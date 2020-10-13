Судя по заявлениям сербского руководства и высшего духовенства Сербской православной церкви, президент России Владимир Путин в 20-х числах октября приедет с визитом в Сербию. Поводом для его визита на этот раз, как рассказал в интервью церковному телеканалу «Храм» в конце сентября епископ Ремезиянский и викарий патриарха Сербского Стефан Шарич, станет освящение храма Святого Саввы на Врачаре (район Белграда). Таким образом владыка Стефан — настоятель храма Святого Саввы, всего лишь подтвердил то, о чем президент Сербии Александр Вучич говорит уже не один месяц — его российский коллега в октябре этого года будет присутствовать на церемонии освящения храма.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Патриарх Сербский Ириней

Почему храм Святого Саввы в Белграде так важен для президентов Сербии и России?

Храм Святого Саввы, самый большой православный храм на Балканах, строится более ста лет. Он строился в основном на пожертвования верующих. Самыми щедрыми благотворителями были сербское и российское государство. В Сербии последние несколько лет окончание работ финансируется как из государственного бюджета, так и из госрезервов. Щедрость проявили и правительство, и государственные предприятия. Кроме того, что над внутренним убранством храма работают мастера из России, для его строительства российский энергетический гигант «Газпром» выделил десять миллионов евро.

Стены храма покрыты 15.000 квадратных метров мозаики — это работа российского художника и иконописца Николая Мухина, народного художника России. Мозаика была выполнена в мастерской в Москве, которую для нужд Мухина оборудовали эксперты Московского международного фонда помощи ЮНЕСКО.

В храме в настоящий момент устанавливается 300 люстр, самая большая из них — центральный полиелей диаметром в 20 метров и весом в 14 тонн.

«Это будет новая Святая София. У нас уже нет церкви Святая София, но зато есть храм Святого Саввы», — сказал президент Сербии Александр Вучич об этой церкви, которая воздвигнута на месте, на котором по преданию были сожжены мощи основателя Сербской православной церкви — святого Саввы.

Kremlin.ru Во время посещения храма Святого Саввы. 17 января 2019 года

Патриарх Сербской православной церкви Ириней сказал, что исторические события прервали строительство и внутреннее обустройство храма, которое началось в 1935 году. Он отметил большие заслуги России в этом предприятии, оценив, что «без помощи братского русского народа это дело не было бы закончено даже через 100 лет».

Путина встретит епископ, который обвиняется в похищении и избиении человека?

Выделение огромных денежных средств для довершения строительства храма из бюджета правительства Сербии вызвало бурную реакцию общественности. Сербское экспертное сообщество задалось вопросом, расходуются ли эти средства по назначению. Наибольшее недоумение в последние несколько месяцев вызвала афера, главным фигурантом которой является викарий патриарха, настоятель храма Святого Саввы Стефан Шарич. Студент Художественной академии Сербской православной церкви обвинил его в организации похищения и последующем избиении. Студент заявил сербским СМИ о том, что владыка приказал похитить и избить его в феврале этого года, а еще ранее духовник угрожал студенту убийством. Официальным расследованием этого случая занимается сербская прокуратура. Студент утверждает, что его конфликт с владыкой Стефаном возник в ноябре прошлого года на почве ревности к даме, с которой у них обоих были близкие отношения. Студент утверждает, что он дважды пытался передать документы, свидетельствующие об этом инциденте в патриархат, но до патриарха они так и не дошли. При этом адвокат студента Художественной академии СПЦ Божо Прелевич считает, что «случай пытается замять политик, получивший орден Святого Саввы» (напомним, что одним из обладателей этого ордена является сам президент страны Александр Вучич). По словам адвоката, полиция в данном случае действовала оперативно, и быстро задержала трёх подозреваемых — двое из них признали, что похитили и избили студента, но при этом не захотели раскрыть имя заказчика.

Drevo-info.ru Епископ Ремезиянский и викарий патриарха Сербского Стефан Шарич

Патриарх сербский Ириней официально не комментировал этот скандал, которым уже несколько недель занимаются сербские СМИ. К общественности обратился только епископ Бачский Ириней, член Священного архиерейского Синода. Он высказал надежду, что «случай с упомянутым студентом будет расследован как можно скорее, а виновники ответят перед законом».

Тем не менее в сербском патриархате нет даже намеков на, что инцидент с епископом Шаричем мог бы быть рассмотрен церковным судом, в котором этот епископ как раз и заседает. По всей видимости, Сербская православная церковь решила замять этот вопрос, который мог бы бросить тень на предстоящее торжественное событие, и считает дни до открытия великолепного Храма Святого Саввы. Если ранее запланированный визит состоится, и на церемонию приедет президент России Владимир Путин, его встретит как раз епископ Стефан Шарич.