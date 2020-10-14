25 октября 2016 года, за две недели до дня президентских выборов, Хиллари Клинтон, казалось, вот-вот станет первой женщиной, избранной президентом Соединенных Штатов. В тот же день опросы общественного мнения пролили яркий свет в ее пользу. Казалось, что победа у нее в кармане. В последующие две недели ситуация начала резко меняться, и ветер, удерживающий ее предвыборный корабль на плаву, изменился. Как мы все знаем, 8 ноября 2016 года, всего через две недели, Дональд Трамп был избран президентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Перенесемся на четыре года вперед. Может ли Дональд Трамп вырвать еще одну победу из пасти поражения и преодолеть значительные препятствия, вызванные социальными беспорядками, экономическим спадом, который последовал за карантином и хаосом на Капитолийском холме? Будет ли то, что он сам перенес COVID-19, служить мотиватором для его сторонников отдать свои голоса — или, напротив, оттолкнет людей от переизбрания президента, чье личное пренебрежение рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний привело к бедствиям в области общественного здравоохранения? Учитывая, что уже подано более 9 миллионов голосов избирателей, многие из которых считаются демократами, в том числе более 1,6 миллиона во Флориде, является ли резкий подъем Трампа в последнюю минуту чем-то невероятным?

Национальные опросы показывают, что Трамп наверняка проиграет всенародное голосование с еще большим отрывом, чем в 2016 году. Демократические штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, гарантируют этот результат. Однако выборы выигрывает коллегия выборщиков, которой Трамп мастерски управлял в 2016 году.

Gage Skidmore Дональд Трамп. Выборы 2016

Сейчас, когда мы приближаемся к последним двум неделям перед выборами, какие ключевые факторы победы Трампа следует искать, что могло бы привести к тому, что президент удержит за собой Белый дом?

Во-первых, традиционные опорные пункты Республиканской партии, такие как Техас, Джорджия и Айова, должны перейти от «склонности к поддержке республиканцев» до их конкретной поддержки. У Трампа нет никакой надежды выиграть второй срок без этих надежных республиканских штатов.

Во-вторых, опросы в таких штатах, как Флорида, Северная Каролина и Огайо, должны показывать динамику в пользу Трампа. Огайо имеет решающее значение. Последним действующим президентом, который выиграл Белый дом, проиграв Огайо, был Франклин Рузвельт в 1944 году. Результаты в этих штатах будут определяться тем, какая партия сможет заставить своих избирателей прийти и отдать свои голоса. Это все обязательные для Трампа штаты, в то время как Байден может позволить себе потерять один из них и всё же выиграть выборы.

В-третьих, победа в тройке штатов Ржавого пояса — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — в 2020 году — это голубая мечта Трампа. Математика Коллегии выборщиков предполагает, что Трамп не сможет победить, если проиграет все три. Победа в любом из них даст ему путь, пусть и узкий, к Белому дому. Выигрыш двух может упрочить шансы.

Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate Джозеф Байден

В-четвертых, Трампу нужно захватить несколько неожиданных штатов. Любой из Аризоны, Миннесоты, Невады или Колорадо может компенсировать потери в Штатах Ржавого пояса. Опросы дают ему некоторые шансы в Аризоне, которую он выиграл в 2016 году, Трамп и сейчас нуждается в некоторой помощи в этом штате.

Насколько вероятно, что все эти события произойдут? Если сравнивать с игрой в орлянку, Трампу нужно собрать 10 орлов подряд, чтобы выиграть, сотворив нечто, что ему удалось в 2016 году. Сможет ли он сделать это снова в 2020 году? Шансы велики. Алан Лихтман, автор книги «Ключи от Белого дома», с этим согласен.

Хотя Байден уверенно лидирует в опросах, результаты голосования и явка избирателей в нескольких ключевых штатах определят, кто победит в Белом доме. Математика Коллегии выборщиков предполагает, что несколько тысяч голосов, переворачиваемых в нескольких ключевых штатах, могут превратить изначальный прорыв Байдена в финальный триумф Трампа. С учетом того, что около 60 процентов имеющих право голоса избирателей, вероятно, проголосуют на выборах в этом году, разница между победой и поражением тонка, как бумага, в зависимости от того, как эти 60 процентов распределяются по ключевым для битвы штатам.