О дистанционном обучении мы поговорили с членом Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Александром Волковым.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и дистанционка: обучение в условиях коронавируса — все новости»

ИА REGNUM Сейчас ведутся разговоры, у нас и за рубежом, о технологиях, которые предположительно позволят сделать дистанционное обучение гораздо более эффективным, чем обычное. Есть мнение, что при грамотном подходе и крупных инвестициях оно позволит отойти от усредненного подхода к ученику, дать каждому индивидуальный подход, помочь развить умение задавать вопросы и находить ответы, вырабатывать творческое мышление, чувствовать себя в процессе обучения комфортно. Как вы считаете, есть ли в этом подходе рациональное зерно, и почему?

Дистанционное обучение — это удаленное взаимодействие учителя и учащихся. Такая форма обучения используется уже достаточно продолжительное время, с тех пор, как появилась техническая возможность его осуществления. Но данная форма обучения не рассматривалась как самостоятельная, она была скорее дополнительным процессом традиционного очного образования. Весь процесс образования осуществлялся и контролировался учителем, который мог корректировать учебный процесс в зависимости от усвоения материала учащимися. Да, были в школах классы более сильные и послабее. Были и учителя, как говорится, «от Бога», и те, которые просто отрабатывали положенное время. В образовательном процессе человеческий фактор всегда присутствовал. Но разве возможно обучить и воспитать человека, передать ему опыт прошлых поколений без присутствия в процессе другого человека?

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

Можно, говорят адепты новой системы образования, отвергающей традиционную очную школу. В нашей стране данную концепцию продвигает председатель правления «Сбербанка», председатель попечительского совета ВШЭ Герман Греф. В рекламных роликах образовательной платформы «Сберкласс» как раз и говорится об индивидуальности и комфортности обучения, о всём том, о чём вы меня спросили. Ученик сам выбирает образовательную траекторию и темп ее освоения, а учитель превращается в некоего гувернера. И это только первая стадия. По новой концепции образования, обозначенной в форсайт-проекте «Образование-2030», учитель вообще изымается из образовательного процесса и заменяется компьютером. Помните, как в фильме «Кин-дза-дза»: «Женщину вынули, автомат засунули».

Но в том-то и дело, что ребенок — это еще формирующаяся личность. Он не сможет сам научиться анализировать, принимать решения, да и просто внимательности и усидчивости. Значит, всё это должно лечь на плечи родителей, у которых нет педагогического образования.

И, наконец, за всеми красивыми словами нужно увидеть реальную цель навязывания такой системы образования. Она была озвучена Грефом: элите не нужно, чтобы всё население страны имело хорошее образование, так как такими людьми сложно управлять, что у Грефа равно «манипулировать». Поэтому образование должно быть разным для элиты и для всех остальных. И такой позиции придерживается не только Греф. Так что все эти разговоры об индивидуальности и комфортности обучения прежде всего нужно рассматривать через эту призму.

ИА REGNUM Как вы думаете, чем стал опыт пандемии для развития дистанционного обучения — стимулом или поводом? Какие характерные черты дистанта высветил этот опыт?

Продвижение дистанционной формы обучения как основной формы образования наталкивалось у ее «толкателей» на отсутствие законодательной базы. Но с принятыми весной этого года карантинными мерами против нового коронавируса дистанционное обучение оказалось востребованным. И тут, как в анекдоте, «пошла Петьке карта»! Стали в срочном порядке обучать учителей работе с образовательными платформами. Где-то просто ученикам давались задания для самостоятельного обучения, и они были вынуждены вместе с родителями осваивать учебную программу.

K-obr.spb.ru Учитель проводит дистанционое обучение

Что из этого получилось, показали проверочные работы, проведенные в сентябре. Учащиеся не усвоили материал в необходимом объеме. Даже ученики, которые учились на «отлично», показали значительное снижение успеваемости.

И это только то, что касается обучения. Но ведь неотъемлемой частью образования является еще и воспитание. А дистанционное воспитание — это вообще нонсенс. Еще до пандемии директора школ били тревогу в связи с ростом девиантного поведения учащихся. Что же мы получим, если отдадим воспитательную функцию только родителям? В девяностые годы это уже было сделано, и мы получили рост асоциального поведения.

ИА REGNUM Есть ли в дистанте преимущества?

Преимуществом дистанционного обучения называют то, что учителям и учащимся не приходится тратить время на дорогу до образовательного учреждения и обратно. Но, согласитесь, это очень спорное преимущество по сравнению с плачевными итогами использования дистанционного обучения.

Но вот спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко считает иначе. По ее мнению, дистанционное обучение имеет немало плюсов (хотя и не называет их), и за ним будущее. Матвиенко предлагает законодательно оформить дистанционное обучение уже в ближайшее время.

Совет Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко

Понимаете, уже в ближайшее время дистанционное обучение будет оформлено законодательно. И оно останется навсегда. И Матвиенко не говорит, какая доля «дистанта» в образовании считается органичной. А с законодательной базой и деньгами Грефа реализация форсайт-проекта «Образование-2030» значительно ускорится.

ИА REGNUMО технической стороне вопроса. Во время удаленки наши школьники используют zoom, американский софт, со всеми вытекающими последствиями (сбор персональных данных, как минимум). Как вы считаете, имеет ли смысл создать отечественную платформу для дистанционного обучения?

Отечественные платформы для дистанционного обучения уже разработаны и постоянно совершенствуются. Сейчас разрабатывается и аналог программы Zoom. Но еще раз давайте вспомним конечную цель повсеместного внедрения дистанционного обучения, таким, как его понимают ревнители сноса традиционного образования. Вы хотите, чтобы ваши дети выросли легко манипулируемыми? Я — нет!