говорят и эксперты: никакой реальной «экономии» на людях в погонах минфиновским не выгорит. А что тогда они получат? Не секрет, что на фоне бурных событий последнего времени внутри страны и за ее пределами в той субстанции, которую последователи буржуазных школ общественно-политической мысли подобострастно именуют «элитой», зреет внутренняя турбулентность. Всем понятно, что определенный, очень значительный этап в жизни страны подходит к концу, и продолжать прежнее существование невозможно. Может быть, низы еще не созрели, чтобы отказаться по-старому жить, как говорил классик. Но вот управлять по-прежнему уже не получается у верхов: ситуация изменилась кардинально, и эти перемены продолжают нарастать в геометрической прогрессии. Соответственно сужается ресурсное поле, на котором «элита» паразитирует, и которое она, в рамках сложившегося общественного договора, делит с согражданами. Железобетонный закон жизни, проверенный многажды и везде, где только можно: когда такое начинается, в «элите» возникают и разрастаются противоборствующие кланы, внутри которых консолидация происходит по принципу авиационного транспондера — «свой — чужой». Никуда, разумеется, не деться от корпоративных интересов, на которых этот принцип работает. Но там, где подобные интересы обнаруживаются, в жертву им непременно приносятся национальные интересы, ибо в «элитной» логике, «что хорошо для своей компании — то хорошо и для страны».

Минобороны России

Разрастаясь подобно злокачественной опухоли, подобные кланы могут не только, грубо говоря, «сожрать» кого угодно, включая руководство страны, для начала вынуждая его играть в систему сдержек и противовесов и сохранять баланс, не допуская чрезмерного усиления одних кланов по отношению к другим. Ввиду приоритета интересов корпораций над всеми остальными интересами они подрывают устойчивость системы в фазе перехода к горизонтали, на которой этот баланс выстроен, от вертикали авторитета. Пределов в борьбе за ресурсы — любые, а особенно властные — не существует. И домогаясь их любой ценой, чтобы не быть «сожранными» конкурентами, кланы, даже если они сами этого не желают или не понимают, начинают расшатывать государственные устои, разбивая целостную, подчиненную внутренней логике, жизнь страны на эпизоды борьбы за куски общественного пирога, влияния и ресурсного контроля. Переводя эти абстрактные рассуждения на язык родных осин, вполне имеем право сравнить инициативы Минфина по «экономии» на обороне и безопасности именно с такой клановой борьбой. Чтобы избежать голословности, приведем аналогичный недавний пример, который у всех на слуху. Тот же Минфин выложил 41 млрд народных рублей за акции «социально близкого» ему «Аэрофлота», выпущенные в рамках дополнительной эмиссии, взяв на это деньги из «неразменного» Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ни на что другое в ФНБ денег не находится, а на «Аэрофлот» с его патологической тягой к «замещению наоборот» — отечественных самолетов импортными — пожалуйста. Как уже достаточно давно изъяснился один высокопоставленный правительственный чиновник, «пока есть Boeing и Airbus, отечественные модели нам не нужны». Государственники в правительстве, к которым прежде всего относятся первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Юрий Борисов, курирующий, заметим, в том числе и оборонный комплекс, приняли ответные меры, запустив процесс как минимум корректировки, а как максимум пересмотра принципов и порядка формирования ФНБ, в основе которого лежит пресловутое «бюджетное правило» отсечения от экономики и консервации ее развития доходов энергетического экспорта. Либералам — назовем своим именем этот клан, в интересах которого действует министр Силуанов, происходящее, надо полагать, очень не нравится. Вот они и придумывают ответный «асимметричный» ход, с помощью которого стремятся нанести своим «обидчикам» встречный ущерб, и им при этом глубоко наплевать на то, что гипотетическая реализация их предложений нанесет удар по национальной и военной безопасности страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина, Алексей Кудрин и Антон Силуанов

Кто еще, кроме Силуанова, просматривается в этом либеральном клане? Разумеется, руководство ЦБР, которое пересмотр «бюджетного правила» задевает никак не меньше, чем Минфин. От этого руководства ниточка родственных связей тянется в либеральные «террариумы», маскирующиеся под «инновационные» вузы — ВШЭ, а также РАНХиГС, отдельными аспектами деятельности которой недавно наконец-то заинтересовались органы, которые принято именовать компетентными. Они, правда, и раньше интересовались; кое-кто даже, помнится, скрывался и неделю отсиживался от выемки документов за океаном — ну, чтобы «чего не вышло». Кто еще? Куда ж без Чубайса, который отчаянно сражается за «бездонную» кормушку «Роснано», давая государству прозрачный намек на то, что Арктика, на освоение которой в интересах страны его, по слухам, «сватают», в сферу его личных интересов не входит, и «полярником» он себя не видит. Типа, «не царское дело».

Отдельный вопрос о том, почему и в каких целях на этом фоне раскручивается очередная мутная волна коронабесия с привычным «оперштабом» в московской мэрии. Пусть читатель сам ответит себе на вопрос о том, кому выгодны драконовские меры против школьников, пенсионеров и посетителей непродовольственных заведений под эпидемическим предлогом? Только предварительно свяжем этот вопрос с воспоминанием о том, из чьих рук Сергей Собянин в свое время получил кресло, с мясом выдранное у покойного Юрия Лужкова, которого как коренного москвича упрекали в чем угодно, но не в ненависти к своему городу и его жителям. И вспомнив, протянем ниточку нашей логики к упомянутому минфиновскому «дацзыбао», направленному в Совбез, где на непыльной должности первого зампреда с приличным бюджетным окладом с некоторых пор обретается Дмитрий Медведев. Случайно ли за месяц до предложений Минфина по разрушению армии и МВД экс-первое и экс-второе лицо, тогда еще без маски (а сейчас?), обмолвилось о «базовом доходе» для сограждан. В условиях расцветающего коронабесия это читается как ликвидация источников работы с отодвиганием самих работников с помощью пресловутой «социальной дистанции» «за Можай» и заменой заработанной заработной платы крохотными подачками «от щедрот душевных» на уровне МРОТ, кланяться за которые придется пожизненно, чтобы не отобрали. А еще за «четырехдневку» — четырехдневную рабочую неделю, было уже отвергнутую, но буквально на днях, конечно же по «чисто случайному» совпадению, возвращенную в актуальную повестку определенными недюжинными усилиями. А что? При таких раскладах «дать этим, сидящим по домам самоизолянтам» семь выходных дней, чтобы и пославословить своим «благодетелям» успели, и «бухнуть» за их здоровье дешевого зелья. Не выходя за порог и ни в коем случае не объединяясь.

Минобороны России

И главный вопрос. Не кажется ли нам всем, что загнав «подданных» по домам, заткнув им рот масками, отловив и наградив непомерными штрафами «ковид-диссидентов», а также изолировав от школьников и студентов наиболее опытную и профессиональную часть педагогов, которым есть что рассказать о современности, ибо они помнят другую, честную и порядочную, жизнь, либеральным реваншистам легче всего протаскивать свои клановые интересы? В том числе путем «ползучего» государственного переворота. Давайте вспомним весеннюю «ковид-опупею»: 90% разговоров о борьбе с инфекцией приходилось на московские власти, а 99% настоящей, реальной работы по экстренному строительству и укомплектованию инфекционных госпиталей по всей стране — на Министерство обороны, бюджет которого ненамного отличается от столичного! Наверное, именно этим военные и «провинились», это им сегодня и припоминают.

Силуанов — Набиуллина с ее «степенями родства» в либеральных «заповедниках» — Чубайс — Собянин — Медведев — клановый круг замкнулся? Почти, но не вполне. Есть еще как минимум два показательных нюанса. Первый — недавние телевизионные и не только славословия в адрес юбиляра по фамилии Алексей Кудрин, с волнительными воспоминаниями многих лет его работы в качестве «лучшего министра финансов» по версии вашингтонского МВФ, лавры которого он заслуженно поделил с «лучшей центробанкиршей» по той же версии.

Второй нюанс заключается в том, действительно ли либералам «наплевать», как мы предположили выше, на подрыв боеспособности армии и флота и ослабление правоохранительной системы? Или речь идет о заинтересованном, деятельном участии в этом подрыве разными путями, в том числе с помощью таких вот, с позволения сказать, «инициатив»? По глазам, как говорится, ударила информация от «клуба олигархов», известного под названием Всемирного экономического форума (ВЭФ), того самого, что в Давосе. Из нее следует, что уже через два года, в 2022 году, «благодаря» технологическому развитию в мире исчезнут 75 млн рабочих мест, а взамен будут созданы 133 млн, но других. Разве мы не понимаем, что смысл этого «пробного шара», выкаченного в докладе The Future of Gobs-2018, подготовленном еще два года назад, когда никакого пандемического «дурдома» еще и на горизонте не просматривалось, в том, чтобы разрушить и уничтожить трудовые коллективы? И ликвидировать их как базовую единицу социальной системы и организации, наиболее сплоченную, способную к совместным и солидарным коллективным действиям. В том числе протесту против навязываемых перемен.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Но ВЭФ, в отличие от «Роснано», ВШЭ и прочих подобных заведений, российским либералам не подотчетен, а напротив, представляет для них в глобальной иерархии «вышестоящую инстанцию», под двери которой они ползут и в которые с надеждой и елеем в глазах «царапаются» сами. Стало быть, именно на глобальном уровне и следует искать заказчиков событий, которые мы с вами переживаем. Доморощенные же либералы — либо банальные исполнители, которые если и со своей долей интереса, то строго сермяжного, сиречь шкурного. Либо «смотрящие» от своих хозяев, претендующие на то, чтобы совместить эту роль с «пастухами» для «этих аборигенов». Или «гауляйтеров» при оккупантах. Как предупреждал еще в 2013 году с трибуны Всемирного Русского Народного Собора историк и политолог Андрей Фурсов: «Если мы хотим понять мир и участвовать в игре на мировой арене, необходимо изучать реальные субъекты современного мира — закрытые наднациональные структуры». Вот нам всем, читатель, представители этих самых «наднациональных структур», данные во всей «красе» и остроте наших ощущений. Пусть их «там, наверху» и держат на ролях пресмыкающихся. Ну и что, что роль унизительная? Им это как «в глаза божья роса». «Лишь были б желуди — ведь я от них жирею…».

Подводя краткий итог, еще раз зафиксируем самое важное. Ликвидационные предложения Минфина по так называемой «реформе Вооруженных сил», несвоевременные и откровенно вредительские с точки зрения национальных интересов России, весьма своевременны и актуальны, если смотреть на них глазами заказчиков. Именно этим объясняется, что они прозвучали как раз тогда, когда в США к власти рвется коррумпированная, погрязшая в нечистотах аморальности, но «социально близкая» нашим «реформаторам» шайка демосектантов. «Военная реформа от Силуанова», чиновника, профессионально непригодного для рассуждений на темы обороны и безопасности — это, скорее всего, часть более широкой и всеобъемлющей программы, разработанной за рубежами нашей страны и направленной на ее подрыв и разрушение. Сознательно он идет на это или его используют втемную — уже второй вопрос.