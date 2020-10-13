Президент Польши Анджей Дуда завершает трехдневный визит на Украину, который он начал 11 октября. Сегодня, 13 октября, вместе с украинским коллегой Владимиром Зеленским он посетил Одессу, где они примут участие в работе украинского-польского экономического форума.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

Ранее главы государств подписали совместную декларацию. «Подчеркиваем важность взаимовыгодного экономического сотрудничества с целью полного использования возможностей, предлагаемых украинским и польским рынками в контексте функционирующей углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Европейским союзом и Украиной, — говорилось в ней. — Интересам двух государств отвечает рост объемов взаимных инвестиций на Украине и в Польше, для чего важно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Подчеркиваем необходимость дальнейшего сотрудничества в энергетической сфере для укрепления энергетической безопасности в регионе и Европе в целом. Видим важность повышения надежности и диверсификации поставок энергоносителей, а также обеспечения прозрачности энергетического сектора. Подчеркиваем необходимость сотрудничества с целью усиления роли нашего региона как важного транспортно-транзитного, инфраструктурного и инновационно-инвестиционного центра для европейского континента».

President.gov.ua Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Республики Польша Анжеем Дудой

Немногим позже Дуда в ходе пресс-конференции с Зеленским упомянул о подписании «соглашения о неразглашении» между польской государственной нефтегазовой компанией PGNiG и Фондом государственного имущества Украины. Оно позволит Варшаве участвовать в приватизации украинского энергетического сектора. Из пресс-релиза PGNiG следует, что соглашение обязывает ее «хранить в тайне передаваемую ей конфиденциальную информацию, касающуюся украинских государственных активов, предназначенных для приватизации». Интересно, какую? Возможно, Киев согласился передавать Варшаве секретную и стратегически важную информацию о разведанных потенциальных запасах нефти и газа на Украине, а также о состоянии ее газотранспортной системы (ГТС). Также компания в первой половине 2021 года планирует начать разведку и добычу природного газа на Украине в районе Львовской области вблизи польской границы. Хотя не исключено, что в будущем полякам придется на Украине конкурировать с фирмами из США.

По мнению украинского портала Страна.ua, «американцы хотят создать на Украине газовый хаб и торговать сжиженным газом с Европой, используя наши хранилища и ГТС». Однако пока что Киев реальные контракты подписывает с Варшавой и фактически только с ней. Это подразумевает, что украинские власти должны поддерживать высокий градус антироссийских настроений, чтобы Польша была уверена в надежности своих инвестиций. Со своей стороны польские власти решают задачи понижения антиукраинских настроений в самой Польше. Проблема здесь в том, что для этого приходится идти на уступки Киеву в политике исторической памяти. Так, 2 октября представители патриотических и кресовых организаций Польши направили Дуде письмо, в котором призвали его приложить все усилия для открытия Волынского музея в Варшаве.

«Морально неприемлемо делить польских жертв Второй мировой войны на тех, кто был «политкорректно» расстрелян немцами или советскими войсками, и тех, кого «политически некорректно» убили украинской секирой, и их подвергнуть цензуре или покрыть паутиной забвения, — говорится в обращении. — Нет никакого национального интереса в том, чтобы лгать о геноциде поляков (на Волыни в 1943—1944 годах — С.С.) и нарушать базовые права наших граждан». Однако Дуда принял участие в восстановление памятной плиты боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на горе Монастырь, которая была разрушена пять лет назад, что разозлило многих поляков. Киев обещает взамен разрешить исследователям Института национальной памяти Польши продолжить поиски и эксгумацию жертв Волынского геноцида. «Анджея Дуду обманывали и раньше на Украине, — замечает в этой связи обозреватель проправительственного портала wPolityce. — Надеюсь, что президент Зеленский сдержит слово».

Жертвы Волынской резни

Сдержит или нет, но Варшава не может проиграть Киев, даже если для этого придется в Польше установить памятники Бандере и Шухевичу. После переизбрания в июле сего года Дуда совершил два заграничных визита — в сентябре в Италию и Ватикан, сейчас — на Украину. Из этих трех государств только Италия является союзником Польши по НАТО и ЕС. При этом Рим находится на другом полюсе Европы, его геополитические интересы с польскими пересекаются слабо. Почему же Дуда не едет в более важные для Варшавы столицы, почему его не видно в Берлине и Париже? Польские премьеры и главы МИД посещают мероприятия ЕС, но это присутствие по должности. Визиты президента — уже другое, они показывают заинтересованность сторон друг в друге. Очевидно, что Польше нечего предложить Германии и Франции, равно как и им Польше.

Остается только восточное направление, где Варшава проиграла Минск и может потерять Вильнюс, где в первом туре парламентских выборов победила оппозиция, которая в случае прихода к власти способна пойти на ревизию курса прежнего кабинета, направленного на потепление литовско-польских отношений. В этой ситуации Польша просто обречена поддерживать нынешний украинский режим.