15 октября 2020 года издание «Ведомости» и АНО «Цифровая экономика» провели онлайн-конференцию на тему «Цифровизация АПК: возможности и риски».

Карикикатура на цифровизацию сельского хозяйства

В режиме видеосвязи обсуждались следующие вопросы:

Цифровизация агропромышленного комплекса в России и мире,

Цифровая трансформация АПК, её риски, задачи и перспективы,

Подготовка кадров для цифрового сельского хозяйства,

Опыт создания региональных и отраслевых цифровых платформ для АПК,

Роль научно-образовательных центров в решении задачи цифровой трансформации АПК,

Инструменты финансовой поддержки внедрения цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

Модератор конференции, директор по региональной политике организации «Цифровая экономика» Александр Зорин начал работу конференции с анализа международной и российской повестки, предоставив слово вице-президенту «Национального института системных исследований проблем предпринимательства» Анне Никитченко, которая говорила о мировых трендах цифровизации аграрно-промышленного комплекса (АПК) и о том, какие российские тренды сегодня наиболее актуальны.

Доклад Анны Никитченко на онлайн-конференции «Цифровизация АПК возможности и риски» 15 октября 2020 г

Она отметила бурный рост отрасли за последние десятилетия, на который повлиял ряд факторов. Среди них — рост численности населения, торговые войны, развитие туризма и транспортно-логистической инфраструктуры, государственное регулирование и внедрение международных стандартов, изменение потребительских предпочтений, экологические катастрофы, пандемии.

Анна Никитченко заметила, что в целом в мире растёт уровень благосостояния, в каких-то странах более высокими темпами, в каких-то менее, но в целом, например в Китае, растёт спрос на продукты премиального качества и деликатесы. Также Китай был приведен в качестве примера возникновения более тесных торговых отношений или альянсов с другими странами в результате продовольственного эмбарго и других внешнеторговых ограничений. Она уверена, что каждый хочет отслеживать путь, который проходит продукт от получения из природы до готового к продаже продукта, а также заказывать продукты в формате 24×7.

Также в поле её зрения попали такие тренды, как вертикально интегрированная структура холдингов АПК, консолидация глобальных отраслевых рынков, разделение рынка на upstream — например, разведение скота, вылов рыбы — и downstream — открытие сети магазинов, точек общественного питания, создание цифровых маркетплейсов, предпочтение аренды производственных и логистических мощностей, усиление стремления производителей к социальной и экологической ответственности, инновационность в процессе создания новых видов животных.

Она считает, что с точки зрения цифровизации отрасль АПК стоит в самом начале своего пути, и только через 20−30 лет мы увидим, как сельское хозяйство станет полноценным цифровым кластером, встроенным в глобальную среду экономики страны. В растениеводстве сейчас создаются новые цифровые технологии, направленные на развитие точного земледелия и мониторинга здоровья выращиваемых культур, в области животноводства — машинное зрение для учета поголовья скота и распознавания особей для понимания состояния их здоровья, в области сельскохозяйственной техники происходит оптимизация парка техники и тенденция к беспилотному вождению, развитие IoT, в ветеринарии идёт активная автоматизация услуг в части подсчёта животных и удалённой диагностики здоровья.

Тем не менее в России отсутствует комплексный подход к цифровизации сельского хозяйства.

Никитченко поставила перед участниками конференции следующие вопросы:

какова роль цифровизации в сельском хозяйстве;

как цифровизация помогает сформировать новую бизнес-модель, которая учитывает потребительские предпочтения;

как она встраивается в цепочку создания продукта и в цепочку управления предприятием?

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Руководитель проекта по цифровизации АПК «Центра технологического трансфера» ВШЭ Сергей Косогор, отвечая на вопрос модератора, что нужно сделать для того, чтобы сформировать единую комплексную повестку цифрового развития для всех субъектов РФ, заявил, что нужно сделать так, чтобы процессы цифровизации протекали быстрее, так как исследования Всемирного экономического форума показывают, что в связи с пандемией на повестке дня появляется множество проблем, которые заставляют ещё быстрее идти к цифровизации для сохранения деловых связей.

Доклад Сергея Косогора на онлайн-конференции «Цифровизация АПК возможности и риски» 15 октября 2020 г

Он считает, что необходимо создать хороший цифровой инструмент для принятия управленческих решений с помощью анализа больших данных или информации с датчиков в почве. Это должно снизить затраты фермера и обеспечить возможность оперативно доставлять продукцию потребителю. Он также отметил тот факт, что сельхозпроизводители чаще всего цифровизируются за свой счёт, поэтому Сергей Косогор предлагает подумать о создании региональных программ по поддержке фермеров для стимулирования использования информационных технологий. Но есть и инфраструктурные проблемы, которые сдерживают цифровизацию: та цифровая «игрушка», которую приобретет сельхозпроизводитель, может по тем или иным причинам не использоваться в полной мере. Средний балл цифровизации регионов на сегодняшний день — 6,4 из 10. Ниже среднего бала находится часть регионов, которая даёт большую долю сельхозпродукции. Поэтому Сергей Косогор призывает подумать над развитием инфраструктуры.

В том числе государству нужно создать ресурсы, которые обеспечат прозрачность информации, процессов мониторинга производственных процессов, при этом часть этих задач может на себя взять бизнес.

Сергей Косогор объяснил сдерживание внедрения цифровых технологий в том числе и недостатком кадров, которые знают как АПК, так и цифровизацию.

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Директор Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимир Маслов рассказал о барьерах на пути цифровой трансформации сельхозтоваропроизводителей, прежде всего в секторе малого и среднего предпринимательства.

Он обратил внимание на то, что сектор АПК не является однородным, и процессы цифровизации зависят от активности и вовлеченности в них самих фермеров, от позиции властей, географических особенностей региона и уровня развития сельского хозяйства.

Одна из проблем цифровизации, по мнению Владимира Маслова, — недостаточное покрытие сетью для доступа в Интернет регионов РФ, без чего невозможно внедрение технологических решений.

Департамента цифрового развития ТПП РФ провел опрос предпринимателей АПК из всех федеральных округов по проблематике цифровой трансформации. Более 70% опрошенных уже внедряют цифровые технологии в свою деятельность, которые работают в системе управления хозяйством, точном земледелии и датчиках. 75% опрошенных потратили на цифровизацию от 1 до 5 млн рублей. Порядка 40% внедряемых технологий являются отечественными. Рабочая группа ТПП из АПК отметила нехватку квалифицированных кадров в сельских территориях для проведения цифровой трансформации как на этапе внедрения, так и на этапе её полноценной работы, а также отсутствие финансовых средств на трансформацию, отсутствие понимания выгод от внедрения цифровой трансформации, отсутствие информации о технологиях, которые доступны в настоящее время.

Владимир Маслов считает, что кадровая проблема может быть решена путем аутсорсинга или с помощью пакетных услуг IT-компаний. Также он заявил, что 82,5% сельхозпроизводителей не пользуется поддержкой со стороны государства, и предложил проработать эту проблему с Минсельхозом. Он считает, что необходима разъяснительная работа с предпринимателями из АПК, так как 77% опрошенных уделяют недостаточно внимания процессу цифровизации.

ТПП готова предоставить Министерству сельского хозяйства пакет предложений по цифровизации АПК.

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Начальник управления по проектной и научно-исследовательской деятельности Университета Иннополис Искандер Бариев сообщил о том, как проводится подготовка кадров для цифрового сельского хозяйства.

Он считает, что IT-специалисты в сельском хозяйстве являются такими же важными специалистами, как и для отрасли информационных технологий. В частности, успешный экспорт сельхозпродукции невозможен без информационных технологий. Поэтому необходимо повысить квалификацию сотрудников агропромышленных предприятий, наладить в вузах и профессиональных учебных заведениях правильное преподавание по современным образовательным программам. При этом преподаватели должны получать современный контент. У вузов сейчас не только нет ресурсов на это, но и наблюдается отсутствие IT-сообществ, которые распространяли бы современные тренды.

Для решения этой проблемы Университетом Иннополис совместно с Министерством сельского хозяйства, флагманскими университетами и IT-сообществом будут разработаны эталонные образовательные программы, которые будут внедрены в вузы. Также будет повышаться квалификация преподавателей, чтобы они понимали, как использовать современные технологии в практике сельского хозяйства.

Далее участники онлайн-конференции перешли к обсуждению примеров цифровизации сельского хозяйства в российских регионах.

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Начальник отдела развития и управления информационными ресурсами министерства сельского хозяйства Алтайского края Алексей Алехин ратовал за господдержку как основной рычаг при формировании приоритетов развития АПК. Он отметил, что в этом году механизм предоставления господдержки был резко изменен, и поддержка, таким образом, была разделена на две составляющие — компенсирующую и стимулирующую.

Доклад Алексея Алёхина на онлайн-конференции «Цифровизация АПК возможности и риски» 15 октября 2020 г

Алтайский край использовал стимулирующую поддержку для создания цифровой платформы, которую начал разрабатывать еще в 2015 году, до того, как Минсельхоз утвердил ведомственный целевой проект «Цифровое сельское хозяйство». В 2015 году внедрение информационной системы позволило автоматизировать процесс подготовки документов для получения сельхозпроизводителем государственной поддержки. Эта система эволюционировала в региональную платформу по предоставлению цифровых сервисов по ведению цифрового профиля сельхозпроизводителя, по предоставлению господдержки и помимо прочего содержит в себе электронный паспорт полей и сервис оповещения пчеловодов.

Результатом внедрения платформы в 15 регионах РФ стало большое количество её пользователей — 2,5 тыс. хозяйств, автоматизация более 15 тыс. документов, предоставление государственной поддержки в размере 3,3 млрд рублей, расширение участников господдержки в регионе до 86%.

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В Ростовской области предложили системный комплексный подход к цифровизации. Об этом участникам конференции рассказал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

В области был организован Южный Научно-образовательный центр (ЮНОЦ) мирового уровня, который должен обеспечить цифровую трансформацию АПК. Проект НОЦ был разработан вместе с Московской школой управления «Сколково».

Миссия ЮНОЦ заключается в том, чтобы к 2050 году развить сквозные технологии для обеспечения продовольствием 1 млрд человек из прогнозируемых 9,5 млрд.

Для этого ЮНОЦ предоставит услуги для бизнеса, для конкретных предприятий и будет заниматься подготовкой кадров и сбором концентрированных мер поддержки со стороны региональных и федеральных органов власти. В ЮНОЦ будет развернут научный центр, который уже проектируется, и инновационно-технологический центр, запущенный как опорный вуз в сентябре этого года. Антон Алексеев уверен, что ЮНОЦ должен стать лидером цифровых решений для АПК и сельхозмашиностроения.

В рамках научно-практических разработок запланирована реализация прорывных научно-технологических проектов. Например, создание газовых баллонов нового поколения для популяризации газомоторного топлива, а также комплекс решений для автономного сельского хозяйства — создание «умного поля» для апробации в Ростовской области цифровых решений в сфере АПК. Ещё один проект связан с беспилотниками, а также есть проект по ускоренному созданию сортов озимой пшеницы нового поколения. Планируется появление платформы с использованием искусственного интеллекта (ИИ) для нужд сельского хозяйства, которая позволит создать цифровой двойник региона.

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Генеральный директор корпорации «Развитие» Дмитрий Алдаев сообщил, что на территории Белгородской области уже создан научно-образовательный центр мирового уровня, и он проработал почти год. Приоритетом работы центра является развитие образовательной системы с целью формирования высококвалифицированных кадров для товаропроизводителей и региона в целом. Центр взаимодействует с Белгородским государственным университетом, сельхозтоваропроизводителями и белгородскими научными организациями, которые вошли в состав научного центра. Российская академия наук также вошла в центр в качестве руководителей пяти его платформ. В число этих платформ вошли платформа биотехнологий, селекционно-генетическая, платформа селекционных достижений в области животноводства, здоровьесберегающие технологии, рациональное природопользование. На каждой платформе реализуются проекты, связанные с цифровизацией. Центр занимается реализацией 31 проекта со сроком завершения в 2024 году.

Помимо этого, в регионе был создан первый региональный центр коллективного пользования, на базе которого реализуются четыре основных проекта — эффективные технологии светорегулируемого выращивания культур в условиях защищенного грунта, создание высокотехнологичного сервиса по распознаванию заболеваний зерновых культур, создание системы обнаружения аномалий поведения крупного рогатого скота, внедрение системы мониторинга за животными. Три последних проекта основаны на технологии машинного обучения — искусственного интеллекта. Основная цель и задача, которая стоит перед научным центром — это импортозамещение в области цифровых технологий.

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О финансирование цифровизации в регионах рассказал заместитель генерального директора Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Михаил Азовцев.

Фонд запустил конкурсные отборы на право предоставления грантов двух типов — для разработчиков отечественного ПО и на цифровую трансформацию предприятий реального сектора экономики, в том числе и предприятий АПК. Государство готово предоставить помощь до 80% от стоимости проекта по переходу на отечественное ПО или по модернизации существующего. Также Михаил Азовцев продемонстрировал, как пользоваться сайтом РФРИТ, где найти требования к заявителю на грант, к проекту, как зарегистрировать заявку, каковы размеры грантов, как посмотреть вебинар по работе с конкурсной документацией.

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Руководитель проекта «Цифровизация сельского хозяйства», исполнительный директор «Ассоциации интернета вещей» Инна Скрытникова считает распространенное мнение о рисках цифровизации (долго, дорого и сложно) мифом. По её подсчётам, внедрение цифровой системы занимает не больше недели, затраты однократны, окупаются за год, системы имеют понятный интерфейс. Инна Скрытникова привела пример эффективности внедрения системы «Агросигнал», которая дала увеличение производительности в 2 раза, на 15% увеличила урожайность за счёт снижения потерь, увеличила рентабельность на 25% за счет снижения издержек, обеспечила 50%-ю экономию затрат на ТМЦ и ГСМ, снижение потерь сырья на стадии хранения на 20%, повышение эффективности в растениеводстве на 10−30%.

Среди барьеров для цифровизации Инна Скрытникова отметила следующие:

нехватка и отток кадров,

отсутствие уверенности в оправданности затрат на цифровую трансформацию,

низкая информированность о возможностях цифровых платформ,

безграмотность и консерватизм,

саботаж внедрения систем автоматизации,

законодательные барьеры в области сертификации беспилотных летательных аппаратов,

непонимание и недоверие.

Но главным риском неуспеха цифровой трансформации она считает человеческий фактор, который задействован на всех уровнях трансформации: культура, организация процесса, знание технологии.

Поэтому командой «Ассоциации интернета вещей» был запущен проект «Цифровизация сельского хозяйства», в реализацию которого было вовлечено более 6000 человек. «Ассоциацией» был подготовлен образовательный онлайн курс в свободном доступе, для обеспечения понимания того, что такое цифровизация, и с чего её начинать, состоящий из двух модулей — сведений по цифровой трансформации и практики применения цифровых технологий в сельском хозяйстве.

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Директор по развитию и продажам SkyScout компании «ИнтТерра» Евгений Багрядцев раскрыл преимущества использования программного продукта компании под названием SkyScout для повышения эффективности агробизнеса.

По его словам, программа SkyScout был создана для ответа на три вопроса:

1) Зачем фермеры используют такое количество удобрений и пестицидов, что затраты на них выходят за рамки бюджета?

2) Почему агрономы выбирают те или иные препараты, а не те, что дешевле?

3) Почему при высоких затратах урожайность ниже плановой?

Он отметил, что каждое поле неоднородно. Для решения этой проблемы нужно использовать приложение, которое анализирует снимки, сделанные за 12 лет, и показывает, какие поля ниже по продуктивности, а какие выше. По его мнению, это приводит к правильному принятию решения о том, какие культуры и на каких полях выращивать.

Обычно агроном закреплен за 5000 га, и это довольно много. Есть тенденция к снижению количества агрономов, следовательно, нагрузка на одного агронома возрастает. Агроном записывает данные о полях в записную книжку. Один из продуктов SkyScout позволяет агроному с помощью спутников и на основании рейтинговой системы однородности определить поля, на которых возникают проблемы. Это сократит издержки, так как будет четко определено место потерь и их причины.

Для того, чтобы решать проблемы и не тратить свое время на те участки поля, на которых их нет, в SkyScout разработали справочник агронома, где собраны варианты решения проблем на основании самых последних знаний.

Система не дает возможности подтасовки данных, так как фиксирует местоположение, в котором был сделан отчет. В результате формируется база данных отчётов, заполненных агрономами, наполненных фотографиями, которые позволяют руководителю анализировать санитарное состояние полей, определять, какие проблемы максимально распространены, и на основании этих данных получить информацию, какую систему защиты и какую систему питания лучше использовать для конкретного поля. Выбор пестицидов и системы питания полей становится возможен на основе анализа делянок конкретного поля и проведения на них реального опыта. После чего система дает рекомендацию по выбору того или иного питания или пестицидов.

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Генеральный директор «Смарт Агро инжинирнг» Владимир Александров поставил вопрос о внедрении цифровых технологий в сельское хозяйство немного шире. Он призвал разработчиков ответить на вопрос: зачем нужна «цифра» сельхозпроизводителю любого масштаба?

Он считает, что для того, чтобы цифровые системы качественно заработали, мы должны получить исходные данные, а такие данные мы можем получить только от самих хозяйств. Для того, чтобы хозяйства были реально заинтересованы в применении цифровых решений, сам сельхозпроизводитель должен получать выгоду, причем не отсроченную. Но возникает вопрос — в чём заключается выгода? Владимир Александров определяет её как контроль технологии для преодоления саботажа и предиктивные функции для бизнес-планирования, в частности оценка ресурсов, объемов урожая, надоя, мяса и т.д.

Он высказал мысль о том, что задача сельхозпроизводителя заключается в том, чтобы внедрять комплексные решения, но они затратные, и есть искушение на разных уровнях саботировать решения по цифровизации, а также неготовность делиться цифрами с государством. На его взгляд, правильное движение по пути к удачному втягиванию производителей в цифровизацию лежит через предложение им безусловной выгоды и готовность предоставлять им данные государственных информационных систем и прочих платформ.

Информацией о ещё нескольких направлениях работы Университета Иннополис поделилась руководитель направления цифровизация сельского хозяйства Университета Татьяна Решетникова. В частности, речь шла о двух направлениях разработок — проблемах, связанных с органами государственной власти, и проблемах, связанных с деятельностью предприятий агрокомплекса. По её мнению, не во всех регионах в данный момент есть актуальная база данных, которая помогает контролировать ситуацию на полях. В Республике Татарстан, а также в Самарской и Нижегородской областях реализуется система, которая позволяет актуализировать текущую и автоматически обновлять базу данных земель сельхозназначения для определения пригодных площадейдля ведения сельского хозяйства.

Она считает, что на сегодняшний день достаточно мало программных продуктов, которые могут прогнозировать заболевания растений. В процессе выращивания агрокультуры теряется достаточно большое количество урожая, так как не всегда выстраивается правильная стратегия защиты растений и внесения удобрений, а также возникают трудности при сборе с поля полученного урожая. Для решения этих вопросов был в Иннополисе был создан «Телеагроном» — портал, который может прогнозировать появление заболеваний на поле в течение сезона в зависимости от введенной в него фермерами информации о патогенах, внесенных в почву, и разработать стратегию внесения удобрений в течение сезона.

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Заместитель директора Центра развития финансовых технологий «Россельхозбанка» Любовь Любаева рассказала о созданной банком экосистеме для фермеров. На портале «Своё Родное» фермеры могут разместить свою продукцию для продажи. Через это приложение банк хочет принести мелким и средним фермерам цифровые технологии, которые помогут стать им эффективными, успешными, богатыми людьми, а конечным покупателям потреблять полезные продукты, выращенные в соседних деревнях.

Платформа Россельхозбанка включает в себя агрегатор товаров для сельхозпроизводителей, онлайн-сервисы поддержки бизнеса (облачная бухгалтерия, консультация юристов), сервисы, повышающие эффективность работы фермерского хозяйства (подбор семян и персонала, точное земледелие, мониторинг рождения телят, агротуризм, справочник болезней растений и т.п.), информационные сервисы, сервисы по взаимодействию с государственными органами. Таким образом, платформа предполагает, что фермер получит всё, что ему нужно для работы и для жизни, в одном месте.

Любовь Любаева призвала компании-разработчики делать свои продукты не только для крупных холдингов, но и для маленьких фермерских хозяйств.

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Коммерческий директор бизнес-единицы Сбербанка «На_полке» Антон Никеров заявил, что у Сбербанка не было другого выхода, как создать маркетплейс, который должен был помочь автоматизировать процесс закупки продуктов продавцами у производителей. Эта платформа снижает расходы, которые идут на наём, обучение и содержание торговой команды, так как вместо неё работает маркетплейс, куда выгружается вся информация о товаре. Производителю остаётся лишь управлять ценой, овладев наукой маркетинга, доставлять товар до торговой точки, самостоятельно наладив логистику и введя на своем фермерском хозяйстве точный автоматизированный учёт.

Он считает, что современные предприниматели — это социопаты, которые не хотят тратить время на общение со множеством представителей продуктовых предприятий, которые приходят к ним с предложением своего товара, а хотят больше изучать клиента.

Дополнительный доход платформа получает за счёт встроенного в неё эквайринга, а также за счет товарного кредита.

Руководитель инновационного аналитического центра ПАО «Группа Черкизово» Рустам Хафизов описал работу одного из заводов холдинга в Кашире первого автоматизированного завода, который работает с минимальным участием человека: на этапе производства продукции её не касаются люди. Через внедрение автоматизации завод декларирует стопроцентную продовольственную безопасность и ответ на вызовы, сделанные пандемией COVID-19.

В свои планы на будущее развития производства завод поставил использование технологии машинного зрения для наблюдения за животными, за ситуацией, происходящей на площадках, за персоналом, что, по его мнению, позволит повысить производительность труда и снизить объем брака, а также снизить затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В рамках холдинга был создан инновационный центр, который ищет новые технологии в области растениеводства, птицеводства, логистики, электронного мерчандайзинга.

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Подводя итоги работы онлайн конференции, Александр Зорин огласил предварительную резолюцию.

1. При решении задач цифровизации мы должны учитывать макроэкономические изменения в России и в мире, учитывать изменения потребительских предпочтений, перспективы развития цифровых технологий и бизнес-моделей и решать ключевую задачу — как стать ближе к конечному потребителю.

2. Нужно внедрять российские цифровые решения, при этом повышая с их помощью не только эффективность управления, но и всего производства.

3. Предприятия АПК цифровизуются преимущественно за счёт собственных средств, что является результатом недостаточность финансовой поддержки АПК в целом.

4. Кроме финансирования, существуют факторы, которые влияют на сдерживание процесса цифровизации, а именно неразвитость инфраструктуры, отсутствие кадров, саботаж и воровство.

5. Нужно повышать квалификацию сотрудников, разрабатывать учебную программу с правильным контентом, по которой должны работать правильные преподаватели.

6. Важно показывать эффект от цифровизации через реальные кейсы.