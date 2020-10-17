Президент Украины Владимир Зеленский открыл визит в Турцию, который начался 16 октября, с посещения резиденции константинопольского патриарха в Стамбуле. «Глава государства выразил благодарность Его Всесвятейшеству за безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую патриарх оказывает Украине, — говорится в заявлении офиса президента. — Зеленский сообщил, что во время встречи тет-а-тет с Его Всесвятейшеством детально обсуждалась ситуация на Донбассе. «Хоть и сложно, но есть шаги вперед. К вашему приезду у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное — о пленных на Донбассе, в Крыму и в России — очень хочется, чтобы они вернулись домой», — подчеркнул президент».

Иван Шилов ИА REGNUM

Иначе расставляет акценты портал Orthodox Times. Издание сообщает, что общение Варфоломея и Зеленского прошло в формате частной встречи. Патриарх напомнил, как Фанар продемонстрировал «материнскую любовь» Киеву предоставлением «автокефалии Православной церкви Украины». Он «выразил свою радость по поводу постоянного прогресса, стабильности, мира и процветания на Украине» и добавил, что страна «пережила много трудностей за последние тридцать лет», которые были вызваны действиями «предыдущего режима» (очевидно, Виктора Януковича — С.С.). Варфоломей принял приглашение Зеленского посетить Киев в день 30-летия независимости Украины, 24 августа 2021 года. Патриарх «также с большим волнением вспомнил свой предыдущий визит на Украину в 2008 году, во время которого он был тепло встречен украинским народом и был благословлен возможностью совершить богослужения в историческом Софийском соборе в Киеве. Кроме того, он имел возможность служить на Владимирской горке вместе с патриархом Московским и всея Руси Алексием II и с архиепископами Афинскими и всея Греции, Тираны и всей Албании».

Оба собеседника отработали свои собственные программы. Но если константинопольский патриарх действовал в рамках уже известной линии, то цели Зеленского нуждаются в анализе. По мнению заместителя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерея Николая Данилевича, сам факт встречи с Варфоломеем «независимо от ее результатов может негативно отразиться на личном рейтинге президента и его партии «Слуга народа», который и так желает лучшего. По крайней мере верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за Зеленского, очень настороженно восприняли такую встречу. Факт встречи может еще больше оттолкнуть их от поддержки «Слуг» на ближайших выборах. Люди боятся, что вернется политика и идеология Порошенко». Однако непохоже, что президент общался с Варфоломеем в контексте продолжающегося церковного конфликта на Украине. Нет данных о том, что он взял с собой в Стамбул представителей ПЦУ, иерархи, священники и паства которой и так с настороженностью относятся к Зеленскому.

President.gov.ua Владимир Зеленский на встрече с главой Константинопольской православной церкви Варфоломеем в Стамбуле

С момента избрания президент давал понять, что он не хочет глубоко втягиваться в чисто церковные нюансы. Его отношение к Церквам носит скорее прагматический характер. Зеленский воспринимает их с точки зрения того, насколько та или иная Церковь может помочь ему в международных отношениях. По этой причине, даже когда он поднимает вопрос обмена пленными, то обращается к Святому престолу или, как сейчас, к Константинопольскому патриархату, но не к УПЦ МП, которая на протяжении последних лет является единственной из Церквей, задействованной в переговорном процессе. Любопытно здесь другое. Ватикан обладает статусом государства, что позволяет между ним и Киевом поддерживать межгосударственные отношения со всеми вытекающими возможностями и последствиями. Фанар таким функционалом не обладает. Чем же он может помочь Зеленскому?

Украинская аналитическая группа «Правблог» выдвигает следующую версию: «В качестве главного аргумента в пользу организации диалога Зеленский — Варфоломей использовался «фактор Байдена» как будущего президента США. Президента убедили в том, что налаживание тесного контакта с Фанаром принесет много политических бонусов… Возможная победа Байдена на выборах значительно усилит позиции фанариотов. А раз так, то они могут стать важным для украинской власти каналом для лоббирования интересов и донесения нужных сигналов новой администрации Белого дома». Помимо того, учитывая постоянное общение Варфоломея с Ватиканом (куда в очередной раз тот направляется в эти выходные), офис Зеленского может рассчитывать, что константинопольский патриарх станет дополнительным лоббистом инициатив Киева, которые предлагаются Святому престолу. От веры тут ничего, для политики — все, но больше нынешним украинским властям от Церквей и не нужно.