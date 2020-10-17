Спустя несколько часов после предложения Владимира Путина о продлении договора СНВ-3 без всяких условий на 1 год, Белый дом от него отказался. Помощник президента Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил: «Сегодняшняя инициатива президента Путина продлить ДСНВ без замораживания ядерных арсеналов — это обреченное на неудачу предприятие».

Mil.ru Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков»

Предложение Путина — гибкость ради стабильности в мире

Предложение президента России было сделано на заседании Совета Безопасности РФ. В. В. Путин: «Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода… В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода».

До этого на Совете Безопасности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров доложил: «Cложилась критическая ситуация, поскольку в феврале… договор прекращает своё действие… работа над непосредственно продлением Договора… ещё не начиналась». Мир может остаться «вообще без какого‑либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие‑то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности. Всё остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению…». С. Лавров сообщил, что «мы внесли… конкретные предложения в развитие комплексного подхода к стратегической стабильности… В ответ Соединённые Штаты передали нам свои предложения… эти предварительные условия… сформулированы как за рамками самого Договора, так и за рамками нашей компетенции».

Scrf.gov.ru Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности. 16 октября 2020 года

США перегрузили переговоры множеством условий

Министр имел в виду заявление спецпредставителя президента США Трампа Маршалла Биллингсли 13 октября 2020 года. М. Биллингсли предложил Москве «продлить договор о стратегических наступательных вооружениях в обмен на заморозку российского ядерного арсенала. США хотят, чтобы ядерная сделка включала заморозку российских тактических вооружений. При этом любые ядерные договоренности США и России должны быть сформулированы так, чтобы их можно было распространить на Китай». М. Биллингсли призвал третьи страны надавить на Россию и Китай, чтобы они приняли американские предложения. Вероятно, имеются в виду Германия и ЕС, взаимосвязанные с Россией газовыми контрактами.

Требования США включить в новый договор СНВ как стратегическое, так и тактическое, а также гиперзвуковое оружие России перегружает переговоры и исключает продление договора по СНВ-3 или определенного заявления о его продлении до президентских выборов в США. Таким образом Трамп лишается на выборах козыря — облика миротворца, когда американцы устали от волнений внутри страны и нестабильности в мире. А слова о включении в переговоры и Китая доказывают, что США не хотят того, что предлагают — договориться с Китаем о его участии в переговорах до конца года невозможно.

Самое главное — позиция США исключает обсуждение на переговорах по СНВ возобновления договора по ПРО. Как известно, мир держался на паритете у США и Советского Союза, а потом РФ, ядерных наступательных вооружений и отсутствии противоракетной обороны. В. В. Путин на Совете Безопасности сделал шаг навстречу, сообщив, что готов обсуждать, как хотят американцы, и новое оружие России: «Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае, пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса». Возможно, расширив переговоры, Путин предложит обсудить и договор по ПРО, чего требуют интересы безопасности России.

Scrf.gov.ru Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности

«Циркон» и пряник

Демонстрируя «пряник», Путин стимулирует американцев идти навстречу испытаниями оружия, способного обесценить многие планы США.

В его день рождения 7 октября 2020 года фрегат «Адмирал Горшков» провел в Белом море испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» (минерал, считающийся древнейшим на Земле). Начальник Генштаба РФ генерал армии В. Герасимов доложил президенту: «Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота — 28 километров. Время полёта — четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов».

Mil.ru Валерий Герасимов

Ракетный комплекс «Циркон» использует пусковую установку, с которой могут запускаться ракеты «Оникс» и «Калибр». Небольшие фрегаты и корветы с такими установками становятся носителями мощного оружия, перехватить которое невозможно. Комплекс будет принят на вооружение в ближайшие 1−2 года.

По информации издания Popular Mechanics «скорость ракеты американских военных просто ужасает». Для ее перехвата США готовятся использовать зенитные ракеты RIM-174 со скоростью 3,5 Маха и более скоростную ракету RIM-162. Обнаружение «Циркона» возлагается на палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye или палубный истребитель пятого поколения F-35B, а наведение — новейшей системой NIFC-CA. Но перехват «Циркона» менее скоростными ракетами проблематичен, а обнаружение и наведение в кратчайшие сроки подлета «Циркона» также не гарантировано.

Таким образом, «Циркон» может обесценить важнейшую компоненту агрессии США — военно-морской флот. А гиперзвуковые ракеты наземного базирования с большей дальностью могут свести к нулю достигнутое после 1991 года преимущество НАТО в Европе, и тогда вся военная конструкция США теряет смысл.

«Циркон» — уверенность и спокойствие в отношениях с США

Кроме военно-технического, испытания «Циркона» имеют внешнеполитический аспект. О нем 7 октября в эфире телеканала «Россия-1» рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, удачные испытания гиперзвукового «Циркона» продемонстрировали не только блестящее достижение Вооруженных сил РФ, но и напрямую повлияли на работу российских дипломатов в Вашингтоне. «Чувствуешь себя уверенно, спокойно, комфортно, когда ведешь переговоры с коллегами по проблемам стратегической стабильности», — пошутил дипломат.

russia.tv Посол России в США Анатолий Антонов. 07.10.2020

Во-первых, он обратил внимание, что вооруженные силы НАТО все чаще появляются в районе Черного моря, Балтики и у военных объектов России в Сирии. Возникает вопрос: зачем так часто они летают по линии соприкосновения с Россией? Таким образом Америка демонстрирует свою силу.

Во-вторых, он сообщил, что его дважды приглашали в Госдепартамент США для бесед по Белоруссии: «Меня удивило предостережение американцев в том, чтобы мы не вмешивались в дела Белоруссии. Я, со своей стороны, то же самое сказал нашим американским коллегам: давайте дадим возможность белорусскому народу самому определить, что он хочет, с кем жить, как поступать, как урегулировать ситуацию».

В-третьих, Анатолий Антонов обратил внимание на яростную борьбу США с «Северным потоком — 2». «Это попытка наказать Россию за независимую политику. Сегодня делается всё возможное, чтобы вытеснить нас оттуда», — уточнил посол.

В первую очередь Путина услышит Европа

Демонстрируя американцам гибкость ради мира и стабильности, Путин «делает что должно, и будь что будет» — на Трампа и Байдена надежды немного. В США, по словам Антонова, российская тема стала консенсусной в попытке получить дополнительные голоса в ходе предстоящих президентских выборов. «Каждая партия пытается так или иначе задеть, уколоть нашу страну, показать свою независимость, готовность противостоять, сдерживать нас. При этом наблюдают, даст ли это дополнительные голоса. Сегодня это главный критерий», — сообщил посол. А. Антонов считает, что потребуется долгое время для стабилизации российско-американских отношений, и только потом можно будет говорить об улучшении. А «Цирконы» — эффективный стабилизатор отношений.

Президент В. Путин, вероятно, надеется, что в первую очередь его услышит Европа. Новые ракеты России «Циркон», «Калибр», «Оникс» в соответствии с их дальностью полета нацелены на объекты НАТО в Европе. Норвежский военный эксперт профессор Турмуд Хейер уже отметил, что ракетный снаряд, летящий со скоростью 8 Мах не оставляет для Норвегии никакого времени для того, чтобы отреагировать. В случае применения подобного вооружения по норвежским территориям прописанная в договорах помощь со стороны НАТО будет бессмысленной. Осло необходимо искать поддержки у США — предлагает эксперт. Но из ситуации можно сделать и другой вывод — европейские союзники США смогут оказать на Вашингтон давление в пользу заключения соглашений с Россией по СНВ и ПРО. Поэтому России надо не снижать темпов разработки и принятия на вооружение гиперзвукового оружия. Испытания «Циркона» и других новых систем оружия активизировали обсуждения договора СНВ и позволяют России вести диалог на равных с превосходящими Россию в десятки раз по экономике США и Европой.