Штатом или колонией: Грецию просят принять в США для защиты от турок
Оптимизма в отношении Евросоюза у греков поубавилось еще во время кризиса, а последние события добавили негатива во взгляд на «партнеров»: ЕС не поспешил защитить греческих партнеров от укусов не-европейских турок. Понятно, что греков переполняет целый спектр впечатлений — разочарование, злоба, страх, неопределенность, — на волнах которого аналитики пытаются найти решение греко-турецкого вопроса. В этом ключе примечательна статья профессора Теодороса Авгериноса, опубликованная в издании To Vima.
Евросоюз не собирается заступаться за Грецию только потому, что кто-то нарушает какие-то нормы международного права, пишет Авгеринос, ведь нет некоей вышестоящей и независимой силы, которая требовала бы его гарантированного применения.
«Европейский Союз — это прежде всего экономическое партнерство, а не оборонное соглашение. Многие страны ЕС проводят финансовые операции с Турцией. Тот факт, что Турция приютила 3,5−4 миллиона беженцев и мигрантов, приветствуется многими странами — членами ЕС, которые не хотят, чтобы в их стране были другие или кто-либо. Турция считается одной из ключевых опор сил НАТО. Каждый член ЕС — независимое государство, которое заботится прежде всего о защите своих интересов. Когда в 1990-х годах была разработана европейская конституция, объединяющая европейские государства, некоторые страны саботировали ее на том основании, что они потеряют свою национальную независимость. Покуда ЕС не станет федеративным государством с фактически одним правительством, его члены будут действовать, руководствуясь в первую очередь своими национальными интересами. Когда это случится — неизвестно», — пишет профессор.
Констатируя, что от соседей не убежишь, Авгеринос заявляет: при таких соседях, как турки, для обеспечения собственной безопасности хороши любые меры. А соседи турки — не лучшие: как выражается автор, во время Османской империи ведущим политическим инструментов султанов была резня, сам же Эрдоган несколько дней назад заявил, что дух предков побуждает его вмешиваться везде, где есть волнения.
И вот здесь начинается заход к собственно предложению: «С этой целью Турция вооружается до зубов (С-400) для содержания армии численностью более миллиона человек, для производства танков, самолетов, беспилотных летательных аппаратов и для подготовки авианосца, чтобы бороздить Эгейское море по собственному усмотрению. Есть мнение, что со строительством АЭС она нацелена не только на обеспечение себя энергией, но и на создание собственного атомного оружия, — некоторые заметят, что и другие страны пытались так поступить, но потерпели неудачу, их рассудит время».
В чей огород кидает камни профессор, только что забросавший булыжниками Евросоюз? Конечно, в российский. И покупка С-400, и строительство АЭС подсвечивают российский фактор в его рассуждении. Второй фактор — американский. Замечая, что трения Турции и Греции не особо волнуют сильные государства, грек решает перевести проблему в сферу американо-российских отношений, намекая: Эрдоган — он с Россией, ну, а мы? Нас ведь 11 миллионов против 83 миллионов турок, промышленности нет… Просто так призывать на помощь США — не выглядит хорошей идеей опять же потому, что проблема не того масштаба, и профессор это понимает. Быть верным союзником? Свои-то кинули, что про заокеанских… И тогда возникает неожиданное предложение: США заступятся только за своих, ну так будем им своими. В прямом смысле. Их частью. Со всеми правами одного из американских штатов и со всеми вольностями суверенного государства.
Профессор Теодорос Авгеринос исповедует, вероятно, политический оптимизм, считая, что этот маневр удастся. И вот уже в его представлениях 6-й Средиземноморский флот США грозит Турции, а то, глядишь, и проводит гуманное и точечное вразумление беспокойного Реджепа Тайипа Эрдогана вместе с его присными. Уверенность Авгериноса покоится на тех предположениях (которые он иногда прямо озвучивает, а иногда подразумевает), что 1) в США выберут Байдена, а он обещал Греции помогать, 2) «пророссийский» Трамп уйдет, 3) США враждуют с Россией и ради этой вражды согласятся принять меры против любого, кто посмеет сотрудничать с Москвой. Например, с Турцией, закупившей у России ЗРК С-400 и строящей с российской помощью атомную электростанцию.
Но настолько ли «пророссийский» Эрдоган, чтобы его можно было под этим предлогом подавить, даже если гениальный план профессора по созданию из Греции «удаленного американского штата» хоть сколько-нибудь приблизится к реальности? Сергей Лавров уже подчеркнул, что Турция не является стратегическим союзником России, после чего Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает Крым российским. Эрдоган постоянно напоминает позицию Турции по вопросу Крыма; Анкара периодически заявляет, что крымские татары якобы подвергаются каким-то притеснениям в Крыму; в самой Турции некоторые политические силы, исповедующие неоосманизм, считают, что Крым должен быть турецким. При таком раскладе намёки на российско-американское противостояние под видом противостояния между турками и греками выглядят не совсем убедительными. Но Авгеринос считает, что сила — в США и тот, кто ее с ними разделит, побьет того, кто будет против.
Он предлагает создать мощное греческое лобби в США и американское — в Греции. Из 15 млн греков около 3,5−4 млн живут в США, им всем нужно дать гражданство. С детьми американцев греческого происхождения надо работать так, чтобы со временем у них развились патриотические чувства по отношению к Греции, возить на элладскую землю греко-американскую молодежь для интеграции в историческую родину. Наконец, в каждом из правительств Греции, по крайней мере, пять министерств отводить грекам американского происхождения. По замыслу, это позволит Греции стать независимой частью Америки и списать турецкую проблему в утиль.
Конечно, если бы такое «греческое лобби» при 4 миллионах греко-американцев было возможно, оно бы уже состоялось. Но ведь дело не только в этом.
Из суммы событий последних лет, связанных с Турцией, создается впечатление, что эта страна, поучаствовав в устранении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытается встать на его место, предлагая себя в качестве «просвещенного и мудрого Халифата» вместо бандитского людоедского государства «вольных» исламистов. Не стоит забывать о том, что под речи о «недопустимости насилия» Халифат в Евразии строят в том числе и те, кто хочет использовать его как таран против России и, что важнее с американской точки зрения, против Китая. Так неужели, если это предположение верно, Эрдогану не дадут позабавиться Грецией, лишь бы он не забывал о своем главном предназначении? Вашингтону, скорее всего, очень хочется повторить тот фокус, который дважды так выручал его в ХХ веке — нагреть руки на большой европейской войне. И если Эрдоган демонстрирует свою готовность оказать США эту услугу (хотя и надеется, похоже, вовремя спрыгнуть), то как США могут пойти против собственной выгоды? Выгоды настолько соблазнительной, ведь она сулит не только финансовый выигрыш, но и стабилизацию внутриамериканской обстановки, усадив «нацию смелых» перед экранами телевизоров.
Профессор стремится привлечь внимание греческого правительства к своему предложению. Но, пожалуй, на него стоит обратить внимание именно евросоюзовским чиновникам. Даже если все идеи Авгериноса останутся на уровне предложений, они не повиснут в воздухе. Греки, осознавая себя глубоко непонятыми Брюсселем, постепенно начинают озираться в поисках сильного плеча. И пусть получить американский штат в своем составе не выйдет, Грексит на пользу ЕС не пойдет. Даже если сперва он начнет формироваться в умах. С их брожения и начинается распад.