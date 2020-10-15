«Ситуация под контролем. Народ не хочет беспредела, мародерств не будет. Будет мирный митинг, но с эмоциями. Люди устали от прежних президентов и прежней власти», — модератор митинга сторонников премьер-министра Киргизии Адилет Нажмидинов рассказал ИА REGNUM о дальнейших планах митингующих.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки

ИА REGNUM: Садыра Жапарова утвердили в должности премьер-министра. Это было одно из ваших требований. Что вы дальше намерены делать?

Будут реформы, будут назначены парламентские выборы. Мы будем действовать только в рамках закона. Я не могу говорить от лица премьер-министра, от себя скажу, что мы продолжим работу ради будущего республики.

Gov.kg Садыр Жапаров

ИА REGNUM: Сторонники премьер-министра сейчас выдвигают несколько требований, ведут себя эмоционально, и возникают опасения относительно безопасности. Вы контролируете ситуацию?

Это голос народа, в нем должны звучать эмоции. Ситуация под контролем. Народ не хочет беспредела, мародерств не будет. Будет мирный митинг, но с эмоциями. Люди устали от прежних президентов и прежней власти.

ИА REGNUM: Что вы намерены делать, если ваше требование о назначении Жапарова президентом Киргизии не будут выполнены?

Мы продолжим мирный митинг до тех пор, пока наши требования не будут выполнены.

Mvd.gov.kg Киргизские силовики

ИА REGNUM: Это не вы приходили к офису информационного агентства «Спутник» в Бишкеке, угрожая журналистам, и вас засняли камеры?

Меня. Офис СМИ был забаррикадирован. Дело было так — мы стояли на митинге четвертый день, и ни одного корреспондента не было. Мы пришли к офису СМИ и попросили журналистов, чтобы они сделали прямой эфир с нашего митинга.

Меня спровоцировал охранник, он стал нецензурно выражаться в мой адрес. И в момент, когда я был очень злым, меня засняли камеры, а ту часть, что охранник меня оскорблял, они не показали в видео.

ИА REGNUM: То есть вы не угрожали журналистам?

Нет, про угрозы — это неправда. Мы пришли в офис СМИ и попросили их осветить наш мирный митинг. Журналисты нас неправильно поняли.