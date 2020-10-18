



Иван Шилов ИА REGNUM

В Нагорном Карабахе продолжаются активные боевые действия, несмотря на заключенное московское соглашение о прекращении огня от 10 октября между Баку и Ереваном. В этой связи Международный Комитет Красного Креста (МККК) заявил, что из-за продолжающихся столкновений сотрудники организации не могут приступить к обмену военнопленными и сбору тел погибших в зоне конфликта.

Напомним, что соглашение готовилось совместными дипломатическим усилиями стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции с привлечением, конечно, глав МИД конфликтующих Азербайджана и Армении. Да и сама встреча состоялась благодаря личным посредническим усилиям президента России Владимира Путина. Тем не менее военный конфликт обостряется, стороны обвиняют друг друга в нарушении гуманитарного перемирия, позиции Баку и Еревана ужесточаются. Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на восстановлении территориальной целостности страны, возврате контроля над Нагорным Карабахом и возвращении азербайджанцев в регион. По его словам, для достижения цели его страна «будет идти до конца», причем никогда не согласится с признанием независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан настаивает на передаче территорий вокруг Нагорного Карабаха (семи районов, находящихся под контролем Армении) в обмен на сохранение мира, ничего не говоря о статусе анклава. В свою очередь премьер-министр Армении Никола Пашинян заявляет, что Ереван не согласен с отказом Нагорному Карабаху в самоопределении и продолжает призывать международное сообщество к признанию его государственности. Одним словом, согласованные ранее при посредничестве МГ ОБСЕ принципы мирного урегулирования конфликта выброшены в корзину и никто не знает, что делать дальше, хотя всем понятно, что сначала нужно остановить войну. Но как это сделать и кто может это сделать?

Цитата из видео на YouTube Танки азербайджанской армии Танки армии Азербайджана

Хорватское издание Advance считает, что США после срыва московского соглашения по перемирию на карабахском фронте «могли бы прекратить конфликт в Нагорном Карабахе, но они этого не делают, равным счетом, как и Турция, но делают это по-разному». Позиция, занятая американцами в войне, требует тщательного анализа. Президент США Дональд Трамп поставил свою подпись рядом с подписями российского и французского коллег под совместным заявление по Нагорному Карабаху, в котором содержится призыв к миру. Это подтверждал и госсекретарь США Майк Помпео, заявляя, что «урегулирование конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта». При этом Вашингтон, как и Париж и Москва, особо подчеркивал, что все должно решаться «без участия третьих стран, имея в виду Анкару, которая, по словам Помпео, «предлагают огневую мощь в ситуации, которая и так напоминает пороховую бочку». Но это лишь призывы без каких-либо конкретных действий, которые могли бы сдерживать Турцию, союзника США по НАТО. Вашингтонские эксперты считают, что «несмотря на то, что влияние американцев на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха ограничено, они могут оказать давление на Турцию через Сирию, Ливию, Восточное Средиземноморье, убедить ее в том, что участие в еще одном конфликте не служит ее интересам».

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Однако это всего лишь академические рассуждения. Поэтому складывается ощущение, что Вашингтон и Париж как бы тестируют Москву в Закавказье, подталкивая ее к принятию «конкретного решения» поддержать одну из конфликтующих сторон, хотя Россия сейчас стремится предотвратить эскалацию и расширение войны. При этом нам откровенно навязывают Турцию то ли партнером, то ли врагом в Закавказье, тогда как США позиционируют себя второстепенным игроком в конфликте. Правда, еще способен удивлять Помпео. Он вдруг открыто осудил Анкару за вовлечение в войну на стороне Азербайджана, заявив следующее: «Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы». Армения защищена ОДКБ, это Помпео известно, значит, он имеет в виду армян Нагорного Карабаха. Причем карабахский конфликт он интерпретировал не в азербайджано-турецком духе, назвав его набором «поистине исторических и сложных проблем». Это наводит на мысль, что при определенных условиях и обстоятельствах США могут заявить о признании независимости Нагорного Карабаха, что отобьет охоту у Турции и Азербайджана продолжать войну. Иными словами, США могут как урегулировать конфликт, так и обострить его. Правда, некоторые эксперты видят в заявлении Помпео издержки избирательной кампании в США и желание Трампа заручиться поддержкой довольно многочисленной и влиятельной армянской диаспоры, которая активна с первого дня войны.

Mod.gov.az Уничтоженный БПЛА Армении

Но пока что Россия, США и Франция застыли в ожидании дальнейшего хода развития событий, и никто не знает, кто и как сможет остановить кровавую бойню, в которой гибнут люди.