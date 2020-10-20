По состоянию на 19 октября нефтяные котировки снижались третий день подряд. Итоги заседания ОПЕК+ были сдержанно встречены рынком. Участники сделки ожидаемо не огласили никаких изменений в действующей политике, но выразили приверженность сделке. Официально планы по увеличению добычи на 2 млн б/с с января 2021 года остаются в силе, хотя источники Reuters говорят о том, что ОПЕК+ готов отменить их при необходимости. Вероятнее всего, финальное решение будет принято на следующей встрече, которая запланирована на 30 ноября — 1 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Фьючерсы на Brent демонстрируют постепенное снижение после достижения верхней границы актуального торгового диапазона. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе отметки $41,4 за баррель. При ее преодолении снижение может продолжиться в район $39−40 за баррель.

Помимо стагнирующего из-за второй волныCOVID-19 спроса на нефть, растут риски увеличения предложения за счет восстановления поставок из Ливии. Reuters со ссылкой на отраслевые источники сообщает о росте добычи на крупнейшем ливийском месторождении Эль Шарара до 150 000 б/с, что составляет примерно половину его добычной мощности. На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что совокупная добыча в стране уже достигла 0,5 млн б/с.

Javier Blas Нефтехранилище. Ливиия

Ранее Reuters опубликовал информацию из документа по итогам встречи технического комитета ОПЕК+, включающую различные сценарии на рынке нефти в 2021 г. Самый депрессивный сценарий, при котором будет наблюдаться профицит 0,2 млн б/с, предполагает средний уровень ливийской добычи в 2021 г. около 0,6 млн б/с.

Ливийская добыча в начале 2020 г. стремительно упала с 1,2 млн б/с почти до 0,1 млн б/с из-за внутриполитического конфликта. Экспортные терминалы оказались заблокированы, добыча на месторождениях встала. В сентябре стороны конфликта смогли договориться и начали постепенно размораживать законсервированные ранее мощности. Страна не скована условиями сделки ОПЕК+, поэтому может беспрепятственно наращивать добычу. В условиях слабого спроса рост ливийских поставок может негативно сказаться на рыночном балансе и оказать давление на цены.

Сегодня последний день обращения ноябрьских фьючерсов на нефть WTI на бирже CME. С завтрашнего дня наблюдение будет проводиться по декабрьским контрактам. В настоящий момент декабрьский контракт торгуется на $0,2 выше ноябрьского фьючерса.