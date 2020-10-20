Не секрет, что для отдельных граждан пандемия коронавируса давно превратилась в источник заработка, и не всегда они в ладу с законом. Пока в Иркутской области в госпиталях и больницах выявляют медицинские маски-фальсификаты и ведут спрос с их продавца — вчерашнего строителя, в Москве опечатали здание частной клиники, которая незаконно выдавала справки об отсутствии COVID-19 у пациентов. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации и выяснило, что юрлицо появилось в 2019 году и создано для управления недвижимостью, то есть по основному виду деятельности к медицине отношения не имеет. Медицинскую лицензию и вовсе получило лишь в конце марта 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19 11 марта 2020 года. На 12 марта, по данным ВОЗ, в Европейском регионе было зарегистрировано более 20 тыс. подтверждённых случаев заболевания и почти 1 тыс. смертей. На утро 19 октября 2020 года в России выявлено 1 415 316 заболевших, из которых за сутки — 15 982. Всего 1 075 904 выздоровело и 24 366 человек умерло.

О частной клинике и незаконных справках

Росздравнадзор по Москве и Подмосковью провёл так называемую контрольную закупку в одной из клиник столицы. Как сообщается на сайте ведомства, в клинике на Маршала Захарова, 16 (ООО «Афина») пациентам незаконно выдавали справки об отсутствии COVID-19.

Госведомство обнаружило, что сотрудники клиники за 15 минут выдавали справки, проводя так называемые «экспресс-тесты на антитела» и указывая как метод исследования — ПЦР. Тесты, которые использовались в клинике, на сегодня изъяты, и ещё предстоит выяснить их происхождение.

Coronavirus-control.ru Тесты на антитела к коронавирусу

Работа клиники была приостановлена, здание опечатали. Руководству же компании предстоит ответить по трём административным статьям, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии).

О ПЦР-методе

В июне 2020 года Росздравнадзор в своей памятке рассказал о том, какие есть исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Конкретно о методе ПЦР уточнялось, что его проводят тем, кто имеет симптомы респираторного заболевания или имел контакты с возможным источником инфекции.

«Отсутствие генетического материала возбудителя означает, что человек не инфицирован на момент взятия анализа. Для подтверждения или исключения наличия инфекции тест выполняется повторно через 10 дней после первичного взятия мазка», — отмечалось в справке.

Rosminzdrav.ru Тест на коронавирус

О клинике и её владельцах

Компания, чьи ИНН (7 704 472 309) и ОГРН (1 197 746 032 450) указаны на официальном сайте Росздравнадзора, была создана 25 января 2019 года. Её уставный капитал — 15 тыс. рублей. Директор и владелец с 30 декабря 2019 года — Жанна Хамикоева, чей ИНН был оформлен в Северной Осетии.

На начало января 2020 года, по открытым данным, среднесписочная численность сотрудников ООО — один человек.

До Хамикоевой, которая имеет лишь один актив — ООО «Афина», владельцем юрлица был Кирилл Бузаверов. Последний имеет в активе две фирмы, созданные в 2019—2020 годы и работающие на рынке недвижимости.

Деятельность больничных организаций фигурирует в кодах экономической деятельности ООО «Афина» лишь дополнительно. По основному виду деятельности компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества.

Между тем в приказе департамента здравоохранения Москвы №201-Л от 17 марта 2020 года ООО «Афина» было перечислено как юрлицо, получившее лицензию на медицинскую деятельность. Уточнялось, что она позволяет оказывать услуги при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по акушерству и гинекологии.

О справках, тестах и страховках

Тестирование и справки об отсутствии коронавирусной инфекции в последние месяцы стали одним из дополнительных источников доходов частных клиник. Стоимость услуг составляет от 3,5 до 7 тыс. рублей. Какие-то из результатов тестов готовы за 15−30 минут, какие-то придётся ждать до семи дней. Уточняется, что «срок действия справки об отсутствии COVID-19 составляет три дня», то есть, если потребуется справка ещё раз, допустим, через неделю, то придётся выложить ещё 3,5 тысячи рублей.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Деньги

На официальном сайте Стопкоронавирус. рф уточняется, что для постановки диагноза однократного теста недостаточно. Если симптомов ОРВИ у человека нет, то исследование нужно провести два раза, а при наличие симптомов — три раза.

Некоторые клиники пошли ещё дальше и предлагают на своих сайтах приобрести заодно и страховку от коронавируса. Застраховать готовы граждан до 65 лет. Стоимость страховки — 7,5 тыс. рублей.