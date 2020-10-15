Информационные агентства мира сообщили о спуске на воду в Японии первой субмарины нового класса, что завершает запланированное на прошедшее десятилетие расширение подводного флота Страны восходящего солнца. Решение об увеличении численности подводных лодок с 16 до 22 субмарин было объявлено в программе национальной обороны на 2010 год.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новая подводная лодка, получившая название Taigei, что означает «Большой кит», была построена на верфи Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе. Это первая лодка, пришедшая на замену нынешним субмаринам японского производства класса Soryu.

Taigei — 3000-тонная дизель-электрическая ударная подводная лодка длиной 84 метра. Отмечается, что новая подлодка принадлежит к поколению субмарин, которые менее доступны для радаров обнаружения противника и значительно дольше могут оставаться в подводном положении. О вооружении 22-й ударной подводной лодки Японии, на постройку которой было затрачено около 76 млрд иен ($722 млн), не сообщается.

Дизайн был ранее известен как класс 29SS, названный в честь 29-го года правления императора Акихито, что соответствует 2017 году по григорианскому календарю.

Одной из особенностей подводной лодки Taigei является оснащение ее, как и двух последних лодок класса Soryu, литий-ионными батареями в качестве источника энергии. Япония провела обширные исследования по использованию таких батарей на борту подводных лодок с начала 2000-х годов. Считается, что они требуют меньшего обслуживания и по сравнению со свинцово-кислотными батареями способны дольше работать на высоких скоростях под водой. В настоящий момент Япония, как утверждается, единственная страна, у которой есть действующие подводные лодки на литий-ионных батареях.

twitter @jmsdf_pao_eng (Морские силы самообороны Японии) Подводная лодка Taigei

Предстоит дооснащение и ходовые испытания новой подводной лодки, прежде чем в 2022 году она будет введена в состав военно-морских «сил самообороны» Японии. Теперь подводные силы японских ВМС будут состоять из девяти подводных лодок типа Оyashio, 12 Soryu и одной Taigei. Планируется продолжать строить лодки класса Taigei. Министерство обороны уже запросило выделения в военный бюджет на очередной год 654,1 миллиона долларов на еще одну такую лодку.

Общеизвестно, что создание современных видов вооружения противоречит «мирной» 9-й статье действующей конституции Японии, в которой японский народ торжественно провозгласил:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров.

Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. Право на ведение государством войны не признаётся».

На сегодняшний день все эти положения усилиями правящей Либерально-демократической партии Японии и поддерживающего ее крупного капитала страны выхолощены и, по сути, преданы забвению. Строительство предназначенных отнюдь не только для «самообороны» ударных подводных лодок, как и других новейших видов вооружения для сухопутных сил, авиации и флота, включая ракетную и военно-космическую технику, свидетельствует о нескрываемом стремлении правящих кругов Японии возродить свою страну в качестве военной державы. Или, как говорил ушедший в отставку с поста премьера Абэ, «в нормальное государство», главным атрибутом которого является обладание военной мощью.

Kantei.go.jp Синдзо Абэ

Как доводилось отмечать, Страна восходящего солнца и при новом премьер-министре Японии Ёсихидэ Суга продолжит политику отказа от введенных после войны ограничений и наращивания мощи японских вооруженных сил. Военный бюджет Японии на следующий год станет рекордным в истории страны — 5,4 трлн иен (51,5 млрд долларов). Военные расходы Японии в 2021 году превзойдут уровень 2020 года почти на 3 млрд долларов. Они непрерывно растут 7 лет подряд. Военный бюджет страны превысит ассигнования на оборону таких ядерных держав, как Великобритания и Франция, а также Германии. И приблизится к оборонному бюджету второй по мощи военной державы мира — Российской Федерации — 65,1 млрд долларов. Новый лидер страны не скрывает, что для легализации политики «пушки вместо масла» он намерен продолжать линию своего патрона — Абэ — на отказ от пацифистской статьи конституции.