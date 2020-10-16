Введение санкций против Турции за ее агрессивное поведение в отношении Греции и Кипра не произошло. На этом фоне выглядит позитивным тот факт, что на данный момент удалось избежать, по крайней мере, горячей конфронтации между Грецией и Турцией, которая обошлась бы очень дорого, особенно для Греции, учитывая ее недостаточно укрепленный за последнее десятилетие оборонный щит. Ведь решение о модернизации ВВС и ВМФ в Греции окончательно принято только сейчас, а его реализация требует времени и может занять годы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Между тем греческий народ и некоторые комментаторы указывают на протурецкую политику Берлина и в разных эпитетах ее описывают, не вникая, однако, в ее причины. А она начинается с традиционных отношений между двумя странами и заканчивается активным присутствием Турции в германской политической и экономической жизни.

Геополитическая любовь, которая связывала Германию с Турцией со времен Османской империи, вечна. В Первой мировой войне Турция была союзником Германии, и на протяжении длительного периода самые тесные отношения между двумя странами поддерживались благодаря тесному торгово-экономическому сотрудничеству.

После окончания Второй мировой войны, во время которой Турция поддерживала благодушный нейтралитет в пользу Германии, один миллион турецких рабочих укомплектовывал немецкую промышленность в период с 1961 по 1969 год. Еще позже, в 2010 году, эта цифра увеличилась уже до 3,5 миллиона и сегодня, по разным оценкам, составляет от 4 до 5 миллионов. Большинство из этих турок уже получили немецкое гражданство и избирательное право. Какую немецкую партию не беспокоит, какое направление задаст этим людям Эрдоган? А разбирая проявления турецкой интеграции в политическую жизнь Германии, учтём и то, что три члена Европейского парламента, 16 членов Федерального парламента Германии, 48 членов региональных парламентов и 423 члена муниципальных советов имеют турецкое происхождение.

Tccb.gov.tr Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель на совместной пресс-конференции

Огромные экономические интересы с обеих сторон также проистекают из того факта, что Германия является основным импортером турецкой продукции на общую сумму 16,6 млрд евро (по данным за 2019 год). Соответствующий импорт Турции из Германии составляет 19,2 млрд евро, сразу после России. Кроме того, более 3000 немецких дочерних компаний находятся в Турции.

Поэтому разумно, что политика Германии в отношении Турции должна определяться тем фактом, что она является ее самым важным торговым партнером. Турецкий экспорт в Германию касается транспортных средств, автомобильных запчастей и аксессуаров, тканей и систем вооружения, поскольку Турция создала огромную военную промышленность. Если принять во внимание вышеизложенное и тот факт, что 80 000 немецко-турецких компаний работают в Германии с оборотом 52 миллиарда евро и нанимают 500 000 человек, а 7500 немецких компаний работают на территории Турции, мы понимаем, почему Меркель действует на пользу Турции.