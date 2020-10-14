



Иван Шилов ИА REGNUM

13 октября 1944 года, после напряженных боев, продолжавшихся почти месяц, войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов под командованием генералов армии И. И. Масленникова и А. И. Еременко вступили в столицу советской Латвии Ригу, приступив к её освобождению от немецко-фашистских захватчиков. Через два дня, 15 октября, советские части форсировали Даугаву, завершив овладение и левобережной частью города, ознаменовавшее полное изгнание из Риги гитлеровцев. 13 октября в Москве в честь героев Рижской наступательной операции прогремели залпы победного салюта. Так была продолжена славная традиция отмечать фейерверками освобождение советских городов от захватчиков, зародившаяся в ходе начавшегося 11 июля 1943 года контрнаступления Красной Армии на Курской дуге и освобождения в ходе неё Орла и Белгорода.

Освобождению Риги предшествовал блестящий маневр Ставки советского Верховного Главнокомандования под руководством осуществлявшего общее командование операцией Маршала Советского Союза А. М. Василевского. Силы 1-го Прибалтийского фронта генерала армии И. Х. Баграмяна нанесли удар, прорвав оборону противника в направлении Мемеля (Клайпеды); тем самым была создана угроза полного окружения оторванной от Восточной Пруссии группировки вермахта в Прибалтике, что вынудило немецкое командование начать отвод войск из Риги. Это не только значительно облегчило освобождение города, но и фактически его спасло, ибо штурм в лоб с перспективой окружения на правом берегу Даугавы сразу двух немецких армий не оставлял латвийской столице шансов уцелеть в эпицентре неизбежных разрушительных сражений за каждую улицу, каждый дом. Советское командование это понимало, поэтому и поставило задачу немцев в Риге не уничтожить, а выдавить, выкурить их из города, уникального своей неповторимой исторической ценностью и архитектурной красотой, не допустив его разрушения.

В боях за Ригу смертью храбрых пали 150 тысяч красноармейцев, в том числе бойцов и командиров 130-го ордена Суворова Латышского стрелкового корпуса, сформированного в июне 1944 года из граждан Латвийской ССР, проживавших за пределами республики. Более 20 тыс. воинов корпуса и помогавших проведению Рижской операции партизан за проявленные мужество, героизм и совершенные подвиги были удостоены боевых орденов и медалей.

Советские солдаты в Риге

Минуло 76 лет. Какие же новости приходят из столицы теперь уже независимой Латвии в эти дни, которые вроде бы располагают совместно отдать дань памяти героям, спасшим от порабощения и гибели не только Ригу, но и всю республику? Которую, напомним, немецко-фашистские власти после оккупации переименовали в «генеральный округ «Lettland» в составе рейхскомиссариата «Ostland». И устроили на ее территории один из самых страшных лагерей смерти «Salaspils» (он же «Kurtenhof»), в котором истязались и гибли ни в чем не повинные дети, кровь у которых забирали для нужд фашистских госпиталей. Правда, власти «европейской» Латвии массовых пыток и жертв общим числом, как свидетельствуют архивные данные, около 53 тыс. человек не признают. Убеждают себя и окружающих в том, что лагерь был чем-то вроде «курорта», где умирали только по «естественным» причинам. По крайней мере, именно так утверждается в новой экспозиции, открывшейся на территории бывшего концлагеря в начале февраля и вызвавшей возмущение широкой общественности и жесткий комментарий российского МИД.

Ну, так что там с новостями?

Новость №1. 9 октября латвийские власти задержали председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов, гражданина Российской Федерации, полковника в отставке Владимира Норвинда, по сути, интернировав его в один из центров содержания нелегальных мигрантов для последующей высылки в Россию. Ветерану советской военной службы аннулировали вид на жительство, обвинив в «чрезмерной активности» возглавляемой им организации, имеющей в республике более 20 отделений, на поприще организации выборов в российские органы власти среди сограждан. «Отягчающим обстоятельством» для полковника, по словам латвийских правозащитников, послужило ежегодное участие в организации праздничных концертов с исполнением песен военных лет на 9 мая, в честь Дня Победы над немецким фашизмом. С точки зрения республиканских властей — «несомненное и злостное нарушение общественного порядка», мешающее им переписывать историю и прославлять легионеров СС, которые воевали на стороне Гитлера.

Ветеран, которому в процессе депортации стало плохо с сердцем, обратился к главе псковского территориального представительства МИД России Александру Иванову. Испугавшись общественного резонанса, власти Латвии срочно поместили его в одну из рижских больниц, но попыток организовать депортацию не оставили. Несмотря на отсутствие «разрешительных медицинских показателей» и протесты врачей, уже на следующий день, 10 октября, Владимира Норвинда, инвалида 2-й группы, почти полвека прожившего в Риге, в послужном списке которого участие в боевых действиях в Афганистане и ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС, под конвоем Государственной пограничной охраны отправили на пограничный пункт.

Цитата из видео «Медики оказывают помощь депортированному из Латвии Владимир Норвинду» пользователя ГТРК Псков. yout Госпитализированный Владимир Норвинд

Этот конкретный случай для современной Латвии, власти которой кичатся «принадлежностью к европейской цивилизации и ценностям», но сохраняют у себя институт «неграждан», к которым и принадлежит пострадавший ветеран, вполне типичный. Просто он получил огласку, а сколько таких эпизодов «проходят тихо»…

Новость №2. Системные операторы прибалтийских республик договорились о системе бойкота электроэнергии и транзита, поступающегося с Белорусской АЭС. Подчеркивается, что методология расчетов между собой и с Россией принята с учетом существующего в Литве закона о чрезвычайном положении. При его введении, как сообщается в СМИ, «полоса пропускания с Беларусью устанавливается на уровне в ноль МВт». Латвийские медиа с нескрываемой гордостью сообщают читателям, что во внимание было принято решение трех республик «сократить на 38% межсетевые соединения для торговли между Латвией, Эстонией и Россией. В результате этого литовско-белорусский участок не используется в коммерческих целях, а также создается эффективная система контроля над происхождением электроэнергии».

К этому следует добавить, что свою АЭС — Игналинскую, расположенную в Литве, которая снабжала дешевой электроэнергией почти всю Прибалтику, литовские власти давно закрыли по требованию Евросоюза, невзирая на существенные экономические издержки для соседей и потерю рабочих мест своими согражданами.

(сс) Vadik_01 Игналинская АЭС

Новость №3. Экс-президент Латвии Эгис Левитс направил в Сейм (парламент) законопроект «О латышских исторических землях», в котором попытался обосновать латвийские «права» на Пыталовский район Псковской области. Фокус в том, что Латвия после растянувшейся на полтора десятилетия эксплуатации этой темы сама отказалась от подобных претензий. Правда, вынужденно — не из чувства исторической правды и справедливости, а от большого желания заключить с Москвой полноценный пограничный договор, который невозможен при наличии любых неурегулированных территориальных вопросов. Латвийские наблюдатели и даже политики, в основном из Сейма, которому теперь в этой провокационной теме предстоит вымазаться, рискуя либо подлинной репутацией перед мировым сообществом, либо конъюнктурной — перед марширующими под знаменами СС националистическими реваншистами, высказывают не столько энтузиазм, сколько опасения. Ведь если амбиции зашкалят и документ пройдет через парламент, это будет равнозначно денонсации договора о границе, что вредит в первую очередь самой Латвии, где многие считают, что у России будут развязаны руки.

Почему экс-глава республики так подставляет депутатов? По слухам, в отместку за перенаправление экспортных потоков из России в российские порты. Что качественно и не в лучшую сторону повлияло на латвийский бюджет и кошельки поборников сведения счетов с советским прошлым. Как говорится, «назло маме отморожу уши».

Все эти новости весьма показательные. Как и еще одна, источником которой является директор некоего Института Латвии Вита Тимермане-Моора. «Мы нормальная страна. Да, мы, с одной стороны, около России, другие говорят — вы, три страны Балтии, где Балтийский путь, вы едины. Третьи говорят: вы — Восточная Европа, бывший советский блок…». Пропагандистка явно уклоняется от главного вопроса. Почему образ «молодой и прогрессивной демократии», которая «сбросила с себя оковы советской оккупации» и «пришла к успеху в составе единой Европы», поблек настолько, что стал нуждаться в дешевом промоушене. Ведь проговаривается же директриса, что речь идет о «формировании единого образа страны для иностранцев». Следовательно, он отсутствует? После трёх десятилетий «независимости», под которой понимается статус вашингтонско-брюссельского «бантустана»? Ведь не секрет, что Латвия, как все прибалтийские республики, остается для европейцев «краем света», откуда любыми способами бегут её собственные граждане. И задача состоит в том, чтобы пустить пыль в глаза с помощью демагогии о «первых рядах в борьбе с коронавирусом».

О 76-летии спасения советскими освободителями Риги в длинном списке только одна новость, которую латвийские СМИ сообщают как бы нехотя, и то со ссылкой на ТАСС. Вот она: «В Риге проходят мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия начались с традиционной церемонии возложения цветов и венков к памятнику советским воинам-освободителям Риги. В ней приняли участие представители посольства РФ в Латвии, Русской общины Латвии, партии «Русский союз Латвии», Латвийского антинацистского комитета, Латвийского комитета по правам человека, Социалистической партии Латвии, ветеранских и общественных организаций». Официальные власти мероприятие, как водится в постсоветские годы, проигнорировали, хотя на маршах легионеров СС их представители всегда светились регулярно, хотя иногда прятали лица и не торопились раздавать интервью. Разумеется, не ответили они и на поздравление по случаю памятной военной годовщины российского посла Евгения Лукьянова. Не понравилось, видимо, что вещи там названы своими именами: «75 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, советский народ нанес сокрушающий удар по нацизму. Победа, добытая кровью и потом, мужеством и болью, стала для всех нас символом несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Сегодня, в 76-ю годовщину освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, мы чтим память о подлинном героизме, проявленном воинами Красной армии при очищении латвийской земли от «коричневой чумы», — написал дипломат на посольской Интернет-страничке. Напомнив тем самым местной «кошке, чье мясо она съела», занимаясь не просто переписыванием истории, но и «переформатированием» под антисоветский стандарт латвийского общественного сознания.

Советские воины — освободители Риги. Скульптор Л. В. Буковский

Самое интересное, что в этом латвийском «театре абсурда» все и всё понимают, включая самих националистов, когда они не в угаре съездов и митинговой стихии, а на досуге, в здравом уме и, даже если не совсем, трезвой памяти. Раньше Латвия, как и две другие прибалтийские республики, являлись высокоразвитыми промышленными и сельскохозяйственными регионами великой державы, которые вся Советская страна знала и любила за РАФики, ВЭФы, молочную продукцию и песчаные пляжи знаменитого Рижского взморья. Сегодня это глубокая и депрессивная аграрная периферия, живущая подачками из Брюсселя и сворачивающимся год от года российским грузовым транзитом. И к ней в определенном смысле брезгливо, как к менялам своего первородства на чечевичную похлебку и «цепной Моське» Вашингтона, относятся даже представители «коренного» ЕС в лице стран «старой Европы». Но это еще полбеды. Главная проблема в том, что по мере усложнения политической обстановки и все более громкого бряцания оружием со стороны Пентагона именно Прибалтика, в том числе Латвия, становится «передовым плацдармом» НАТО. То есть, презрев исторические уроки — а чего еще можно было ожидать от пересмотра не только оценок, но и фактов и событий минувшей войны, официальная Рига возвращается в статус «территории подскока», приближенной к жизненно важным центрам потенциального противника. То есть прифронтового полигона. Ничего не поделаешь: такова закономерная плата за исторический ревизионизм и откровенное ренегатство. На память приходят чешские протесты середины нулевых годов против размещения на бывших советских аэродромах натовских военных баз. Они-то наивные думали, что все позади и у них после разрыва с «тоталитарным прошлым» все будет, а им за это не будет ничего. А оказалось, что все только начинается. Так теперь и здесь, по мере вынужденного привыкания к американскому военному присутствию в Латвии.

Рано или поздно эта коллизия взаимосвязи исторической памяти с современной судьбой постепенно прозревающим латвийским народом будет осмыслена и осознана. Главное, чтобы оставалось время перевести стрелки исторических часов на несколько минут, а лучше десятилетий назад. И избежать тем самым неминуемой катастрофы.