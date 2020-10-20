Жители России начали испытывать проблемы с возможностью пройти тесты на коронавирус. Об этом сообщили читатели ИА REGNUM из ряда регионов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причем проблема характерна не только для отдельных регионов или небольших населённых пунктов. Даже в столице граждане не всегда могут рассчитывать на возможность пройти тестирование на предмет наличия инфекции. Доходит до того, что тестирование производят уже после того, как человек переболел острой фазой COVID-19. Например, житель Левобережного района столицы Илья рассказал ИА REGNUM, что его длительное время не тестировали, несмотря на характерные для COVID-19 симптомы — температура около 38 градусов, которую не удавалось сбить, а также кашель и насморк. В итоге тест показал заражение коронавирусом.

«Сначала просто как ОРВИ сделали больничный, потом, через 6−7 дней, пришли брать тест, наконец. Пришли, когда я уже пошёл на поправку. Результат теста вообще в начале октября появился, хотя болел в 20-х числах сентября в острой фазе», — рассказал Илья.

«Родственнику нужно сдать тест на коронавирус для конкультации с дальнейшей госпитализацией. Неделю не могли записаться через приложение, запись на 2 недели вперед открывается в 7:30. Звонили по телефонам, указанным, на портале mos.ru, безуспешно. Нам предлагали самомтоятельно звонить в 162 поликлиники Москвы, где делают тесты бесплатно. В результате чудом успели поймать запись, о которой кто-то отказался. Пришлось ехать с одного конца города на другой», — пожаловалась жительница САО Москвы.

О схожих проблемах сообщают и жители Подмосковья. Например, в Долгопрудном врачи неохотно тестируют пациентов, предлагая немного подождать, сообщила ИА REGNUM местная жительница.

«Была вчера на приёме у терапевта. Из симптомов — температура до 38 и небольшой кашель. Послушала, померила уровень кислорода (в крови. — Прим. ИА REGNUM) по моей просьбе. Сказала, что в лёгких чисто. Назначила противовирусные и антибиотики. Тест на ковид не назначали. Мужчина у нас на работе с такими же симптомами вызывал врача на дом. Также послушали, сказали, что лёгкие в порядке, на ковид не похоже, тест делать не стали. Тоже в Московской области живёт. Интересно, при каких же тогда симптомах делают тесты? Все же по-разному болеют», — возмутилась жительница Долгопрудного.

Yanao.ru Тест на коронавирус

По мере удаления от столичной агломерации проблемы с тестированием населения становятся всё острее. Так, в Саратовской области из-за резкого роста числа новых случаев коронавируса результаты уже взятых тестов приходится ждать до двух недель.

«Первый мазок на коронавирус я сдала 21 сентября, 24-го сообщили, что результат положительный, предложили лечь в больницу, но я отказалась, так как симптомов у меня не было никаких. Врач рассказала, что я должна соблюдать режим самоизоляции и при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь. Мне иногда звонили из поликлиники и уточняли, не появились ли симптомы. 5 октября в поликлинике сделали рентген и повторный ПЦР-тест. По словам медсестры, результаты должны были прийти «дня через 4, не раньше». Однако тест не был готов и через 10 дней. 12 октября медик сказала, что начали поступать данные о тех, кто сдавал анализы 2 октября. Несмотря на то, что моих результатов ПЦР-диагностики ещё не было, 14 числа мне сделали уже третий тест. По словам врачей, такая задержка происходит из-за того, что лаборатории просто перегружены», — рассказала жительница Саратова Мария.

Об аналогичном случае, произошедшем в Тихорецке, рассказала читательница ИА REGNUMАнастасия.

«Мама недавно переболела очаговой пневмонией, никаких тестов на ковид никто и не думал ей делать. В Тихорецке поликлиника у нас всего одна работает, туда огромные очереди, люди стоят толпами на улице. Симптомы были: кашель, слабость, потеря веса. Пару раз температура была. Понятно, что это мог быть не ковид, но если у нас пандемия, то почему не проверяют?» — задалась вопросом Анастасия.

Жительница Республики Алтай Татьяна рассказала ИА REGNUM, что в регионе тестирование не делают даже контактным лицам, в том числе в учебных заведениях.

«В школьном классе у дочери возник очаг коронавируса, в том числе заболел с симптомами мальчик, с которым она сидит за партой. Класс закрыли, у дочки выросла температура до 37,4, появилась вялость. Нам не то что анализы не брали, просто даже никаких постановлений не выписывали, ничего. Пришлось самим делать платно тесты всей семье», — сообщила Татьяна.

Не лучше, если верить местным жителям, обстоят дела и в Архангельской области. Доходит до того, что людям приходится «через знакомых» добиваться положенных им медицинских услуг.

«Проблемы с тестированием у нас были ещё весной — мужу, например, отказывали и в тестах, и в КТ. Насколько я поняла, связано это с нехваткой томографов. Нельзя было сделать даже платно. Муж мой переболел ещё в июне. Симптомы, как при гриппе, — температура под 40, голова, горло, кашель, слабость. Сразу стали вызывать врачей. Пришли доктора в костюмах и масках, прописали ингаверин, мазок на ковид брать не стали — не увидели оснований. Сказали явиться в поликлинику через пять дней. Состояние меж тем ухудшалось. Кровь на ковид платно не сдашь при температуре. Подключили связи — сделали КТ и отправили на тест. Тест отрицательный. Но знакомые врачи сказали, что это норма при ковид: вирус уже в легких, и мазок его не определит. Назначили антибиотики (не помню название), и муж мой за три дня вернулся в норму. Слали потом кровь на антитела — это был ковид. У мужа была односторонняя пневмония. Пока не назначили антибиотик, он был очень плох. Никогда не видела живых людей серого цвета», — рассказала жительница Архангельска Полина.

Cap.ru Работники скорой помощи

В Чувашии тем временем жители жалуются на то, что граждан с подозрением на коронавирус отказываются обслуживать на дому, из-за этого им приходится самостоятельно посещать участковых врачей.

«В Чебоксарах пациентам с подозрением на коронавирус предлагают идти к участковому самим. Так, в городской клинической больнице № 1 готовы были записать заявку, но выяснилось, что названный дом входит в сферу обслуживания подведомственной им поликлиники № 3. В поликлинике, в свою очередь, узнав о том, что у пациента с подозрением на коронавирус температура не достигает 37 градусов, предложили самим прийти очно на приём к врачу, любезно назвав время приёма. Консультацию в регистратуре о рекомендуемом лечении не дают», — сказала жительница Чебоксар Наталия.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, далеко не всегда отказ в тестировании связан с непрофессионализмом врачей. В ряде регионов нагрузка на лаборатории, обрабатывающие данные тестов, с сентября резко возросла. В других субъектах РФ периодически возникает дефицит тестов. К тому же при исследовании взятых у человека анализов приоритет отдаётся госпитализированным пациентам. Их анализы обрабатываются наиболее оперативно по той причине, что два отрицательных теста подряд позволят выписать их и положить на освободившееся место нового пациента. Эти факторы наряду с другими приводят к тому, что граждане периодически сталкиваются с проблемами в тестировании на коронавирус.