Пандемия коронавируса вызвала у жителей Израиля сильное желание противостоять любым попыткам проводить различия между различными слоями населения. Это объяснимо с учетом того непосредственного воздействия, которое оказали ее последствия на экономическое, социальное и даже психическое состояние каждого человека.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Но израильское общество не является однородным и не должно рассматриваться как таковое. Более того, на самом деле, такая дифференциация — в сообществах, деятельности и бизнесе — является ключом к победе над вирусом. Да, здесь есть опасность деления слоев населения «на сорта». И хотя существуют четыре правила, которые необходимы для создания эффективной дифференциации и помогли бы предотвратить любое проявление, к сожалению, правительство не смогло следовать ни одному из них.

Во-первых, необходимо заранее определить критерии. Если бы, например, план «светофор», который классифицирует районы как красные, оранжевые или зеленые в зависимости от уровня заражения, был принят еще в июне, когда все общины были зелеными (самый низкий уровень заражения), этот план был бы воспринят как справедливый способ снижения заболеваемости. Но эта модель была принята только в августе, когда некоторые населенные пункты уже страдали от чрезвычайно высокого уровня инфицирования и поэтому классифицировались как красные районы. Эти населенные пункты затем утверждали, что план несправедливо нацелен только на них.

Работа на дому

Во-вторых, делегирование полномочий: и в первой волне, и в нынешней правительство было очень озабочено вопросом о том, как далеко гражданин может отойти от своего дома. Между тем как в этом нет необходимости, поскольку ограничительные меры и так направлены на лимитирование количества людей, которые могут собраться в одном месте. А если все застрянут в радиусе километра от своего дома, то ограничение будет спорным. Было бы лучше, если бы правительство делегировало полномочия определять передвижение главам каждой общины. Если та или иная община граничит с открытой местностью или лесом, нет никаких оснований ограничивать расстояние, которое ее жители могут пройти в этой области. Более того, как только правительство передаст полномочия мэрам, даже если у некоторых граждан будут жалобы, направлять их будут в адрес собственного мэра, а не правительства.

В-третьих, профессиональные органы: в случае, если решения принимаются профессиональным и междисциплинарным органом, утверждения о том, что решения принимаются на политической основе, не будут иметь смысла.

В-четвертых, прозрачность: как во время первой, так и во время второй волны пандемии правительство принимало определенные решения, не предоставляя общественности объяснений своих аргументов или параметров, используемых для принятия этих решений.

Пандемия коронавируса — это не проблема безопасности, которая требует секретности. Было бы неверно предполагать, что во время кризиса здравоохранения общественность будет удовлетворена тем, что какая-то шишка настаивает: «Мы знаем, что делаем».

Симптомы коронавируса

Общественность сегодня просто не верит, что решения правительства принимаются из профессиональных соображений. И пока это продолжается, правительство не может ожидать, что общественность будет придерживаться его правил.

Если правительство не сможет исправить эти недостатки, то будет невозможно провести необходимые различия между городами, видами бизнеса, формами физической активности и так далее. А без исправления этих ошибок правительство никогда не сможет преодолеть этот кризис.