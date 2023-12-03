Налог на бездетность: теперь чиновники лезут к нам в постель
Не рожаешь — плати. Простая и гениальная мысль обложить налогом даже не рожденных граждан посетила Татьяну Буцкую — члена общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья при департаменте здравоохранения Москвы, главу общественной организации «Совет матерей».
По мнению Буцкой, с деторождением у нашего вида все предельно элементарно: любит человек детей — и рожает их, «либо не любит и платит за то, что не любит». Достаточно маленького наложика, рублей в 500 в месяц, чтобы человек понимал: он осознанно выбрал жить для себя. Платить должны мужчины и женщины репродуктивного возраста, если они не могут по медицинским причинам — то не должны. И если что-то срочно с рождаемостью не сделать, то стране конец. Такова идея Буцкой. Давайте по ней пройдемся (по идее).
Человек, который рожает детей из любви к ним, в денежном плане платит за свое решение немало. Растить ребенка — это дорого, кто бы что ни говорил про пособия (которые еще попробуй получи) и маткапитал (который попробуй потрать). Но для человека, который детей действительно любит, само подобное рассуждение отвратительно, ведь любовь не перевести в деньги. Любовь безусловную, которую чувствуешь к своему ребенку, нельзя пересчитать на рубли. Если б можно было — давно бы перестали рожать, и вымерла бы не одна Россия, а всё человечество.
Примечательно, что такой логический выверт и совершает Буцкая, предлагая конвертировать любовь в деньги для спасения демографии. Пусть бы и концептуального — это чтобы пусть и не родят, чтоб налога избежать, но хотя бы поймут, что ведут себя плохо. При том, что большой вопрос, что более порочно — не рожать по каким бы то ни было причинам детей или четко пересчитать бездетность на рубли (цена бездетной пары у нас вырисовывается в 500 рублей, по предложению Буцкой, с каждого участника).
А может, это и не вопрос вовсе, потому что Буцкая со своей идеей играет на руку распространителям мысли о том, что дети только деньги сосут, без них жизнь богаче — играет, потому что соглашается: да, всё измеряется деньгами, и как так они мимо проходят? Обратите внимание, что она поставила на другую чашу весов: с одной стороны — дети, а с другой — бездетность и возможность «строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование».
То есть дети, по ее же мнению, для людей все эти возможности карьеры, образования и путешествий перекрывают? Это с таким подходом у нас предлагают строить демографическую политику? Вместо того чтобы помочь людям совместить все эти классные жизненные возможности с рождением детей, донести до них, что самореализация плюс дети — это круто, они не помешают карьере, а путешествия сделают ярче, она говорит: «Нууу… Ваш выбор, но что-то одно». Почему? Потому что ясно: если ты берешься утверждать, что рождение детей саморазвитию не помеха, то тебе надо это обеспечить. А не хочется / не можется. Вот и встает на путь наименьшего сопротивления: делайте выбор, дамы и господа! И помните, что человек с детьми — лузер. А родить — это совершить акт дауншифтинга. Выходит-то из ее слов именно это.
Не рожающий детей человек «осознанно выбрал жить для себя». Если бы всё было так просто! Сколько есть причин, по которым люди отказываются от деторождения? Год назад мы в ИА REGNUM проводили опрос на эту тему и выяснили, что две трети соотечественников считают государственные меры поддержки семей с детьми недостаточными (это к дискуссии о том, что родители получают слишком много «плюшек» от государства, кстати, это же мнение в другом своем материале высказывала и Буцкая, называя меры поддержки семей «беспрецедентными»). А такие меры, как маткапитал, пособия, льготная ипотека и пр. не являются главными демографическими драйверами.
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Кстати о деньгах: мы спрашивали и про них. Абсолютное большинство (79%) респондентов ответили, что продолжение рода важнее накопления богатства, причем в этом мнении сошлись и мужчины, и женщины. Так что тут Буцкая попала в молоко, пытаясь надавить на жадность.
Милостиво обещая не облагать налогом лиц, которые не могут родить по медицинским причинам, Буцкая демонстрирует уже не просто глупость, а то глубокое безразличие к людям, которое становится причиной провала любой социально направленной политики и меры, — потому что ничего эффективного на равнодушии создать нельзя. Оно не учитывает реальности не потому, что не знает ее, — оно не знает ее потому, что ему она безразлична. А любая законотворческая задумка сталкивается с правоприменительной практикой. Как будет человек доказывать, что родить ему мешает здоровье? Приносить справки от врачей? Поднимать документацию по неудачным ЭКО? Проходить обследования, в которых будет детально расписано, какими причинами вызвано бесплодие, как оно лечится и как лечение не дает результата? И на этом печать: «Для предъявления по месту требования с целью освобождения от налога на бездетность».
Как по мне, так это изуверство. Люди, не могущие родить по причинам медицинским, и так бесконечно от этого страдают — и они же будут собирать справки, которые сквозь поджатую губу будет изучать мелкий бюрократ, сверяясь с методичкой бюрократа крупного. А ведь известно, что для бюрократа главное — сберечь бюджет (судя по тому, как нагло отказывают малоимущим семьям в пособиях), так что предвижу официальный отказ: «Указанные причины не являются причиной для невозможности иметь детей по медицинским причинам». Кто сталкивался с ведомственной бюрократией, тот знает, что это не оторванная от жизни метафора. Еще можно сделать освобождение от данного налога через отдел кадров, чтобы и на работе все узнали. Ну или плати налог. Отмечу, что, по упомянутому опросу, здоровье — серьезная проблема в деторождении для половины людей, а для целой четверти — основная. Так что задела бы идея с налогом многих.
Далее. Часто бывает так, что медицинской причины нет — и детей тоже. Уже обследования прошли, и всё нормально, а не зачинается, хоть ты что. Как быть в этой ситуации? Видимо, семейная пара вынуждена будет доказывать, что честно старается — и тогда название «Запись актов гражданского состояния» приобретет новое звучание, побуждая супругов регистрировать каждый акт. На потеху птенцам гнезда госпожи Буцкой, которые рассудят: ну нет, надо чаще/реже, извините, не принимается, платите налог.
Вот это предложение лезть гражданам и в душу, и в нутро, и в постель, чтобы в конечном итоге залезть в кошелек, оно феноменально омерзительно. И никаких демографических проблем даже близко не решит. Заставив родить разве что самых асоциалов, которые избавятся от налога так же быстро, как от ненужного ребенка. Какой смелый шаг в демографической политике — пополнить детдома!
Вся идея, высказанная главой «Совета матерей», содержит в себе, впрочем, одну хорошую и конструктивную деталь. Она вносит ясность в одну из фундаментальных причин того, почему в нашей стране не дает ожидаемого эффекта демографическая политика. Причина это в том, что все «меры повышения / увеличения / распространения / поддержки» и пр. разрабатывают люди, не видящие за своими задумками реальных людей, с реальными проблемами. Не видящие реальности вообще. В этой связи совершенно не важно, какие посты занимает Буцкая, может, они отражают ее компетентность в бюрократических вопросах, но не социологических — точно.
Пытаясь с разных сторон изучать социологические и психологические истоки демографической катастрофы, мы в ИА REGNUM как-то поставили вопрос ребром. И спросили сограждан — а собственно, хотели бы они родиться в наше время? Обобщенный ответ на данный вопрос звучит как приговор нынешней эпохе, переживаемой нашей страной. Он показал, что большинство — более половины! — не хотели бы родиться в наше время, и только 30% о том нисколько не жалеют. Право слово, куда лучше нашим политикам и общественникам было бы прорабатывать эту тему, банального нежелания людей жить (а значит, и давать жизнь другим!) в наше время. Но они ожидаемо идут по пути наименьшего приложения усилий, не решая проблемы людей, а банально заставляя их платить за эту нерешенность.