Еще Осип Эмильевич Мандельштам заметил, что и море, и Гомер (как и все в этом мире) — «все движется любовью». А о том, что любовь — это секс, деньги и немного нервов, знает, наверно, каждый, кто любит жизнь «по-настоящему».

Иван Шилов ИА REGNUM

Поскольку кресло в Овальном кабинете Белого дома можно считать самым большим «всем» на планете, то остается только удивляться, что сексуальная тема до сих пор не поднималась в американской президентской гонке — 2020. Но вот за три недели до выборов этот «недостаток» исправлен. Странно только, что объектом «секс-атаки» в данном случае послужил не Дональд Трамп. Казалось бы, сам Бог велел, с таким-то бэкграундом, как у Дональда Фредовича: история с московскими проститутками, владение конкурсом «Мисс Вселенная», целая коллекция обвинений в харассменте. Остается только по-мужски завидовать!!!

Но в нынешнем случае команда Трампа не привычно отбивается, а атакует. И подготовлена эта атака была давно. Еще в апреле 2019 года в мастерскую по ремонту компьютеров в Уилмингтоне (штат Делавэр), принадлежащую 44-летнему Джону Полу Макайзеку, был сдан в ремонт поврежденный ноутбук Apple. Заказчик так и не вернулся за гаджетом и не оплатил счет в 85 долларов. Пола Макайзека, ярого сторонника республиканцев и Трампа, заинтересовало: хотя он и не узнал Хантера Байдена, когда тот вошел в его магазин в апреле, имя было знакомым. «Я зарегистрировал его в системе. Имя — Хантер. Фамилия (долгая пауза) — Байден», — сказал он, добавив, что на поврежденном водой ноутбуке также была наклейка фонда Байдена. Любопытный Джон Пол на жестком диске компьютера обнаружил файлы, подтверждающие коррупцию Джозефа Байдена, нынешнего кандидата от демократов, в его бытность вице-президентом США и фактическим куратором Украины.

Csis.org Хантер Байден

В первую очередь это электронные письма, свидетельствующие о встрече бывшего вице-президента Байдена с руководителем украинской Burisma Вадимом Пожарским во время поездки последнего в США. В письме, отправленном Хантеру Байдену 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Байдена-младшего за приглашение в Вашингтон и предоставленную возможность познакомиться с его отцом: «Было очень приятно, это честь для меня».

Макайзек, сообщил о своем открытии и ФБР, и «людям Трампа». Во всяком случае, до того, как в декабре прошлого года агенты ФБР изъяли компьютер и жесткий диск, копии файлов были переданы Роберту Кастелло. Кастелло — это адвокат бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани. А Джулиани — это адвокат и друг Дональда Трампа, уже второй год занимающегося расследованием «украинского кейса», созданного Демократической партией. 14 октября эти материалы были опубликованы в The New York Post.

Украинские «семейные шалости» Байденов уже давно не секрет в американском медиапространстве и могли уже приесться потребителям информационной жвачки. Однако новая «подача», без сомнения, стимулирует новую волну интереса к украинской истории. Уж больно приправа хороша!

По сообщениям NYP, среди файлов есть 12-минутное видео, на котором сын экс-президента Хантер Байден вступает в половой акт с неопознанной женщиной. На видео видно, как Хантер курит крэк и открыто рассказывает о своей борьбе с зависимостью. Ну и, классика любой политтехнологии, сообщается, «что на ноутбуке были другие файлы, в том числе изображения сексуального характера».

Смогут ли Байдены отмыться от «секс-крэк"-скандала и будут ли они это делать — покажут уже ближайшие дни. А пока команда Трампа использует ситуацию по полной. В том числе и в противостоянии с социальными сетями, руководство которых в настоящее время является откровенными противниками президента.

Твиттер и Фейсбук сразу попытались заблокировать ссылки на электронную почту Хантера Байдена от NYP, превратившись тем самым в откровенную «PR-команду Байдена», как заметил сенатор Тед Круз. Такое купирование информации было расценено американцами как цензура, что дало повод Трампу уже днем 15 октября разразиться гневным твитом: «Это ужасно, что Facebook и Twitter сняли историю писем Smoking Gun (неопровержимые уличающие доказательства — А.Г.), связанных с Сонным Джо Байденом и его сыном Хантером. Для них это только начало. Нет ничего хуже коррумпированного политика. ОТМЕНИТЬ РАЗДЕЛ 230!!!»

Gage Skidmore Сенатор США Тед Круз

Раздел 230 — это серьезно. Это часть закона 1996 года «О порядочности в коммуникациях», который в том числе обеспечивает защиту от ответственности для операторов интерактивных компьютерных сервисов при удалении или модерации сторонних материалов. Если его отменить, то этих операторов на части порвут исками о диффамации, клевете и тому подобное.

И ведь подействовало! Уже через два часа после разгромного твита Трампа генеральный директор Twitter Джек Дорси признал, что его компания, запрещающая публикацию URL-адресов истории The New York Post, была «неприемлемой». Поэтому в решающие три недели до голосования вполне можно ожидать снижения «антитрамповского накала» в политике ведущих социальных сетей.

Brian Solis Генеральный директор Twitter Джек Дорси

Поможет ли Трампу операция «секс-кайф-видео»? В настоящее время, судя по опросам, Трамп отстает от Байдена на 8−10%. Много, конечно, но четыре года назад Дональд в подобное время отставал от Хиллари на 6−13%, так что ему не привыкать. Кроме того, в старом, добром и наивном 2016 году атак такого ожесточения между кандидатами не было. Ну, разве что «такая противная женщина» эта «Кривая Хиллари» — в отношении Клинтон и «корзина прискорбных» — в отношении электората Трампа.

А тут и коррупция, и секс, и наркомания — все в одном горшке, выливаемом на голову демократов. Причем с перспективой: не зря же упоминается, что «на ноутбуке были другие файлы, в том числе изображения сексуального характера».

Любовь, однако…