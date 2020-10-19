Это дело похоже и на боевик, и на детектив одновременно — здесь и умерший «банкир», и «перехват» контроля, и мошенническая схема с фиктивными вкладчиками для хищения более 627 млн рублей. ИА REGNUM попыталось выяснить, что случилось в лопнувшем три года назад «Торговом городском банке», по делу которого ФСБ задержало сразу семерых фигурантов, и они же оказались причастны к схожему делу в другом банке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело: фиктивные вкладчики и страховка

Довольно часто, когда банк остаётся без лицензии вследствие нарушений, рука об руку с банкротным идёт уголовное дело, связанное чаще всего с выводом активов, созданием технических долгов, замещением ликвидного залога на неликвидный, но в деле «Торгового городского банка» пошли ещё дальше.

По данным следствия, за пару месяцев до отзыва лицензии у банка, в марте 2017 года, группа лиц из семи человек получила над ним контроль. Уже тогда тяжёлое финансовое положение кредитной организации было очевидно, что не помешало фигурантам открыть в ней порядка 500 вкладов на разных физических лиц. Для этих целей были задействованы как знакомые и родственники, так и жители других регионов, в том числе Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Волгоградской областей.

Вклады, сумма которых не превышала 1,4 млн рублей, были открыты в свежесозданных дополнительных офисах в Москве. Их общая сумма превышала 627 млн рублей, но фактически деньги по ним, как отмечают следователи, внесены не были. То есть вливания в проблемный банк произошли лишь на бумаге. Сумма вкладов была обоснована размером страховых выплат, на которые планировали претендовать фигуранты данного дела.

Торговый Городской Банк

Когда 13 марта 2017 года банк лишился лицензии, госкорпорация «Агентство страхования вкладов» объявила о начале выплат страхового возмещения. Довольно быстро от фиктивных вкладчиков поступили заявления на более чем 600 млн рублей, но АСВ отказало в выплате страховок и закрутилось расследование.

Позднее по делу при содействии ФСБ России были задержаны семеро человек, которые отправлены под стражу. Выяснилось также, что с марта по август 2017 года они же и ещё шестеро граждан пытались провернуть схожую схему в другом «лопнувшем» банке, но его название не сообщается. Дела объединили в одно производство. Их расследование продолжается.

О торговом банке и акционерах

«Торговый городской банк» был учреждён в декабре 1994 года и изначально назывался «Тверской городской банк», и только в 2011 году он получил своё последнее название и сменил головной офис на Москву. На 2015 год его уставный капитал оценивался в более чем 350 млн рублей.

По данным с сайта регулятора, на 2016 год в списке крупных акционеров числился Геннадий Трофимов с долей 27,67%, но относительно него имеется отметка, что акционер умер 20 октября 2015 года и «сведений о новых владельцах акций (наследниках) в реестре владельцев акций на настоящий момент не содержится». Так крупная доля фактически осталась бесконтрольной.

Среди акционеров также указаны Тимофей Хлопотин — 10%, Екатерина Казьмина — 9,99%, Марианна Бачинская — 9,04%, Абдулгамид Ахмедов — 8,13%, бывший глава совета директоров Сергей Юнин — 5,47% и другие физлица. Ни один из этих акционеров не фигурирует в уголовном деле.

Лицензии банк лишился 13 марта 2017 года, когда по размеру активов был на 231-м месте в РФ. Среди причин лишения лицензии регулятор называл рискованную кредитную политику, которая привела к размещению «денежных средств в низкокачественные активы».

«Торговый городской банк»

К моменту отзыва лицензии, по данным бухгалтерского баланса, у банка были обязательства на сумму более 7,764 млрд рублей, из которых более 7,024 млрд рублей приходилось на вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Банкротство «Торгового городского банка»

Банкротом банк был признан в июне 2017 года. Функции конкурсного управляющего возложили на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Позднее, в июле 2017 года, когда было оценено финансовое состояние ТГБ, выяснилось, что финансовая «дыра» превысила 7,3 млрд рублей. Так, при стоимости активов около 584 млн рублей, обязательства были более чем на 7,928 млрд рублей.

На начало сентября 2020 года обязательства в ТГБ перед 999 кредиторами составляли 7 288 693 000 рублей.

В марте 2020 года конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности 13 контролировавших должника лиц. В список при этом попал и Геннадий Трофимов, который умер ещё пять лет назад. С ответчиков, в числе которых члены совета директоров и правления, просят взыскать более 7,128 млрд рублей. Данный вопрос будет рассмотрен 17 ноября 2020 года. К тому моменту планируют решить и вопрос о судьбе доли умершего акционера Трофимова, составляющей почти треть уставного капитала.