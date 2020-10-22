



Иван Шилов ИА REGNUM Збигнев Зёбро

Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро открыто выступил против правительственного курса на исключение китайской компании Huawei из числа возможных поставщиков оборудования и технологий для создания польской сети 5G. Как сообщает портал Business Insider, министерство юстиции дало отрицательный отзыв на проект поправки к закону о национальной системе кибербезопасности, в которой говорится, что польские операторы связи не смогут сотрудничать с производителем, относящимся к «категории высокого или среднего риска».

Критерии неблагонадежного поставщика следующие. Он «находится под влиянием страны, не входящей в Европейский союз или НАТО», эта страна уличена в нарушении «гражданских прав и прав человека», а также вмешивается в «свободу экономической деятельности». Ни для кого не секрет, что речь идет о Китае. Министерство юстиции в ответ ставит под сомнение использование в законопроекте «расплывчатых и неопределенных» понятий, как, например, «быть под влиянием», «способность государства вмешиваться в свободу экономической деятельности», поскольку под вмешательство «могут подпасть действия налоговых органов или санитарной инспекции». Дискуссионным видится вопрос оценки «законодательства в области защиты гражданских прав и прав человека», поскольку они имеют очень широкое толкование. Помимо того, государство способно, с одной стороны, гарантировать высокий уровень защиты прав человека и гражданина, с другой стороны, не поддерживать эффективных механизмов их обеспечения.

Варшава

«Замечания министерства показывают, что в правительстве нет единой позиции по Huawei», — констатирует издание. Но дело не в каком-то юридическом крючкотворстве со стороны Зёбро. На Варшаву с прошлого года давит Вашингтон, настраивая против Пекина. Это провоцирует политические кризисы в самой Польше. На стороне американцев изначально находились премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский. Против конфликта с Китаем, как сообщал 13 августа польский портал Gazeta, выступали на тот момент министры иностранных дел Яцек Чапутович и сельского хозяйства Ян Ардановский. Первый был обеспокоен тем, что пребывание Польши «в европейском авангарде вытеснения китайцев с рынка технологий 5G» вызовет дипломатический кризис с Пекином, а также сорвет запланированный на осень визит польского президента Анджея Дуды в КНР. Второго беспокоила перспектива ограничения экспорта польских продуктов питания на китайский рынок, хотя он сейчас и невелик (207 миллионов евро по состоянию на 2019 год), но есть хороший потенциал роста.

Судя по всему, эта ситуация была обсуждена во время визита в Польшу 15 августа государственного секретаря США Майка Помпео. Госсекретарь провел турне по Европе, где со своими собеседниками обсуждал «опасность сотрудничества с Китаем по 5G». Бунт на варшавском корабле был вскоре подавлен. 20 августа написал заявление об отставке Чапутович, 6 октября — Ардановский. Глава МИД так и не дал вразумительного объяснения своему уходу, министр сельского хозяйства избрал предлогом несогласие с продавленными правящей партией «Право и Справедливость» (PiS) поправками в закон о животных. Однако, похоже, на самом деле их вывели из правительства ввиду отсутствия лояльности и нежелания полностью следовать в фарватере Вашингтона. На сегодня единственным публичным оппонентом американцам в структурах исполнительной власти остается Зёбро, а в Сейме Польши — парламентский клуб движения «Конфедерация». Но у них осталось немного времени, чтобы заблокировать поправку к закону о национальной системе кибербезопасности, которая должна по плану вступить в силу уже 21 декабря сего года.

При этом необязательно, что министр юстиции и генеральный прокурор настроен против США и в пользу Китая. Дело Huawei для него может являться еще одной возможностью поставить подножку Моравецкому, с которым открыто конфликтует Зёбро. А это означает новые проблемы для председателя «Права и Справедливости» Ярослава Качиньского, который согласился войти в правительство и был назначен вице-премьером, курирующим специально созданный под него силовой блок, чтобы прекратить военные действия между министром и премьером. Однако Зёбро, как глава союзной PiS партии «Солидарная Польша», обладает, в отличие от Чапутовича и Ардановского, блокирующим пакетом в правящем лагере и может срывать голосования в парламенте по его законопроектам. Он также способен получить внешнюю поддержку, причем не только от Китая, но и европейских стран.

Piotr Drabik Збигнев Зёбро

Альтернативным партнером для Пекина становится Будапешт. 21 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что Huawei откроет в венгерской столице центр исследований и разработок. Это создаст «рабочие места как минимум для 100 венгерских инженеров». Всего китайская компания с 2005 года инвестировала в Венгрию около полутора миллиарда долларов. Хотя в 2019 году представители Huawei планировали создать такой центр в Варшаве, нанять 300−500 новых сотрудников, а также вложить два миллиарда злотых (примерно 500 миллионов долларов) в течение трех лет. Решение Будапешта отразится на перспективах инициативы «Троеморье», которую активно лоббирует Польша, а директор Венского института международных экономических исследований (WIIW) Марио Хольцнер, которого цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung, называет ее «американским ответом на китайский формат 17 + 1 (КНР + страны Восточной и Центральной Европы)». Все это может сыграть в пользу игры Зёбро.