Оптимизма в отношении Евросоюза у греков поубавилось еще во время кризиса, а последние события добавили негатива во взгляд на «партнеров»: ЕС не поспешил защитить греческих партнеров от укусов не-европейских турок. Понятно, что греков переполняет целый спектр впечатлений — разочарование, злоба, страх, неопределенность, — на волнах которого аналитики пытаются найти решение греко-турецкого вопроса. В этом ключе примечательна статья профессора Теодороса Авгериноса, опубликованная в издании To Vima.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Евросоюз не собирается заступаться за Грецию только потому, что кто-то нарушает какие-то нормы международного права, пишет Авгеринос, ведь нет некоей вышестоящей и независимой силы, которая требовала бы его гарантированного применения.

«Европейский Союз — это прежде всего экономическое партнерство, а не оборонное соглашение. Многие страны ЕС проводят финансовые операции с Турцией. Тот факт, что Турция приютила 3,5−4 миллиона беженцев и мигрантов, приветствуется многими странами — членами ЕС, которые не хотят, чтобы в их стране были другие или кто-либо. Турция считается одной из ключевых опор сил НАТО. Каждый член ЕС — независимое государство, которое заботится прежде всего о защите своих интересов. Когда в 1990-х годах была разработана европейская конституция, объединяющая европейские государства, некоторые страны саботировали ее на том основании, что они потеряют свою национальную независимость. Покуда ЕС не станет федеративным государством с фактически одним правительством, его члены будут действовать, руководствуясь в первую очередь своими национальными интересами. Когда это случится — неизвестно», — пишет профессор.

Thijs ter Haar Штаб Евросоюза в Брюсселе

Констатируя, что от соседей не убежишь, Авгеринос заявляет: при таких соседях, как турки, для обеспечения собственной безопасности хороши любые меры. А соседи турки — не лучшие: как выражается автор, во время Османской империи ведущим политическим инструментов султанов была резня, сам же Эрдоган несколько дней назад заявил, что дух предков побуждает его вмешиваться везде, где есть волнения.

И вот здесь начинается заход к собственно предложению: «С этой целью Турция вооружается до зубов (С-400) для содержания армии численностью более миллиона человек, для производства танков, самолетов, беспилотных летательных аппаратов и для подготовки авианосца, чтобы бороздить Эгейское море по собственному усмотрению. Есть мнение, что со строительством АЭС она нацелена не только на обеспечение себя энергией, но и на создание собственного атомного оружия, — некоторые заметят, что и другие страны пытались так поступить, но потерпели неудачу, их рассудит время».

В чей огород кидает камни профессор, только что забросавший булыжниками Евросоюз? Конечно, в российский. И покупка С-400, и строительство АЭС подсвечивают российский фактор в его рассуждении. Второй фактор — американский. Замечая, что трения Турции и Греции не особо волнуют сильные государства, грек решает перевести проблему в сферу американо-российских отношений, намекая: Эрдоган — он с Россией, ну, а мы? Нас ведь 11 миллионов против 83 миллионов турок, промышленности нет… Просто так призывать на помощь США — не выглядит хорошей идеей опять же потому, что проблема не того масштаба, и профессор это понимает. Быть верным союзником? Свои-то кинули, что про заокеанских… И тогда возникает неожиданное предложение: США заступятся только за своих, ну так будем им своими. В прямом смысле. Их частью. Со всеми правами одного из американских штатов и со всеми вольностями суверенного государства.

Профессор Теодорос Авгеринос исповедует, вероятно, политический оптимизм, считая, что этот маневр удастся. И вот уже в его представлениях 6-й Средиземноморский флот США грозит Турции, а то, глядишь, и проводит гуманное и точечное вразумление беспокойного Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с его присными. Уверенность Авгериноса покоится на тех предположениях (которые он иногда прямо озвучивает, а иногда подразумевает), что 1) в США выберут Байдена, а он обещал Греции помогать, 2) «пророссийский» Трамп уйдет, 3) США враждуют с Россией и ради этой вражды согласятся принять меры против любого, кто посмеет сотрудничать с Москвой. Например, с Турцией, закупившей у России ЗРК С-400 и строящей с российской помощью атомную электростанцию.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган и Владимир Путин на церемонии запуска строительства АЭС «Аккую» в Турции

Но настолько ли «пророссийский» Эрдоган, чтобы его можно было под этим предлогом подавить, даже если гениальный план профессора по созданию из Греции «удаленного американского штата» хоть сколько-нибудь приблизится к реальности? Сергей Лавров уже подчеркнул, что Турция не является стратегическим союзником России, после чего Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает Крым российским. Эрдоган постоянно напоминает позицию Турции по вопросу Крыма; Анкара периодически заявляет, что крымские татары якобы подвергаются каким-то притеснениям в Крыму; в самой Турции некоторые политические силы, исповедующие неоосманизм, считают, что Крым должен быть турецким. При таком раскладе намёки на российско-американское противостояние под видом противостояния между турками и греками выглядят не совсем убедительными. Но Авгеринос считает, что сила — в США и тот, кто ее с ними разделит, побьет того, кто будет против.

Он предлагает создать мощное греческое лобби в США и американское — в Греции. Из 15 млн греков около 3,5−4 млн живут в США, им всем нужно дать гражданство. С детьми американцев греческого происхождения надо работать так, чтобы со временем у них развились патриотические чувства по отношению к Греции, возить на элладскую землю греко-американскую молодежь для интеграции в историческую родину. Наконец, в каждом из правительств Греции, по крайней мере, пять министерств отводить грекам американского происхождения. По замыслу, это позволит Греции стать независимой частью Америки и списать турецкую проблему в утиль.

Конечно, если бы такое «греческое лобби» при 4 миллионах греко-американцев было возможно, оно бы уже состоялось. Но ведь дело не только в этом.

Из суммы событий последних лет, связанных с Турцией, создается впечатление, что эта страна, поучаствовав в устранении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытается встать на его место, предлагая себя в качестве «просвещенного и мудрого Халифата» вместо бандитского людоедского государства «вольных» исламистов. Не стоит забывать о том, что под речи о «недопустимости насилия» Халифат в Евразии строят в том числе и те, кто хочет использовать его как таран против России и, что важнее с американской точки зрения, против Китая. Так неужели, если это предположение верно, Эрдогану не дадут позабавиться Грецией, лишь бы он не забывал о своем главном предназначении? Вашингтону, скорее всего, очень хочется повторить тот фокус, который дважды так выручал его в ХХ веке — нагреть руки на большой европейской войне. И если Эрдоган демонстрирует свою готовность оказать США эту услугу (хотя и надеется, похоже, вовремя спрыгнуть), то как США могут пойти против собственной выгоды? Выгоды настолько соблазнительной, ведь она сулит не только финансовый выигрыш, но и стабилизацию внутриамериканской обстановки, усадив «нацию смелых» перед экранами телевизоров.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган

Профессор стремится привлечь внимание греческого правительства к своему предложению. Но, пожалуй, на него стоит обратить внимание именно евросоюзовским чиновникам. Даже если все идеи Авгериноса останутся на уровне предложений, они не повиснут в воздухе. Греки, осознавая себя глубоко непонятыми Брюсселем, постепенно начинают озираться в поисках сильного плеча. И пусть получить американский штат в своем составе не выйдет, Грексит на пользу ЕС не пойдет. Даже если сперва он начнет формироваться в умах. С их брожения и начинается распад.