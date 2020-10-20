Государственный секретарь США Майк Помпео выступил на V саммите инициативы «Троеморье», которая объединяет такие страны, как Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. Мероприятие прошло 19 октября в Таллине. Помпео читал свою речь в формате телеконференции, и правильно сделал. На следующий день выяснилось, что присутствовавший очно вместе с президентами Эстонии Керсти Кальюлайд и Польши Анджеем Дудой их болгарский коллега Румен Радев вместе с делегацией был изолирован в отеле, поскольку ранее контактировал с зараженным коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная электростанция

Помпео рассказал своим визави о том, как Вашингтон заинтересован в «Троеморье», однако предупредил, что «мы с нетерпением ждем, когда каждый участник инициативы будет инвестировать в нее… В конечном счете ответственность за вашу свободу и экономическое благополучие лежит на вас». Он отметил важность государственных инвестиций, но, продолжил госсекретарь, «ничто не сравнится с финансовой мощью частного сектора». За этим, как можно судить, стоит намек на то, что обещанный ранее Вашингтоном транш в проекты «Троеморья» в размере миллиарда долларов — это максимум возможного, что готовы потратить американцы на деле. Зато они очень щедры на слова. Помпео рассуждал о том, как «Запад поддерживает верховенство права, демократию и свободу слова», а «наш образ жизни, как ничто другое, является синонимом мира, процветания и свободы».

Своими главными конкурентами в этом регионе США видят Москву и Пекин. Об этом госсекретарь говорил уже в Вашингтоне на встрече с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску. «Помпео вновь выразил обеспокоенность по поводу усиления пропаганды и злонамеренного влияния коммунистического Китая и России и их ставленников», — сообщается в официальном пресс-релизе Государственного департамента США. Однако за этой лирикой стоит чистый бизнес. Вашингтон начал широкую кампанию по продвижению в Европе своей атомной энергетики, то ли решив открыть «второй фронт» вслед за напористым навязыванием своего сжиженного природного газа, то ли убедившись в бесперспективности этих попыток и отказе Германии сорвать строительство международного газопровода «Северный поток — 2». Как бы то ни было, теперь американские дипломаты требуют от «партнеров» приобрести у них АЭС.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Об этом шла речь во время встречи Помпео и Ауреску. Ранее Вашингтон и Бухарест подписали проект соглашения по достройке третьего и четвертого блоков атомной электростанции «Чернавода» на 8 млрд долларов. Правительство Болгарии поручило Болгарскому энергетическому холдингу начать переговоры с американскими компаниями по возможному строительству нового энергоблока на АЭС «Козлодуй». При этом помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Фрэнсис Фэннон на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой заявил, что Вашингтон выступает против строительства АЭС «Белене» силами России. Наконец, в ходе саммита «Троеморье» было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве между Польшей и США по развитию Польской ядерной энергетической программы и гражданской ядерной промышленности.

Вопрос в том, на каких условиях всё это будет делаться. Как замечает один из польских порталов, «сигнал о сотрудничестве с американцами может ослабить шансы на получение помощи от других иностранных партнеров, поэтому он должен быть подкреплен конкретными обязательствами США, которые компенсируют эти потери. Возможно, по этому поводу уже достигнуты неофициальные договоренности, а официальные сообщения только подготавливают общественность к их презентации в нужное время». По сути, существуют два варианта. Первый: Вашингтон выделит кредит на строительство АЭС в странах Восточной и Центральной Европы или предоставит правительственные гарантии задействованным американским компаниям. Однако это влечет за собой риски. США придется вложиться в инфраструктурные проекты, которые с собой не заберешь и не перепродашь.

Не исключено, что при изменении политической конъюнктуры строительство придется остановить, а убытки списать. Это не СПГ торговать, когда танкер можно спокойно развернуть в другую сторону. Второй вариант предполагает, что Болгария, Польша и Румыния полностью заплатят из своего кармана. Но тогда в Европейском союзе могут спросить: если Бухарест, Варшава и София такие богатые, раз способны выделить миллиарды долларов американским концернам за атомные электростанции (а не европейским), то почему ЕС должен предоставлять им помощь? Помимо того, замечает директор Ягеллонского института Марцин Рошковский, самые политически сильные страны Евросоюза, Германия и Франция, «решили отказаться от ядерной энергетики в Европе». А значит, негативную реакцию и конкретные шаги следует ждать от Берлина и Парижа.

Алексей Даничев Ядерный реактор

Всё это не только добавляет сложностей государствам, которые пошли навстречу США по вопросу АЭС, но и раскалывает «Троеморье» на две части. Представители одной из них видят будущее инициативы в реализации небольших проектов и силами самих европейцев. Другие превращаются в клиентов Вашингтона и становятся заложниками его видения будущего Восточной и Центральной Европы. Но американская внешняя политика сегодня неустойчива. От того, кто в данный момент сидит в Белом доме, зависит многое, с чем с 2016 года сталкивается Иран. Даже если Дональд Трамп переизберется сейчас, в 2024 году он покинет пост президента. А ведь программы строительства атомных электростанций рассчитаны на куда большее время.