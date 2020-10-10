Если послушать российских политиков и дипломатов, то отношения нашей страны с Японией вовсе не плохие — будь то политические, торгово-экономические или культурные связи. Во всяком случае, не хуже, чем с другими мировыми державами, а то и лучше, ибо бывший премьер-министр Синдзо Абэ 27 раз встречался с российским лидером, предлагал целый «план экономического сотрудничества с Россией из восьми пунктов», да еще назначил специального министра для его реализации. А если верить тому же Абэ, который, правда, уже не премьер, то перспективы и того более «светлые», но только при одном условии — сдачи Москвой Японии южнокурильских островов с омывающими их богатейшими экономическими зонами и стратегическими проливами.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Но дипломатия дипломатией, а пропаганда пропагандой. За послевоенные годы противостояния рука об руку с США нашей стране, будь то Советский Союз или Российская Федерация, японское население воспитано в духе открытой неприязни к «холодной и коварной стране на севере». О формах проявления этой внедренной нередко просто абсурдными утверждениями о русских и политике их государства неприязни автор этих строк, прожив длительное время среди японцев, мог бы немало рассказать. Но пусть это сделают сами японцы.

Японское издание Yahoo News Japan опубликовало статью под заголовком «Россия снимает ограничения на въезд японцев в страну». Сообщается: «Новое правительственное распоряжение исключает Японию из стран, в отношении которых существуют ограничения на въезд в Россию. Независимо от вида визы, любой ее обладатель сможет прибыть в Россию. Распоряжение ввело этот порядок в действие с 14 октября. Оно работает на основе принципов взаимности». То есть имеется в виду, что и граждане РФ при некоторых ограничениях смогут посещать Японию.

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Однако японцев, похоже, такое решение вовсе не обрадовало, ибо, как говорится в аннотации статьи, они «не хотят видеть русских в Японии». Пусть наши читатели сами оценят отношение дальневосточных соседей к нашей стране и нам с вами. Информация о возобновлении полетов в Японию и Россию встречена читателями Yahoo News Japan отнюдь не дружелюбно:

«Yuk

В отношениях с Японией Россия всегда изыскивает «щелочки», в которые и пролезает. Сейчас это российский туризм. Япония заинтересована в нем. Ведь при Абэ хотели довести двусторонний туристический обмен до 400 тысяч человек в год. Конечно, Россия потребует соблюдения принципов взаимности. А лично я не очень хочу видеть русских в своей стране. Боюсь России из-за обилия среди россиян шпионов.

ber

Вообще-то съездить в Россию в путешествие было бы интересно. Но не сейчас. Сейчас нам нужно восстановить уровень потребления и спроса у себя в стране после его падения из-за пандемии коронавируса.

hel

В позапрошлом году я хотел совершить экскурсионный тур в Санкт-Петербург. Но тогда российский истребитель вторгся в воздушное пространство Японии, и я от своих планов отказался. Платить за билет на «Лебединое озеро» в Большом театре и таким образом оплачивать топливо для самолета-агрессора мне совсем не интересно. Лет 30 назад, когда я был студентом, то несколько раз летал «Аэрофлотом» в Европу. Билеты были дешевые. Но теперь больше не полечу, пока Россия не вернет нам «северные острова»!

efusan

Обмен людьми, туризм — это замечательно. Но, возможно, из-за «островной психологии» я не очень приветствую увеличение потоков иностранных туристов в Японии. Не хочу, чтобы наша экономика зависела от иностранного туризма. Она должна быть самодостаточной и поддерживаться внутренним спросом!

*****

Пусть это звучит невежливо, но туристический обмен с Россией нужно отложить на те времена, когда она вернет нам «северные острова»! Эта страна по-своему интересна, но того, что сделали россияне с нашими предками, всех этих жестокостей забывать нельзя!

mam

Какой смысл сейчас ехать в Россию, в которой происходит взрывной рост числа зараженных коронавирусом? Чтобы потом быть не в состоянии оттуда вернуться?! Нет уж, увольте!

lfk

Давайте отложим туризм в Россию на те времена, когда она вернет нам «северные острова» и мы подпишем с ней мирный договор!

xfi

Это русские так хитро завлекают нас на свою вакцину? Да в России самой, как и в Европе, бушует новая страшная волна коронавируса. Куда там ехать? Обязательно подцепишь если не коронавирус, то уж грипп обязательно. К тому же в России сейчас станет жутко холодно!

noa

Россия — это «вор на пожаре». С такими странами нужно быть очень осторожными. Иначе потом пожалеешь. Об этом забывать нельзя!

hip

В политике России доверять нельзя. Нужно быть очень внимательным к тому, чтобы не позволять всяким странным русским «агентам» внедряться в малейшие щелочки, что они любят делать.

ano

И все-таки восстановление авиасообщения с Россией — это хорошо! А то сейчас почтовые отправления между нашими странами идут морем по 2 месяца!

Andrey Filippov Фестиваль японской культуры в Москве. 2018

taijin A

В России число зараженных в десятки раз больше, чем в Японии! А все говорили, что русская водка может все излечить. Но получается, что перед коронавирусом и она бессильна?!

tai

Только-только справились с ростом числа инфицированных в Японии. А сейчас понаедут зараженные из этой России. Что мы будем делать?!

ask

И все-таки как хорошо, что ввели эти электронные визы в Россию. Особенно рекомендую Владик! Отличное получится путешествие!

lab

Нечего нам разъезжать в трудные времена по заграницам. Деньги нужно тратить внутри Японии. И дело здесь касается не только России, но и вообще зарубежных стран.

Jorge Royan Японские туристы

auu

А вот мне все равно. Я не собирался ехать в Россию ни морем, ни самолетом!

pcf

С этим дзюдоистом Путиным-сэнсэем нужно быть очень внимательным. Он мастер заманивать на встречные приемы. Берегитесь!»