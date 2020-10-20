Новая норма закона РФ «Об экологической экспертизе», требующая обязательной экологической экспертизы всех проектов капитального строительства в Арктике — кирпичных гаражей, индивидуальных жилых зданий со свайным полем, многоквартирных домов, ферм и т. д., парализовала строительство на Севере. Авторы закона в Минвостокразвития РФ в сопроводительных документах к законопроекту указывали, что он будет способствовать развитию Арктической зоны РФ. Такие же тексты наверняка направлялись и президенту РФ, в адрес которого сейчас поступают жалобы граждан на «льготы», обернувшиеся проблемами. Северяне недоумевают — не начался ли замаскированный переход в Арктике к вахтовому методу?

Житье бедного самоеда в тундре под лодкой. Картина А.А.Борисова. 1898 г

Закон требует доработки, считают и депутаты Государственной думы РФ из рабочей группы комитета ГД РФ по предпринимательству — Д. Б. Кравченко, Е. В. Вторыгина и Д. В. Юрков. Как члены партии «Единая Россия», они направили руководителю своей фракции С. И. Неверову проект федерального закона «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Депутаты предлагают дополнить закон об экологической экспертизе фразой «за исключением проектной документации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, перечень которых устанавливается правительством РФ, которые не относятся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к объектам 1 и 2 категории, и строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в границах населенных пунктов, находящихся в границах Арктической зоны РФ, за пределами особо охраняемых территорий».

Duma.gov.ru На заседании Государственной Думы

В случае принятия их законопроекта депутаты предлагают подготовить и принять распоряжение правительства РФ «Об утверждении перечня объектов социальной и транспортной инфраструктуры, проектная документация на строительство, реконструкцию которых в соответствии с подпунктом 7 статьи 11 федерального закона «Об экологической экспертизе» не является объектом экологической экспертизы. Проект распоряжения, по мнению депутатов, должны составлять Министерство строительства и ЖКХ РФ и Министерство природных ресурсов РФ, а не Минвостокразвития РФ.

Таким образом может быть разморожено строительство в регионах Арктики крупнейших объектов социалки и транспорта, «подвисших» из-за нынешней редакции закона «Об экологической экспертизе». Крупнейшие проекты, ведущиеся регионами на заложенные в бюджеты 2020−2022 гг. средства, требуют срочного решения типа предложенного депутатами. Такая поправка, наиболее вероятно, пройдет через согласования парламентских и правительственных структур. Но крупнейшие бюджетные объекты — меньшая часть остановленных строек. О снятии требования обязательной федеральной экспертизы с частных жилищных и непроизводственных проектов речь не идет. Возможно, депутаты решили изменять закон «шаг за шагом». По словам Д. В. Юркова, последуют еще два законопроекта по изменениям в «арктические законы», о которых пока рано говорить.

Piton221 Стройка. Норильск

Следующим шагом в интересах развития Арктики должна бы стать отмена обязательной экологической экспертизы по всем малым, жилищным и коммунальным стройкам, остановленным населением Арктической зоны, которые своими незначительными размерами не угрожают природе. Многие эксперты считают наиболее правильным оставить обязательную федеральную экологическую экспертизу только по капитальным строениям производственного назначения и крупного размера. Иначе декларируемого авторами пакета «арктических законов» развития Севера и его «человеческого капитала» не получится, а получится значительная социальная напряженность, которую придется разгребать уже не Минвостокразвития РФ, а правительству М. Мишустина и силовикам. Что бывает, когда население становится «вдруг недовольно», все увидели как раз на территории, за которую отвечает Минвостокразвития РФ — в Хабаровске.

Экологическая катастрофа в Норильске показала, что наибольшую угрозу природе несёт эксплуатация крупных промышленных объектов времён СССР — десятилетия не получающих ремонта и даже обследования. Они, в отличие от капитальных гаражей и домиков, почему-то не привлекли внимания авторов «арктического пакета» законов из Минвостокразвития РФ.