Перед началом отопительного сезона в Петербурге выяснилось, что электрослужба ГУП ТЭК «оптимизируется». Оптимизация началась быстро и за считанные недели привела к тому, что численность электромонтеров на котельных сократилась на две трети. Вместо более чем 300 электромонтёров и мастеров на предприятии осталось около сотни, и те работают в условиях, в которых работать невозможно: нет ни условий труда, ни транспорта, ни стабильного графика работы. Работа поставлена таким образом, что и те люди, которые остались, уже уходят или собираются уходить в ближайшем будущем. Один из работников на условиях анонимности рассказал о происходящем.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

ИА REGNUM Как выглядит ваш рабочий день сейчас?

Бытовых условий у нас теперь нет никаких, нет пункта приема пищи, нету комнаты отдыха, нету мастерских. Всё, что у людей есть, это раздевалка, где на свободном месте помещается стол и несколько стульев. График работы меняется по несколько раз в час, и составлен он таким образом, что, например, за две оставшиеся недели октября у иных работников оказывается лишь три выходных, а длительные смены идут друг за другом, причем отдохнуть нельзя даже дома, потому что между ночной сменой и следующей дневной на отдых остается около четырех часов. Уже было три двенадцатичасовых смены подряд, из них две ночных — именно подряд. График работ на следующую неделю такой: смена 16 часов, смена 12 часов, смена 16 часов, затем один выходной и опять смена 16 часов, как правило, это работа со второй половины дня до утра следующего дня. Возвращаясь с такой смены примерно в 10 утра, обратно на работу нужно выходить уже в 15 часов. И так несколько дней подряд.

Gptek.spb.ru «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

ИА REGNUMС чем связано такое расписание?

Работников категорически не хватает, около сотни электриков на 280 котельных по всему городу и ближайшему пригороду — это крайне мало. Проблема в том, что работа электромонтёра связана с высоким напряжением и потому опасная, и ответственная. Дыры в расписании руководство затыкает нашими жизнями. К тому же, многие котельные должны работать безостановочно, потому что отапливают целые районы, и на таких котельных уже не хватает смен. Кстати, в случае аварии руководство новой структуры предлагает ехать на устранение аварии на такси. Они всё сломали. Это как строительство нового дома из гнилых досок разрушенного сарая, примерно то же самое с этой реорганизацией, только даже этого нет.

Gptek.spb.ru ТЭК приступил к реконструкции магистральной теплосети на Тихорецком проспекте

ИА REGNUM Как вы считаете, можно ли сказать что то, как проводится данная «оптимизация», ставит под угрозу отопительный сезон в Петербурге?

Конечно. Поддерживать работоспособность котельных не получится. Если так пойдет дальше, то в случае даже небольшой аварии пойдет настоящий каскад аварий, оперативно устранять которые тоже не получится. Например, когда ломается одна котельная, то ее работу подхватывает другая, но если будет каскад аварий, то резервных мощностей может не хватить.

ИА REGNUMЧасто ли случаются аварии зимой?

По-разному. Главное, что раньше они были локальны и не особенно заметны для всего города, потому что были люди и было, кому их устранять. Сейчас как раз будет возможность узнать, как выглядит каскад аварий, которые устранять некому.

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Напомним, в августе ГУП «ТЭК СПб» попал в городскую программу приватизации на 2021 год. ГУП предполагается реорганизовать в АО со 100%-ным государственным участием. Профильный вице-губернатор Максим Шаскольский заверяет, что на формировании тарифов на тепло приватизация никак не скажется.