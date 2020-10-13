Главный корпус государственной фармацевтической фабрики из Омской области продан по цене в семь раз ниже его стартовой. Фактически трёхэтажное здание может сменить собственника по результатам торгов, принеся в конкурсную массу фабрики-банкрота сумму, равную стоимости двухкомнатной квартиры в Омске. ИА REGNUM попыталось выяснить детали в деле банкротства ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Торги с понижением

12 октября 2020 года конкурсный управляющий ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» сообщил о результатах торгов по продаже имущества банкрота. Торги были признаны состоявшимся по лоту №1 в виде главного корпуса — трёхэтажного здания общей площадью 2488,2 кв. м, расположенного на улице 22-го Партсъезда, 98, корп. 3 в Омске.

При этом «наилучшей ценой» было признано предложение 3 333 333,33 рубля за объект (остальные участники предлагали менее 3 млн рублей).

Начальная стартовая цена лота составляла 21,123 млн рублей. Постепенно цена снижалась, и к дате определения победителя предложенные 3 млн рублей уже стали «не ниже начальной цены имущества, установленной для определенного периода проведения торгов».

ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика»

Победителем из трёх физлиц был признан Роман Марнов из Санкт-Петербурга. Конкурсный управляющий планирует направить ему предложение о заключении договора купли-продажи.

Из открытых данных известно, что Марнов является совладельцем трёх компаний — в Свердловской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Одна из них действует как управляющая для головных офисов, другая работает в сфере недвижимости, а третья проводит гидроизоляционные работы.

Тут следует отметить, что корпус пытаются продать уже не в первый раз, но то заявки никто не подаст, то победитель откажется от подписания договора.

О фармацевтический фабрике и её банкротстве

Омская фармацевтическая фабрика работала в статусе государственного предприятия и принадлежала минздраву и минимущества Омской области. Юрлицо было зарегистрировано в феврале 1999 года и занималось производством лекарственных препаратов.

Омская фармацевтическая фабрика

В июне 2014 года госпредприятие взяли под наблюдение, а с ноября 2014 года в отношении него был введён следующий этап процедуры несостоятельности — внешнее управление, которое продлилось до октября 2016 года. К этому сроку балансовая стоимость имущества госпредприятия оценивалась в 1,865 млн рублей, а долги в реестре составляли 21 282 612,03 рубля.

19 октября 2016 года фабрика была объявлена банкротом. Заявителем по делу в 2014 году выступило казённое предприятие Омской области «Центр питательных систем», перед которым долг превысил 3 млн рублей.

Очередное заседание по банкротному делу пройдёт 10 декабря 2020 года.