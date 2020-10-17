Самым неприятным социальным последствием того, что у нас, на Украине, называют «революцией достоинства», была активизация существовавших и формирование разветвленной сети новых военизированных националистических организаций. Усилиями этих «пассионариев» в стране были сформированы многочисленные (не менее 43) батальоны территориальной самообороны, принявшие активное участие в войне на востоке Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящее время батальоны в основном инкорпорированы в состав Вооруженных сил и Национальной гвардии, неформальные вооруженные парамилитарные образования достаточно плотно контролируются МВД и Службой безопасности Украины. Наверное, во исполнение европейского указания о том, что «все военные формирования, которые не подчиняются Вооруженным силам Украины или правоохранительным органам, должны быть разоружены и распущены» (Нил Муйжниекс, комиссар Совета Европы по правам человека, 2015 год).

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Однако за почти семь лет конфликта на Востоке на Украине сформировался если не класс, то мощная социальная прослойка «национал-ветеранов», обстрелянных в Донбассе, знающих оружие, видевших смерть и научившихся убивать. В настоящее время эти люди «захватили улицу» и не стесняются диктовать свои «красные линии» даже верховной власти. Как, например, это было перед парижской встречей «Нормандии». ЗЕвласть, похоже, боится «национал-ветеранов» до судорог, а попытка нового лица украинской политики, партии Анатолия Шария, вытеснить их с «улицы» закончилась ничем: после нескольких националистических «вразумлений» шариевцы затихли.

Таков печальный социальный результат организованной США «революции» на Украине. Но бумеранг Бога летит медленно, однако попадает точно по макушке. «Нам не нужны вооруженные ополченцы… и мы не должны терпеть экстремистские группы…» Это уже не об Украине, а о самих Соединенных Штатах. Это заявил в Геттисберге (штат Пенсильвания) Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии.

Сейчас уже понятно, что республиканец Трамп и демократ Байден не собираются уступать друг другу кресло в Белом доме. Байден уверен, что победить его можно только посредством фальсификаций на выборах 3 ноября. Трамп еще более уверен, что победу демократам может принести только мошенничество при голосовании по почте, за которое так рьяно выступают сторонники Байдена. Это клинч, и рефери на ринге нет — разводить некому.

Gage Skidmore Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден

В последние минуты первых теледебатов 29 сентября модератор Крис Уоллес спросил президента, призовет ли он своих сторонников сохранять спокойствие и воздерживаться от гражданских беспорядков сразу после выборов в ноябре. Трамп демонстративно ушел от ответа и заявил: «Я призываю своих сторонников приходить на избирательные участки и очень внимательно следить за ними, потому что так и должно быть. Я призываю их сделать это. Оппоненты расценили эти слова как настойчивый призыв президента США к своим сторонникам вмешаться на избирательных участках в день выборов.

Керосинчику в огонь плеснуло и «дело Стражей Росомахи» (Wolverine Watchmen). 9 октября в Лансинге (Мичиган) была арестована группа из 13 человек, которые планировали нападение на Капитолий и похищение губернатора-демократа Гретхен Уитмер, яростного противника президента Трампа.

И теперь вся продемократическая пресса США уверена, что есть признаки того, что существуют хорошо вооруженные группы ополченцев, многие из которых «точно настроены на любую прихоть Трампа». В Штатах официально признаны только уполномоченные государством ополчения, как, например, Национальная гвардия (450 000 человек). Однако и многие «непризнанные группы» стремятся к легитимности, ссылаясь на Вторую поправку к Конституции США и законы о милиции 1990-х годов. В действиях таких групп действительно заметна откровенная симпатия к Трампу. А может быть, и дальний политтехнологический расчет.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Джош Эллис, управляющий веб-платформой для множества «ополченцев» по стране, в интервью Financial Times упомянул, что вооруженные гражданские лица, поддерживающие Трампа, могут присутствовать на избирательных участках в таких штатах, как Калифорния, Орегон, Вашингтон, Пенсильвания, Джорджия, Южная Каролина, Индиана, Кентукки и, предположительно, Северная Каролина.

Многозначительно… Три из перечисленных штатов являются так называемыми swing states («колеблющимися», или «фиолетовыми» штатами), в которых исход противостояния демократы — республиканцы неизвестен до последнего момента. В отличие от safe states («безопасных» штатов), которые традиционно привержены цвету своих партийных знамен: синих у демократов и красных у республиканцев. Именно эти штаты становятся основным объектом внимания кандидатов на выборах.

Army.mil Выборы в США

Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина являются именно «фиолетовыми» штатами, причем все три, по последним прогнозам, дрейфуют в сторону демократов.

И уж, конечно, бросаются в глаза Калифорния, Орегон и Вашингтон. Эти три штата и есть все Западное побережье США, от Мексики до Канады, которые, на данный момент, безусловные safe states демократов. И теперь прореспубликански настроенные вооруженные люди планируют осуществлять контроль избирательных участков в этом «синем» царстве. Конфликт в таком случае можно считать гарантированным. «Они могут появляться на избирательных участках, заявляя, что хотят защитить право голоса, но их влияние явно будет устрашающим» (Рэйчел Кэрролл Ривас, содиректор сети по правам человека Монтаны).

Конечно, «устрашающим». Группа сторонников контроля над огнестрельным оружием Everytown for Gun Safety недавно опубликовала информацию, полученную от ФБР. Из чего следует, что 5% из 5,86 миллиона проверок анкетных данных, проведенных в течение марта — июля, были отложены на срок более трех рабочих дней. А по американским законам, если ФБР проверяет анкетные данные покупателя более трех дней, продавец может продавать оружие и без результатов проверки. Это означает, что тысячи людей, которым по закону запрещено владение оружием, — например, большинство осужденных преступников — могли получить его, поскольку проверка данных ФБР превысила отведенный срок.

Цитата из х∕ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

Калькулятор подсказывает, что таких людей с «левыми» стволами за пять месяцев этого года стало больше на 293 тысячи. И это даже не говоря о том, что всего стволов было продано на 93% больше, чем в аналогичный период прошлого года (3,03 миллиона).

Что же в «сухом остатке» имеет Америка? В свете постсоветского опыта? Цель определена (президентское кресло), противники назначены (иной цвет политического флага), средств (оружия) достаточно, и даже пример налицо (Украина). Как там говорил Леонид Ильич Брежнев? «За работу, товарищи!»