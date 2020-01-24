



Иван Шилов ИА REGNUM Материнство

Рождаемость в России падает и в ближайшие годы упадёт ещё больше, так как люди всё больше хотят остаться бездетными и всё меньше хотят иметь детей. Об этом свидетельствуют данные опроса РАНХиГС. Опрос проходил с марта по май 2020 года на фоне нарастания социальной и экономической напряжённости в связи с разворачивающейся эпидемией коронавируса и мер по её сдерживанию, охватив 9500 респондентов.

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

Как показывают результаты исследования РАНХиГС, за три года, с 2017 до 2020 гг., доля респондентов, желающих рождения первенца упала с 88% до 77%. А среди опрошенных, уже имеющих детей, произошёл коренной перелом в негативном направлении: доля желающих пополнения в семействе упала с 62% до 48%. Что, конечно, выглядит очень угнетающе.

Но и это, как свидетельствуют результатыопроса ИА REGNUM, проведенного в октябре 2019 года, не предел зияющей глубины пропасти. Следует оговориться заранее, что опрос был весьма репрезентативен: за две недели, прошедшие с 17 октября — дня его начала, своё мнение высказали 30 986 человек, что в три с лишним раза больше, чем у РАНХиГС.

ИА REGNUM

Анализ данных показал куда более удручающую картину: лишь 29% опрошенных ответили, что хотели бы прибавления в семействе, а более чем вдвое большее количество респондентов (65%) указали, что нет. Затруднились с ответом только 6% опрошенных, что говорит о животрепещущей важности данного вопроса.

Объяснить столь кардинальное расхождение в результатах с исследованием РАНХиГС на данном этапе возможным не представляется. По всей видимости, к июню этого года люди по каким-то причинам прониклись надеждой на выход из серой безысходности периода самоизоляции. Вместе с тем надежды на то, чтовесеннее сидение дома из-за коронавирусного карантина приведёт к массовому росту рождаемости и улучшению демографической ситуации в стране в целом, не оправдались.

По данным Управления здравоохранения Екатеринбурга, количество зарегистрированных беременных женщин практически не отличается от среднегодовых показателей, пишет портал URA.ru. По мнению председателя ассоциации психологов и психотерапевтов Свердловской области Георгия Амусина, в обществе в целом угасает интерес к сексуальной жизни, что в сочетании с возросшим уровнем сексуального просвещения отрицательно сказывается на рождаемости.

Однако похоже, что дело не только в сложно объяснимом падении интереса к процессу, предшествующему зачатию и снижении самой его вероятности, важно ещё и настроение участников действа. С которым, как показало исследование ИА REGNUM, тоже не всё в порядке. Так, желающих родить ребенка среди женщин (22%) оказалось ровно в полтора раза меньше, чем мужчин, готовых стать отцом (33%).

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

ИА REGNUM

То есть ситуация не так плоха: она ещё хуже. Как показало исследование ИА REGNUM, из нерожавших женщин более половины (52%) детей рожать не хотят, притом половина из них — категорически и никогда. А из уже рожавших женщин рожать более не намерены абсолютное большинство — 83% респонденток, в то время как лишь 71% мужчин не хотели бы снова стать отцом. Более половины бездетных мужчин (56%) хотели бы ребёнка, тогда как среди бездетных женщин — только 48%.

В данном случае было бы весьма уместным привести пример из истории отчуждения от Республики Сербской её исторического центра края Косово. Населенного в настоящее время преимущественно косоварами, то есть косовскими албанцами и албанско-говорящими. Процессу становления нового косовского большинства предшествовали десятилетия смешанных браков: «продвинутые» сербские женщины были немногодетны и нацелены на карьеру, что вынуждало косовских мужчин сербской национальности свататься к косовским же албанкам. Которые к тому же очень привлекательны своею яркой красотой и рожают много и с готовностью. А родной язык ребенка — это язык его матери. Последствия того процесса для Сербии более чем известны.

Анализ ответов на вопрос ИА REGNUM «Является ли состояние здоровья главным препятствием для продолжения рода?» показывает, что почти 28% респондентов посчитали собственное здоровье главным препятствием для продолжения рода. Причём среди женщин эта проблема стоит в полтора раза острее (37%), чем у мужчин (24%). Меньше всего проблем с репродуктивной функцией оказалось у потенциально самых активных в плане деторождения возрастных групп (от 18 до 40 лет) — 70−71% здоровых в этом плане, что обнадёживает. По данным того же исследования, в тройке лидеров по репродуктивному здоровью расположились Северокавказский округ, две трети респондентов из которого на здоровье в этом плане отнюдь не жалуются, а также Москва и Приволжский ФО (по 63%).

Вместе с тем анализ ситуации в крупнейшем субъекте Приволжского федерального округа, Самарской области, за первые три месяца текущего года показалестественную убыль населения в 4305 человек, которая продолжает нарастать и уже не компенсируется миграционным приростом. Но главное и самое скорбное в своей безнадёжности не это: в Самарской области, как и в целом в России, происходит постоянное сокращение количестваженщин фертильного возраста. В 2019 году их количество составило 748,2 тысячи человек при общей численности в 3 млн. 179 тыс. человек. А в 2011 году, например, в области было 838,5 тысячи женщин детородного возраста.

По данным ВЦИОМ, более 50% россиян не считают материальную поддержку семей стимулом рождаемости, а более четверти опрошенных считают, что такие меры окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране. По данным ИА REGNUM, достаточной господдержку считают лишь 8% опрошенных, а 76% — нет. При этом женщины оценивают господдержку на один процент выше, чем мужчины.