Давайте будем абсолютно ясны: цензура, которую мы наблюдаем из Кремниевой долины, — это признак слабости консерваторов. Почему оппоненты Республиканский партии открыто подвергают ее цензуре, обсуждает Майкл Брэндан Догерти в National Review.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Твиттер

Три года назад историк Нил Фергюсон писал о решимости Кремниевой долины больше не попадаться на удочку, когда речь заходит о Дональде Трампе. «Не ошибитесь: 2016 год больше никогда не повторится», — предупредил он. И вдруг Facebook и другие социальные сети стали более активными в политическом плане. Они запретили онлайн-рекламу на референдуме об абортах в Ирландии, что было выгодно сторонникам их легализации. Германия приняла закон, фактически натравливающий социальные медиакомпании на правых критиков правительства. В то время как беспрепятственно распространялись заголовки об экстремистах и заговорах с применением насилия, список наказуемых мыслей, выраженных в социальных сетях, включал «громкие и агрессивные оскорбления», которые совершают «психологическое насилие».

Некоторые консерваторы говорят о цензуре, ограничениях, демонетизации, мстительной редактуре и банах, которые они получают от соцсетей-гигантов, так, как будто они что-то выиграли. Но давайте признаем очевидное: это явный признак слабости консерваторов. Компании Кремниевой долины, такие как Facebook и Twitter, предприняли драматические и беспрецедентные действия, чтобы притормозить распространение историй New York Post об электронных письмах Хантера Байдена, потому что такое торможение — в их интересах. Вообще миллиардеры обычно становятся миллиардерами, зная, что именно — в их интересах. Сейчас это ставка, прежде всего, на избрание Джо Байдена и попытка успокоить либералов, которые всё еще переживают из-за 2016 года. Это также ставка против Джоша Хоули и небольшой группы деятелей Республиканской партии, которые хотят регулировать деятельность Долины.

Gage Skidmore Джо Байден

В последние годы способность либералов координировать действия различных отраслей промышленности против консерваторов быстро возросла. Свежих примеров тому — достаточно. Так, редакция главного словаря издала постановление о том, что выражение «сексуальные предпочтения» является «оскорбительным», через несколько часов после того, как продюсер на телеканале MSNBC заявил, что его оскорбил консервативный политический деятель, использующий эту фразу. Никто не говорил компании-издателю Merriam-Webster внести это изменение. Они просто знают, что могут, и не позволят никаким институциональным обязанностям превалировать над партийными. То, что мы наблюдаем сейчас, — это консолидация.

Вместо того, чтобы открывать дискуссию, социальные сети часто удушают. Статусные игры, в которые играют люди, означают огромную безопасность и силу в том, чтобы прийти к мнению самого высокого статуса. Это задушило нашу политическую беседу и создало замкнутый круг. Сама предвыборная кампания Байдена привела решения Twitter и Facebook ограничить публикацию New York Post в качестве доказательства того, что эта история была дискредитирована и развенчана. Но это логика, идущая по замкнутому кругу, учитывая, что цели принимающих решение людей, по-видимому, совпадают с целями кампании.

То же самое и с более широким скандалом. Если вы спросите, почему сын бывшего американского вице-президента получил прибыльную работу в связанной с правительством энергетической фирме на Украине после того, как Соединенные Штаты помогли новому правительству свергнуть его демократически избранного предшественника, или почему Байден так стремился избавиться от украинского прокурора, который был проблемой для этой фирмы, вам напомнят, что ЕС также хотел, чтобы тот самый прокурор ушел. Но, конечно, причиной того, что демократически избранное правительство Украины было свергнуто, было то, что оно не подписало экономическое соглашение с Европейским союзом. После переворота деятели ЕС, связанные с этой работой, такие как Александр Квасьневский из Польши, также получили выгодные посты в советах директоров связанных с государством компаний.

Еще один тупиковый путь, на который заступают консерваторы, — это требование, чтобы Facebook и Twitter прояснили свою политику. Объясните нам, как оставаться по нужную сторону закона. Расскажите нам, как не оказаться ненароком конспирологами. Но нет никакого гарантированного способа попасть на правильную сторону Facebook и Twitter. Они не придерживаются собственных озвученных правил. Они не объясняют изменений до того, как их осуществят. В течение многих лет было очевидно, что социальные медиакомпании просто откликаются на панику, происходящую в других медиакомпаниях. Они боятся, что их обвинят за сообщения Дональда Трампа. Или вы думаете, что они действуют быстро, решительно и творчески, чтобы остановить распространение дезинформации на тагальском языке от президента Дутерте? Как вы думаете, они прилагают все усилия в Турции, чтобы сохранить честь Эрдогана? Думаете, они проверяют факты в твитах малазийского диктатора Махатхира Мохамада? Не обманывайте себя, будто всё дело в расизме или авторитаризме.

Мессенджер

К своему ужасу в 2016 году Facebook и Twitter обнаружили, что элитарные социальные медийные компании — это элитарные медийные компании. И в этой отрасли существуют соответствующие ожидания. Люди, которых они хотят нанять, и люди, на которых их сотрудники хотят произвести впечатление, принадлежат к тому же классу, что и те, кто работает в New York Times и Washington Post. Либералы скажут консерваторам, что это не имеет значения, и посоветуют создать свой собственный Facebook или Twitter. Но Facebook и Twitter — самые мощные медиакомпании на Земле, и большинство других медиакомпаний от них зависят. Более того, на социальных сетях эта тенденция не прервётся, следующий рубеж — платежные системы. Удачи вам в запуске проекта, когда ваши самые страстные поклонники не могут продвигать его на Facebook и Twitter, а вы не можете принимать PayPal, Visa или Mastercard.

Республиканская партия времен наших отцов, которая, как мы часто думаем, была более предана свободному рынку, не стала бы мириться с тем, чтобы огромные американские компании вроде Ford и IBM открыто работали против них. Крупные корпорации часто принимали особый вид беспристрастности, чтобы казаться беспартийными, но теперь всё иначе.

Это не крик отчаяния. Впереди много работы. И консерваторы должны продолжать делать всё, что могут, и вообще человеческие существа созданы для творчества. Но в том, что самые влиятельные медиакомпании могут задушить вас без предупреждения, нет ничего хорошего — есть только большая уродливая битва.