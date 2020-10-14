За прошедшие годы игровая индустрия подарила фанатам ужастиков большое количество достойных проектов. Outlast, Soma, Until Dawn, Resident Evil 7 — всё это первоклассные хорроры, способные вытащить испуганный возглас даже из самого крепкого геймера. Однако каждый из них предлагает лишь «одиночный опыт», а как быть тем, кто хочет покричать вместе с друзьями — любителями ужасов? Технически для этих целей есть ассиметричные многопользовательские хорроры — вроде Dead by Daylight или Identity V. Но ввиду их соревновательной направленности чувство первобытного страха проходит достаточно быстро, а ему на смену приходят азарт и злость — на мешающихся товарищей по команде или слишком часто побеждающего соперника.

Иван Шилов ИА REGNUM Phasmophobia

Нужную игру — с должным уровнем испуга и необходимостью кооперироваться с товарищами для победы — геймерам решила подарить независимая студия Kinetic Games. Её онлайн-хоррор Phasmophobia вышел в «раннем доступе» Steam в конце сентября, и вот уже несколько недель он планомерно захватывает чарты продаж этой платформы. Стоит сразу отметить, что игра получилась далеко не идеальной: со слабой графической составляющей, множеством багов и недостатком контента. Однако со своей первостепенной задачей Phasmophobia справляется даже лучше конкурентов — играть в неё действительно страшно, а наличие товарищей по команде лишь увеличивает уровень испуга.

Главными героями Phasmophobia являются исследователи паранормальных явлений. Конечная цель каждой их миссии одна — определить тип призрака, обитающего в помещении. Для этого команда закупается необходимым оборудованием, выезжает на место и начинает поисковый процесс, стараясь при этом не попасться в лапы кровожадному духу.

Процесс изучения паранормальных явлений в Phasmophobia получился довольно изобретательным и интересным. В журнале игроков есть сведения о всех существующих видах призраков (всего их 12) с описанием характерных черт, привычек и способов взаимодействия с ними. Например, если температура в комнате становится слишком низкой, а у персонажа идёт пар изо рта, то стоит скорее заглянуть в журнал и узнать, кто из духов любит «баловаться с заморозкой» — в числе подозреваемых сразу окажутся Фантом или Мара. За время миссии геймеры должны найти три улики, сопоставить их с имеющейся информацией в журнале и сделать предположение. Если оно окажется верным — задание можно считать выполненным. Если нет, то команда останется без награды.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Помимо основной миссии по поиску призрака, Phasmophobia случайным образом создаёт для игроков дополнительные: стать свидетелем паранормального явления, сделать фотографию духа или воспользоваться доской уиджи. За выполнение каждого из них команда получает бонусное вознаграждение, которое между миссиями можно потратить на полезную экипировку. Например, на более мощный фонарик или видеокамеру, которую можно носить на голове. От качества этих предметов напрямую зависит успех миссии, и они же делят команду исследователей на условные роли.

Так, один игрок должен всегда держать при себе датчик ЭДС, другой — термометр, а третий — диктофон. С помощью этих предметов можно определить местоположение призрака и сделать первые предположения, к какому типу он относится. При этом не стоит забывать о видеокамерах, «защитном» инвентаре (вроде распятий или соли) и фотоаппарате, который поможет зафиксировать все находки. Стоит отметить, что одна из самых важных ролей в Phasmophobia достанется тому игроку, который решит остаться в фургоне и будет координировать действия остальной команды. У него будет доступ к изображению со всех видеокамер, к показателям различных датчиков и к информации об уровне рассудка товарища. Если в какой-то момент один из персонажей сойдёт с ума — призрак моментально захочет полакомиться его плотью.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

А ещё игрок-координатор может вызволить своих друзей из ловушки, приготовленной злым духом. Дело в том, что, когда призраки не слишком рады незваным гостям, они стараются по-разному напакостить команде: выключают свет, шумят или закрывают дверь — ту самую, которая разделяет безопасный фургон и дом с непредсказуемым паранормальным существом. Таким образом, для победы в Phasmophobia недостаточно просто ходить и изучать. Нужна команда, в которой каждый будет понимать свою роль и будет готов своевременно оказать поддержку товарищу — благо подходящих энтузиастов можно найти прямо в игре. А для более удобной кооперации в Phasmophobia реализована простая и понятная система голосового общения: товарищам по команде можно отвечать при помощи рации, а призраку — просто громко позвав его по имени.

Имя духа можно узнать в начале миссии на специальной доске в фургоне. Местная механика устроена так, что многие духи не захотят показывать себя, если не обратиться к ним лично. А значит, придётся нарезать круги по дому, выкрикивая в голосовой чат что-то вроде «Andrew Wilson, give us a sign!» («Эндрю Уилсон, дай нам знак!»). В настройках игры указано, что общаться можно и по-русски, но это не так. Однако не стоит думать, что для игры в Phasmophobia понадобится продвинутое знание английского. В основном призраки здесь реагируют или на своё имя, или на простейшие вопросы вроде: «как дела?», «ты дружелюбный?», «покажешь себя?» и т. п. Стоит отметить, что эта особенность очень сильно работает на общую атмосферу проекта. Особенно когда ты произносишь имя призрака в микрофон, а спустя секунду у тебя за спиной раздаётся оглушительный рёв.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Разработчики из Kinetic Games провели замечательную работу со звуком и изображением. В местах паранормальной активности всегда темно и некомфортно, а саундтрек создаёт чувство гнетущего беспокойства. Из-за этого приходится каждый раз в ужасе оборачиваться на звук шагов товарищей по команде или нервно подскакивать на стуле, когда призрак захочет побаловаться с электроэнергией. А появление самих духов — в определённых обстоятельствах они могут показать игрокам свою настоящую сущность и попробовать напасть — регулярно превращается в театр абсурда с участием четырёх вопящих во весь голос геймеров. И это при том, что графика в Phasmophobia оставляет желать лучшего, а модели призраков и вовсе не страшные. Просто так работает атмосфера.

Стоит отметить, что в игре есть полная поддержка шлемов виртуальной реальности и многие элементы управления изначально были заточены для них. К сожалению, протестировать Phasmophobia с одним из этих устройств мне не удалось — и это к лучшему. Сложно даже представить, насколько пугающим станет местное окружение при полном погружении в него.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Таким образом, команде Kinetic Games удалось создать немного «корявую», но удивительную игру: она моментально влюбляет в себя тематикой и внимание к деталям, пугает ужасающей атмосферой и дарит тот самый «страшный кооперативный опыт», который сейчас практически невозможно получить ни в одном другом проекте. К сожалению, контента в Phasmophobia пока маловато, а после нескольких сотен часов охоты на призраков, даже имеющиеся 12 разновидностей духов успеют наскучить. Однако, с учётом роста продаж и популярности игры, разработчики могут в ближайшее время удивить нас свежим дополнением: с новыми подвидами призраков, экипировкой и локациями.