В начале 2020 года Минвостокразвития РФ объявило о выделении арктическим инвесторам субсидий на развитие инфраструктуры. Проекты должны способствовать социально-экономическому развитию округа, создавать рабочие места, общий объем инвестиций должен составлять не менее 300 млн рублей, необходимо, чтобы проект нуждался в создании или модернизации объектов инфраструктуры. Инвестор должен иметь опыт реализации инвестпроектов, надо чтобы его компания была зарегистрирована на территории Арктической зоны России, не имела долгов и не находилась в состоянии банкротства. Рассматривать заявки собирается Госкомиссия по развитию Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

Берег Новой Земли с сидящим самоедом. Картина А. А. Борисова. 1901 год

К октябрю 2020 года в адрес комиссии поступило 13 заявок на субсидии, рекомендованы к рассмотрению 7 проектов, на заседании 15 октября 6 из них были одобрены, в том числе 4 проекта — от Мурманской области. Там субсидию получат месторождения платиноидов Фёдорова Тундра, строительство завода по выращиванию мальков лосося и форели в Ретинском, развитие порта и нефтебазы Витино в Кандалакшском районе и строительство морского навалочного терминала в Минькино.

Gov-murman.ru Порт Витино. Мурманская область

Одно предприятие, получившее субсидию, зарегистрировано в Приморском районе Архангельской области — это входящая в структуры «Росатома» Первая Горнорудная компания. Она начинает разработку Павловского месторождения свинцово-цинковых руд на Новой земле. Исполнительный директор компании Игорь Юрьевич Семенов рассказал о проекте:

«Существующие месторождения цинка в мире истощаются, например американское месторождение на Аляске, с очень высоким содержанием цинковой руды в 12%, иссякает. Примерно к 2025 году цинк с Новой земли будет очень востребован, к этому времени мы собираемся выйти с ним на рынок. Содержание новоземельской цинковой руды более 5%, что по нынешним временам очень хорошо. Проблема, что на Новой земле совсем нет инфраструктуры — порта, энергетики, дорог. В этих условиях без помощи государства начинать разработку тяжело, и мы уже давно работаем с Минвостокразвития РФ по получению господдержки. В этом году министерство стало выделять субсидии на развитие инфраструктуры до 20% от инвестиций по проектам свыше 300 млн рублей. Мы попросили субсидию в 10,5 млрд рублей на строительство дорог и энергетической инфраструктуры, госкомиссия выделила 7 млрд. Поддержка существенно облегчит реализацию нашего проекта, банки, куда мы обращаемся за кредитами, видят, что в проекте участвует государство и переговоры идут легче.

Павловское месторождение расположено на Южном острове Новой земли, мы планируем строительство здесь плавучего завода по обогащению цинковой руды, доставку его морем и установку у берега на подводный фундамент. К 2025 году месторождение выйдет на производство в год ориентировочно 200 тысяч тонн цинкового и 40 тысяч тонн свинцового концентрата, что эквивалентно 100 тысяч тонн оплачиваемого условного цинка. По нынешним мировым ценам это 250 млн долларов. Налоговые поступления во все уровни бюджета составят в год более 43 млрд рублей.

Рынок сбыта в основном Северная Европа, Скандинавия. Компания ни с кем не сталкивается на рынке — будущий дефицит цинка в мире уже ощущается. У нас в стране динамично развивается только одно месторождение цинковой руды сопоставимое с нашим новоземельским — в Бурятии, но оно ориентировано на китайский рынок. В этом году мы уже отправили две экспедиции на архипелаг, одну инженерно-геологическую, она определила размещение объектов инфраструктуры, и вторую, уточнившую минерально-сырьевую базу по международным стандартам».

(сс) Мария Андреевна На Новой Земле

В решении Госкомиссии проявились противоречия концепции развития Арктики проводимой Минвостокразвития РФ, приоритет в которой отдается ТОР «Мурманск-столица Арктики». Выделение субсидий 4 мурманским инвестпроектам из арктических 6 рождает вопрос — в ЯНАО, НАО, Якутии и других арктических регионах нет крупных инвесторов нуждающихся в господдержке? Почему ресурсы, в создании которых принимали участие все арктические регионы, вкладываются преимущественно в Мурманск, уязвимый со всех точек зрения? Почему нет социально-экономической программы Арктики с учетом равномерного развития и специализации всех регионов?

Возможно, на следующих заседаниях по рассмотрению заявок на субсидии Госкомиссия исправит перекосы в сторону Мурманска. А пока на эти вопросы нет ответов, остается надеяться на комиссию по Арктике Совета безопасности РФ, созданную недавно во главе с заместителем председателя СБ РФ Дмитрием Медведевым.