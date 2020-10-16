Когда вице-премьер и глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska, пообещав наложить вето на бюджеты Европейского союза на 2021−2027 годы и Фонда реконструкции в случае продолжения «угроз и шантажа» со стороны Брюсселя, заметил, что поляки во времена Советского Союза были свободнее, чем сейчас в Европейском союзе, публично из коллег по правительству его поддержал только министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. Многие однопартийцы Качиньского промолчали, а оппозиция увидела в его словах очередной шаг к Polexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Нет сомнений в том, что в сфере идентичности происходит определенный процесс, затрагивающий нас, поляков, и он требует серьезного осмысления и реакции, — сказал Зёбро на открытии конференции «Культурная война в Европе. Есть ли у Польши шансы?». — Это связано с тем, что во многих странах Западной Европы победило мышление, основанное на постмарксистских идеологиях, гендере, ЛГБТ +, проникшее в мир политики, а из мира политики — в мир законодательства и повседневной жизни общества». Вот почему, продолжил министр, он «с большой радостью» приветствовал заявление Качиньского, который тоже не согласен с тем, чтобы имело место такое вмешательство в сферу польской идентичности и суверенитета. По словам Зёбро, нет согласия на то, чтобы «верховенство права в сочетании с бюджетными механизмами могло принять форму, предложенную Европейской комиссией».

Напомним, что сегодня в ЕС активно обсуждается идея приостановки выделения финансирования тем странам, с которыми есть проблемы. На столе лежат несколько вариантов. Германия предлагает делать это в том случае, когда возникает предположение, что гранты европейских фондов будут разворованы. Европейский парламент настроен более радикально и настаивает на увязке перечисления средств с состоянием демократии, верховенством права и свободой прессы. Польша и Венгрия в авангарде противников вообще каких-либо реформ в бюджетной сфере Евросоюза. Но в случае Варшавы интересно другое. Как замечает польский портал ОКО. press, делать заявления о возможном вето — это компетенция президента Польши Анджея Дуды, премьер-министр Матеуша Моравецкого или министра иностранных дел Збигнева Рау. Получается, что Качиньский или нарушил формальную субординацию, или у вице-премьера и главы правящей партии есть большие сложности с коллегами по правительству и однопартийцами.

Kancelaria Sejmu Ярослав Качиньский

Зёбро представляет в правящем лагере не PiS, а собственную силу — «Солидарную Польшу». Совсем недавно у него «искрило» с главой «Права и Справедливости» из-за Моравецкого. Считается, что ради разрешения этого конфликта Качиньский вышел из тени и занял позицию вице-премьера. Председателя правительства ассоциируют с проевропейским крылом в правящей партии, министр юстиции играет на разжигании неприязни поляков к Брюсселю. По итогам летнего саммита ЕС, где обсуждались семилетний бюджет и Фонд реконструкции, Моравецкий «хвастался, что выбил Польше миллиарды евро на ближайшие годы, а Зёбро требовал разъяснений, будут ли эти средства связаны с верховенством права и что именно было согласовано на саммите, но тогда Качиньский встал на сторону премьера». Почему же сейчас в интервью Gazeta Polska председатель PiS наиграл министру юстиции, а не Моравецкому? Возможно, перед нами всего лишь операция блеф, когда лидер правящей партии показывает Брюсселю кнут, в то время как премьер представит компромиссное предложение с пряником.

Но это опасная игра, поскольку не факт, что Еврокомиссия и Европарламент пойдут на уступки. Поэтому нельзя исключать того, что правящий лагерь Польши вступил в такую фазу внутреннего разброда, что даже Качиньский уже не способен удержать вожжи. Дуда, который заступил на второй срок и больше не может избираться на пост президента, проявляет все больший норов и демонстрирует признаки собственной игры. Хотя Качиньский еще в декабре 2016 году предупреждал Киев, что «Украина с Бандерой в ЕС не войдет», позиция последней мало изменилась и после поражения Петра Порошенко и избрания Владимира Зеленского. Однако это не помешало Дуде не только принять участие в восстановлении разбитой пять лет назад на польской горе Монастырь плиты в честь боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и в ходе недавнего визита на Украину сделать вид, что с Киевом больше нет проблем по вопросам исторической памяти.

President.gov.ua Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский

В свою очередь Моравецкий и Рау активно играют на европейском направлении, включая Германию и Францию. Похоже, если в Польше попробуют заменить премьера и министра иностранных дел, против выступят Брюссель, Берлин и Париж. Это создает впечатление ослабления Качиньского, утраты им пространства для маневра, невозможности принимать самостоятельные кадровые решения. Хотя некоторые аналитики считают, что судьба Моравецкого ясна, его сделают козлом отпущения за кризис, вызванный наступающей второй волной коронавируса в Польше. Социологические опросы показывают падение популярности главы правительства, в прессе растет критика его действий. Председателю правящей партии нужно всего лишь подождать, когда яблоко созреет и упадет само. И тогда на Моравецкого можно будет списать ошибочный курс умиротворения «немцев и брюссельских бюрократов», которые, как всегда, обманули Польшу.