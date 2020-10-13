Экологическое ЧП на Ангаре: бизнесмены из ОАЭ замахнулись на леса Сибири?
Пока общественность следит за крупным экологическим ЧП на Камчатке, на реке Ангара произошло ещё одно происшествие. Лесозаготовительная компания при перевозке дизельного топлива допустила его утечку в водную артерию района Красноярского края, где после этого были вынуждены ввести режим ЧС. ИА REGNUM попыталось выяснить, кому принадлежит фирма — фигурант уголовного дела, возбуждённого за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и обнаружило, что следы ведут в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).
О ЧП на Ангаре
Как сообщает Следственный комитет РФ, 2 октября 2020 года на реке Ангара, примерно в 196 километрах от города Кодинска Кежемского района Красноярского края, произошёл разлив нефтепродуктов — дизельного топлива. Следователи, проведя доследственную проверку, возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).
По вменяемой статье виновнику грозит штраф до 200 тыс. рублей или же лишение, ограничение свободы на срок до двух лет.
По данным следствия, утечка дизельного топлива в реку произошла из цистерны, которую перевозили на транспортировочной барже, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК». Цистерна прохудилась из-за износа, и произошёл разрыв стенок ёмкости.
Расследование дела продолжается. Сообщается об обысках по месту нахождения компании, допросах членов судовой команды и руководящего состава ООО.
Тем временем постановлением администрации района 9 октября в муниципалитете был введён режим ЧС.
О компании-фигуранте
В ЕГРЮЛ на сегодня есть лишь одна компания с названием, упомянутым в официальном сообщении Следственного комитета РФ.
ООО «Приангарский ЛПК» (Приангарский лесоперерабатывающий комплекс) учреждено в ноябре 2010 год и «прописано» на территории Кежемского района Красноярского края. ООО — крупный лесозаготовитель. Уставный капитал фирмы превышает 720,508 млн рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года приближалась к 950.
Руководителем данного комплекса с августа 2016 года является Николай Молчанов. Он же числится директором и лесоводческой фирмы из Кодинска Кежемского района, которая полностью принадлежит «Приангарскому ЛПК» — ООО «Северо-Сибирская лесная группа». Последнее создано в апреле 2018 года и состоит, если ориентироваться на открытые данные, из одного сотрудника. При этом уставный капитал компании — 1 млн рублей.
ООО «Приангарский ЛПК» с конца ноября 2019 года владеют две компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — «Нортен Вуд Груп Фзе», зарегистрированное в декабре 2018 года в свободной экономической зоне Умм-Аль-Кувейн, и созданное в тот же период «Силкорп менеджмент груп ЛЛС», «прописанное» в международной свободной экономической зоне. Конечные бенефициары этих фирм из ОАЭ неизвестны.
Помимо этого, ЛПК — владелец небольшой доли в ООО «Кодинская перевалочная база», созданном для деятельности по складированию в 1999 году. Прописан актив, где с ноября 2019 года 99,74% доли принадлежат уже знакомой «Нортен Вуд Груп Фзе», в посёлке Новохайский Богучанского района. Директор ООО «Кодинская перевалочная база» с уставным капиталом 5 млн рублей с марта 2020 года — Вячеслав Залищук.
Доля фирмы из ОАЭ заложена в банке «Возрождение» до выполнения обязательств по некоему договору о предоставлении банковской гарантии.
Стоит отметить, у иностранных компаний, созданных два года назад, уже довольно обширные активы в Сибири. Обеим компаниям полностью принадлежит «Кодинская лесозаготовительная компания», созданная в Красноярском крае в 2017 году. А отдельно «Силкорп менеджмент груп ЛЛС» владеет 5% в фирме «Интер форест» (предоставление услуг в области лесозаготовок). Второй владелец — «Гринголд груп ЛЛС» из ОАЭ, также созданное в декабре 2018 года. Тому же «Силкорпу», но теперь уже совместно с «Истривер груп ФЗЕ ЛЛС» (создано в декабре 2018 года в ОАЭ) принадлежит иркутское ООО «Сибэкспотрейд» (распиловка и строгание древесины), а также лесоводческое ООО «ЛЗПК Лена-Лес» из иркутского Усть-Кута, прогремевшего в связи с арестом мэра. Второй совладелец усть-кутской фирмы — «Гринголд груп ЛЛС».
Также в активе «Силкорп менеджмент груп ЛЛС» доля в красноярском «Красфане» (производство шпона, фанеры, лесозаготовки). Совладелец «Красфана» — ещё одна фирма из ОАЭ, учрежденная в декабре 2018 года — «Вестерн Вуд групп ДМСС».
В ЕГРЮЛ уточняется, что правопредшественником ООО «Приангарский ЛПК» было ООО «Интер-инвест». Данная фирма с основным видом деятельности управление недвижимостью была учреждена в Красноярске в апреле 2012 года. Её владельцами были три фирмы — «Стелс», «Дельта» и «Гранд». Первые две фирмы ликвидированы.
В сентябре 2020 года компания из Бурятии «Металлооптторг» обращалось к ЛПК с банкротным иском, заявив финансовые претензии на сумму 16 253 812,56 рубля. Претензии в начале октября были возвращены судом заявителю.
Для справки: в 2012—2014 годах функции единоличного исполнительного органа ООО «Приангарский ЛПК» исполняло ООО «Управляющая компания Леспромтехнологии» из Омской области, принадлежащее Сергею Яшкину.
О тендерах на тушение пожаров
Из открытых источников известно, что «Приангарский ЛПК» не только занимается лесозаготовкой, но и был исполнителем по десяткам госконтрактов на общую сумму свыше 18,14 млн рублей. Среди заказчиков отметился КГАУ «Лесопожарный Центр». С последним контракты заключались по схеме закупки у единственного поставщика, и речь шла об оказании услуг по тушению лесных пожаров. В протоколах заседания комиссий отмечалось, что контракты заключены для компенсации «фактически понесенных затрат» на тушение пожаров, которые понесло ООО.
Претензии аудиторов
В отчёте Счетной палаты Красноярского края от 2019 года приводится анализ эффективности приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории региона. Отмечалось, что в 2017—2018 годах в крае осуществлялась реализация 14 инвестпроектов. ООО «Приангарскоий ЛПК» заявило в тот период проект по созданию производства переработки древесины в Кежемском районе проектной мощностью 300 тыс. кубометров готовой продукции в год. Заявленный объём инвестиций — 2,3 млрд рублей. Срок реализации — 2012−2020 годы.
«Инвестпроект признан завершенным
Стоит отметить, что включение инвестпроекта в перечень приоритетных является основанием «для заключения Минлесхозом договора аренды лесного участка без проведения аукциона на условиях, указанных в решении, принятом Минлесхозом, с оплатой аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с применением коэффициента 0,5, поступающей в федеральный бюджет».
Напомним, в текущем году особое внимание лесной отрасли уделил президент РФ Владимир Путин. Его решением с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Тем временем 28 октября 2020 года арбитраж Красноярского края рассмотрит иск администрации Кодинска к ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Сибирский деревоперерабатывающий комбинат», ООО «Енисейская лесозаготовительная компания». В деле речь в том числе идёт «о признании недействительным в силу ничтожности» заключенного между первым и вторым ответчиками соглашения от 7 июня 2018 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №А-1/15
К слову, в 2015 году ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» пыталось в суде обжаловать отказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края в предоставлении лесных участков в аренду. Иск был возвращён заявителю.
Любопытный факт: в 2012 году между красноярским лесозаготовителем и International Wood Traders, зарегистрированной на острове Тортола (Британские Виргинские острова), был заключён многомиллионный контракт на поставку пиломатериалов за пределы России.