Пока общественность следит за крупным экологическим ЧП на Камчатке, на реке Ангара произошло ещё одно происшествие. Лесозаготовительная компания при перевозке дизельного топлива допустила его утечку в водную артерию района Красноярского края, где после этого были вынуждены ввести режим ЧС. ИА REGNUM попыталось выяснить, кому принадлежит фирма — фигурант уголовного дела, возбуждённого за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, и обнаружило, что следы ведут в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

Sledcom.ru Разлив дизельного топлива в реку Ангара. Красноярский край

О ЧП на Ангаре

Как сообщает Следственный комитет РФ, 2 октября 2020 года на реке Ангара, примерно в 196 километрах от города Кодинска Кежемского района Красноярского края, произошёл разлив нефтепродуктов — дизельного топлива. Следователи, проведя доследственную проверку, возбудили уголовное дело по ч. 1. ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»).

По вменяемой статье виновнику грозит штраф до 200 тыс. рублей или же лишение, ограничение свободы на срок до двух лет.

По данным следствия, утечка дизельного топлива в реку произошла из цистерны, которую перевозили на транспортировочной барже, принадлежащей ООО «Приангарский ЛПК». Цистерна прохудилась из-за износа, и произошёл разрыв стенок ёмкости.

Расследование дела продолжается. Сообщается об обысках по месту нахождения компании, допросах членов судовой команды и руководящего состава ООО.

Sledcom.ru Разлив дизельного топлива в реку Ангара

Тем временем постановлением администрации района 9 октября в муниципалитете был введён режим ЧС.

О компании-фигуранте

В ЕГРЮЛ на сегодня есть лишь одна компания с названием, упомянутым в официальном сообщении Следственного комитета РФ.

ООО «Приангарский ЛПК» (Приангарский лесоперерабатывающий комплекс) учреждено в ноябре 2010 год и «прописано» на территории Кежемского района Красноярского края. ООО — крупный лесозаготовитель. Уставный капитал фирмы превышает 720,508 млн рублей. Среднесписочная численность работников на начало 2020 года приближалась к 950.

Руководителем данного комплекса с августа 2016 года является Николай Молчанов. Он же числится директором и лесоводческой фирмы из Кодинска Кежемского района, которая полностью принадлежит «Приангарскому ЛПК» — ООО «Северо-Сибирская лесная группа». Последнее создано в апреле 2018 года и состоит, если ориентироваться на открытые данные, из одного сотрудника. При этом уставный капитал компании — 1 млн рублей.

ООО «Приангарский ЛПК» с конца ноября 2019 года владеют две компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — «Нортен Вуд Груп Фзе», зарегистрированное в декабре 2018 года в свободной экономической зоне Умм-Аль-Кувейн, и созданное в тот же период «Силкорп менеджмент груп ЛЛС», «прописанное» в международной свободной экономической зоне. Конечные бенефициары этих фирм из ОАЭ неизвестны.

Помимо этого, ЛПК — владелец небольшой доли в ООО «Кодинская перевалочная база», созданном для деятельности по складированию в 1999 году. Прописан актив, где с ноября 2019 года 99,74% доли принадлежат уже знакомой «Нортен Вуд Груп Фзе», в посёлке Новохайский Богучанского района. Директор ООО «Кодинская перевалочная база» с уставным капиталом 5 млн рублей с марта 2020 года — Вячеслав Залищук.

Банк Возрождение

Стоит отметить, у иностранных компаний, созданных два года назад, уже довольно обширные активы в Сибири. Обеим компаниям полностью принадлежит «Кодинская лесозаготовительная компания», созданная в Красноярском крае в 2017 году. А отдельно «Силкорп менеджмент груп ЛЛС» владеет 5% в фирме «Интер форест» (предоставление услуг в области лесозаготовок). Второй владелец — «Гринголд груп ЛЛС» из ОАЭ, также созданное в декабре 2018 года. Тому же «Силкорпу», но теперь уже совместно с «Истривер груп ФЗЕ ЛЛС» (создано в декабре 2018 года в ОАЭ) принадлежит иркутское ООО «Сибэкспотрейд» (распиловка и строгание древесины), а также лесоводческое ООО «ЛЗПК Лена-Лес» из иркутского Усть-Кута, прогремевшего в связи с арестом мэра. Второй совладелец усть-кутской фирмы — «Гринголд груп ЛЛС».

Также в активе «Силкорп менеджмент груп ЛЛС» доля в красноярском «Красфане» (производство шпона, фанеры, лесозаготовки). Совладелец «Красфана» — ещё одна фирма из ОАЭ, учрежденная в декабре 2018 года — «Вестерн Вуд групп ДМСС».

В сентябре 2020 года компания из Бурятии «Металлооптторг» обращалось к ЛПК с банкротным иском, заявив финансовые претензии на сумму 16 253 812,56 рубля. Претензии в начале октября были возвращены судом заявителю.

О тендерах на тушение пожаров

Из открытых источников известно, что «Приангарский ЛПК» не только занимается лесозаготовкой, но и был исполнителем по десяткам госконтрактов на общую сумму свыше 18,14 млн рублей. Среди заказчиков отметился КГАУ «Лесопожарный Центр». С последним контракты заключались по схеме закупки у единственного поставщика, и речь шла об оказании услуг по тушению лесных пожаров. В протоколах заседания комиссий отмечалось, что контракты заключены для компенсации «фактически понесенных затрат» на тушение пожаров, которые понесло ООО.

Plpk24.ru Приангарский ЛПК

Претензии аудиторов

В отчёте Счетной палаты Красноярского края от 2019 года приводится анализ эффективности приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории региона. Отмечалось, что в 2017—2018 годах в крае осуществлялась реализация 14 инвестпроектов. ООО «Приангарскоий ЛПК» заявило в тот период проект по созданию производства переработки древесины в Кежемском районе проектной мощностью 300 тыс. кубометров готовой продукции в год. Заявленный объём инвестиций — 2,3 млрд рублей. Срок реализации — 2012−2020 годы.

«Инвестпроект признан завершенным 13.09.2017 года», — отмечал аудитор и добавлял, что при этом «производство пеллет и балансовой древесины не осуществлялось» фактически.

Стоит отметить, что включение инвестпроекта в перечень приоритетных является основанием «для заключения Минлесхозом договора аренды лесного участка без проведения аукциона на условиях, указанных в решении, принятом Минлесхозом, с оплатой аренды лесного участка, находящегося в федеральной собственности, с применением коэффициента 0,5, поступающей в федеральный бюджет».

Напомним, в текущем году особое внимание лесной отрасли уделил президент РФ Владимир Путин. Его решением с 1 января 2022 года вводится полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Тем временем 28 октября 2020 года арбитраж Красноярского края рассмотрит иск администрации Кодинска к ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс», ООО «Сибирский деревоперерабатывающий комбинат», ООО «Енисейская лесозаготовительная компания». В деле речь в том числе идёт «о признании недействительным в силу ничтожности» заключенного между первым и вторым ответчиками соглашения от 7 июня 2018 года о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка №А-1/15 от 13.08.2015 года. Вероятно, речь идёт о лесозаготовительных участках.

К слову, в 2015 году ООО «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» пыталось в суде обжаловать отказ министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края в предоставлении лесных участков в аренду. Иск был возвращён заявителю.