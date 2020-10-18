В онлайн-формате прошла дискуссия «Бизнес и власть: что нужно для развития отрасли сегодня», которую провел Сбербанк России. В ней приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанка» Анатолий Попов, заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Набережная Архангельска со строящимся Михайло -Архангельским собором и жилыми домами.

Говоря о перспективах поддержки строительной отрасли, замглавы федерального Минстроя Никита Стасишин отметил, что в регионах России есть проекты, которые достойны получить проектное финансирование, но имеют низкую рентабельность.

«Скоро начнет действовать еще один механизм поддержки застройщиков — это субсидирование ставки для низкомаржинальных проектов при получении проектного финансирования, в которых рентабельность не превышает 15%. Нормативно-правовая база уже сформирована, правительство перераспределяет бюджетные средства на эту программу. Готовили мы ее совместно с ЦБ РФ, со Сбербанком России. Количество средств в программе, конечно, пока не сможет охватить абсолютно все низкомаржинальные проекты, но, надеюсь, первые результаты покажут необходимость и пользу этой меры поддержки», — заявил Никита Стасишин.

Minstroyrf.gov.ru Никита Стасишин

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов подчеркнул, что Сбербанк, являясь крупнейшим банком страны, считает своей обязанностью и даже миссией принимать активное участие как в разработке законодательных инициатив в отрасли жилой недвижимости, так и внимательно следить за их реализацией, так как жилье — одна из основ социальной стабильности государства.

«Сегодня Сбербанк занимает 2/3 рынка по количеству заключенных договоров на проектное финансирование с эскроу-счетами. Наш кредитный портфель застройщиков по состоянию на 1 сентября 2020 года составляет 675 млрд рублей, из них доля проектов с эскроу — 62%, и рост этого сегмента с прошлого года беспрецедентный — в начале 2019-го эта доля была всего 14%», — отметил Анатолий Попов.

По словам Александра Фролова, председателя совета директоров Группы «Аквилон», входящей в ТОП-20 российских девелоперов с проектами в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, несмотря на апрельское затишье на рынке недвижимости, покупательская активность вернулась уже в мае. На оживление рынка летом 2020 года повлияло два основных фактора. Во-первых, это смягчение карантинных мер. Второй причиной стало появление ипотеки с господдержкой, отсрочки платежей, ипотечных программ с субсидированными ставками, и госпрограммы для различных слоев населения.

«Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж «Аквилона» составляет более 70%. Размер ставок варьируется от 5,85% до 6,5%. Каждая семья с двумя и более детьми при покупке жилья использует программу «Семейная ипотека». Среди наших клиентов увеличилась доля клиентов, которые ранее арендовали жилье, а теперь рассматривают покупку собственной недвижимости, т.к. платеж по ипотеке выгоднее месячной стоимости аренды», — отметил Александр Фролов.

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Есть, по мнению А. Фролова, и проблемы: «Президент В. Путин продлил льготную ипотеку. Традиционно в конце года наблюдается рос покупок квартир, и сейчас надо показать перспективу продления ипотеки с низкой ставкой. Появятся ли новые «продукты» для физических лиц или застройщиков от банков, стимулирующие продажи новостроек? Прежде всего речь идет о механизме кредитования застройщиков через проектное финансирование. Например, есть предложение отменить ограничение по льготной ставке кредитования застройщиков, ведь при проектном финансировании она применяется только до суммы в 2 млрд рублей. Региональное законодательство по инвестиционным проектам в сфере строительства и муниципальные программы развития застроенных территорий позволяют малому и среднему бизнесу участвовать в проектах с большими бюджетами. Поэтому было бы правильным увеличить сумму проектного финансирования с сохранением размера льготной ставки. И наконец, по требованию банков при проектном финансировании необходимо поручительство конечных бенефициаров, при том, что собственник и так отдает в залог банку долю в уставном капитале застройщика, а также права на земельный участок. Это требование необходимо пересмотреть».