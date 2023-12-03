Не рожаешь — плати. Простая и гениальная мысль обложить налогом даже не рожденных граждан посетила Татьяну Буцкую — члена общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере охраны здоровья при департаменте здравоохранения Москвы, главу общественной организации «Совет матерей».

Иван Шилов ИА REGNUM Татьяна Буцкая

По мнению Буцкой, с деторождением у нашего вида все предельно элементарно: любит человек детей — и рожает их, «либо не любит и платит за то, что не любит». Достаточно маленького наложика, рублей в 500 в месяц, чтобы человек понимал: он осознанно выбрал жить для себя. Платить должны мужчины и женщины репродуктивного возраста, если они не могут по медицинским причинам — то не должны. И если что-то срочно с рождаемостью не сделать, то стране конец. Такова идея Буцкой. Давайте по ней пройдемся (по идее).

Человек, который рожает детей из любви к ним, в денежном плане платит за свое решение немало. Растить ребенка — это дорого, кто бы что ни говорил про пособия (которые еще попробуй получи) и маткапитал (который попробуй потрать). Но для человека, который детей действительно любит, само подобное рассуждение отвратительно, ведь любовь не перевести в деньги. Любовь безусловную, которую чувствуешь к своему ребенку, нельзя пересчитать на рубли. Если б можно было — давно бы перестали рожать, и вымерла бы не одна Россия, а всё человечество.

Примечательно, что такой логический выверт и совершает Буцкая, предлагая конвертировать любовь в деньги для спасения демографии. Пусть бы и концептуального — это чтобы пусть и не родят, чтоб налога избежать, но хотя бы поймут, что ведут себя плохо. При том, что большой вопрос, что более порочно — не рожать по каким бы то ни было причинам детей или четко пересчитать бездетность на рубли (цена бездетной пары у нас вырисовывается в 500 рублей, по предложению Буцкой, с каждого участника).

А может, это и не вопрос вовсе, потому что Буцкая со своей идеей играет на руку распространителям мысли о том, что дети только деньги сосут, без них жизнь богаче — играет, потому что соглашается: да, всё измеряется деньгами, и как так они мимо проходят? Обратите внимание, что она поставила на другую чашу весов: с одной стороны — дети, а с другой — бездетность и возможность «строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование».

То есть дети, по ее же мнению, для людей все эти возможности карьеры, образования и путешествий перекрывают? Это с таким подходом у нас предлагают строить демографическую политику? Вместо того чтобы помочь людям совместить все эти классные жизненные возможности с рождением детей, донести до них, что самореализация плюс дети — это круто, они не помешают карьере, а путешествия сделают ярче, она говорит: «Нууу… Ваш выбор, но что-то одно». Почему? Потому что ясно: если ты берешься утверждать, что рождение детей саморазвитию не помеха, то тебе надо это обеспечить. А не хочется / не можется. Вот и встает на путь наименьшего сопротивления: делайте выбор, дамы и господа! И помните, что человек с детьми — лузер. А родить — это совершить акт дауншифтинга. Выходит-то из ее слов именно это.

Константин Титов. Семья, купающая ребёнка. 1947

Не рожающий детей человек «осознанно выбрал жить для себя». Если бы всё было так просто! Сколько есть причин, по которым люди отказываются от деторождения? Год назад мы в ИА REGNUM проводили опрос на эту тему и выяснили, что две трети соотечественников считают государственные меры поддержки семей с детьми недостаточными (это к дискуссии о том, что родители получают слишком много «плюшек» от государства, кстати, это же мнение в другом своем материале высказывала и Буцкая, называя меры поддержки семей «беспрецедентными»). А такие меры, как маткапитал, пособия, льготная ипотека и пр. не являются главными демографическими драйверами.

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Кстати о деньгах: мы спрашивали и про них. Абсолютное большинство (79%) респондентов ответили, что продолжение рода важнее накопления богатства, причем в этом мнении сошлись и мужчины, и женщины. Так что тут Буцкая попала в молоко, пытаясь надавить на жадность.

Милостиво обещая не облагать налогом лиц, которые не могут родить по медицинским причинам, Буцкая демонстрирует уже не просто глупость, а то глубокое безразличие к людям, которое становится причиной провала любой социально направленной политики и меры, — потому что ничего эффективного на равнодушии создать нельзя. Оно не учитывает реальности не потому, что не знает ее, — оно не знает ее потому, что ему она безразлична. А любая законотворческая задумка сталкивается с правоприменительной практикой. Как будет человек доказывать, что родить ему мешает здоровье? Приносить справки от врачей? Поднимать документацию по неудачным ЭКО? Проходить обследования, в которых будет детально расписано, какими причинами вызвано бесплодие, как оно лечится и как лечение не дает результата? И на этом печать: «Для предъявления по месту требования с целью освобождения от налога на бездетность».

Как по мне, так это изуверство. Люди, не могущие родить по причинам медицинским, и так бесконечно от этого страдают — и они же будут собирать справки, которые сквозь поджатую губу будет изучать мелкий бюрократ, сверяясь с методичкой бюрократа крупного. А ведь известно, что для бюрократа главное — сберечь бюджет (судя по тому, как нагло отказывают малоимущим семьям в пособиях), так что предвижу официальный отказ: «Указанные причины не являются причиной для невозможности иметь детей по медицинским причинам». Кто сталкивался с ведомственной бюрократией, тот знает, что это не оторванная от жизни метафора. Еще можно сделать освобождение от данного налога через отдел кадров, чтобы и на работе все узнали. Ну или плати налог. Отмечу, что, по упомянутому опросу, здоровье — серьезная проблема в деторождении для половины людей, а для целой четверти — основная. Так что задела бы идея с налогом многих.

Далее. Часто бывает так, что медицинской причины нет — и детей тоже. Уже обследования прошли, и всё нормально, а не зачинается, хоть ты что. Как быть в этой ситуации? Видимо, семейная пара вынуждена будет доказывать, что честно старается — и тогда название «Запись актов гражданского состояния» приобретет новое звучание, побуждая супругов регистрировать каждый акт. На потеху птенцам гнезда госпожи Буцкой, которые рассудят: ну нет, надо чаще/реже, извините, не принимается, платите налог.

Вот это предложение лезть гражданам и в душу, и в нутро, и в постель, чтобы в конечном итоге залезть в кошелек, оно феноменально омерзительно. И никаких демографических проблем даже близко не решит. Заставив родить разве что самых асоциалов, которые избавятся от налога так же быстро, как от ненужного ребенка. Какой смелый шаг в демографической политике — пополнить детдома!

Мариус ван Роймерсваль. Сборщики налогов. 1540-е (фрагмент)

Вся идея, высказанная главой «Совета матерей», содержит в себе, впрочем, одну хорошую и конструктивную деталь. Она вносит ясность в одну из фундаментальных причин того, почему в нашей стране не дает ожидаемого эффекта демографическая политика. Причина это в том, что все «меры повышения / увеличения / распространения / поддержки» и пр. разрабатывают люди, не видящие за своими задумками реальных людей, с реальными проблемами. Не видящие реальности вообще. В этой связи совершенно не важно, какие посты занимает Буцкая, может, они отражают ее компетентность в бюрократических вопросах, но не социологических — точно.

Пытаясь с разных сторон изучать социологические и психологические истоки демографической катастрофы, мы в ИА REGNUM как-то поставили вопрос ребром. И спросили сограждан — а собственно, хотели бы они родиться в наше время? Обобщенный ответ на данный вопрос звучит как приговор нынешней эпохе, переживаемой нашей страной. Он показал, что большинство — более половины! — не хотели бы родиться в наше время, и только 30% о том нисколько не жалеют. Право слово, куда лучше нашим политикам и общественникам было бы прорабатывать эту тему, банального нежелания людей жить (а значит, и давать жизнь другим!) в наше время. Но они ожидаемо идут по пути наименьшего приложения усилий, не решая проблемы людей, а банально заставляя их платить за эту нерешенность.