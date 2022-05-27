Знаковое событие в России произошло 6 октября 2020 года. В этот день в 7 часов 15 минут фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в рамках лётных испытаний впервые выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой 3М22 «Циркон» из акватории Белого моря по морской цели в Баренцевом море.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

О данном факте начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов в 10 утра 7 октября 2020 года доложил по видеосвязи президенту России Владимиру Путину. Цель поражена прямым попаданием.

Валерий Герасимов озвучил и параметры полёта ракеты «Циркон». За четыре с половиной минуты ракета пролетела 450 километров, максимальная высота полёта составила 28 километров, скорость полёта достигла параметра свыше 8 Махов, т. е. более 2720 метров в секунду — более 9792 километров в час.

Начальник Генштаба ВС РФ в своём докладе отметил, что после завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли.

Из открытых источников известно, что, согласно утвержденным планам, ракетный комплекс 3К22 «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2020—2021 годах. Кодовое обозначение этого изделия в НАТО — SS-N-33. По словам бывшего начальника главного штаба ВМФ РФ России Виктора Кравченко, «Циркону» до принятия на вооружение «остался один пуск».

Надо полагать, что постановка данной системы на вооружение будет идти в три этапа. Сначала «Циркон» будет принят на вооружение надводных кораблей ВМФ РФ. Это первый этап. По первому этапу лётные испытания идут с фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

По проекту 22 350 для ВМФ РФ строится серия многоцелевых фрегатов дальней морской и океанской зоны с управляемым ракетным вооружением. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в качестве ударного вооружения имеет 16 вертикальных пусковых установок комплекса УКСК 3С14 (универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14) производства концерна «Моринформсистема-Агат».

Второй этап — это принятие ракетного комплекса 3К22 «Циркон» на вооружение подводных лодок. Здесь носителем для лётных испытаний станет многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень», российский «охотник за авианосцами». Сначала будут проводиться испытательные пуски ракеты 3М22 «Циркон» из надводного положения, а затем — из подводного.

Минобороны России Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»

Как указывалось выше, Валерий Герасимов сказал, что после завершения государственных испытаний комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли. Тем не менее есть все основания полагать, что будет и третий этап постановки на вооружение ракетного комплекса 3К22 «Циркон». Речь идёт о его сухопутной версии.

Ракета «Циркон» может быть развёрнута на береговом ракетном комплексе (БРК) «Бастион». Он существует в двух вариантах: подвижном — «Бастион-П» и стационарном — «Бастион-С». В настоящее время комплекс использует крылатые противокорабельные ракеты П-800 «Оникс». Максимальная скорость полёта «Оникса» достигает 2,5 Маха, дальность поражения цели на земле — до 450 километров, на море — до 350 километров.

Из открытых источников известно, что дальность полёта гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» составляет более 1000 километров. Таким образом, оснащение «Цирконами» превратит БРК «Бастион» в ракетные комплексы средней дальности, обладающие ужасающей мощью. Поэтому создание сухопутного варианта «Циркона» для Вооружённых сил РФ выглядит вполне логичным.

Задачу постановки ракеты 3М22 «Циркон» на вооружение очень сильно облегчает универсальность её пусковой установки. Дело в том, что пусковая установка для запуска крылатых ракет «Оникс», «Калибр», «БраМос» и «Циркон» является универсальной как по носителям, так и по типам старта (подводный/надводный/наземный, наклонный/вертикальный). Это позволяет её легко развёртывать на надводных кораблях и катерах, подводных лодках, береговых подвижных и стационарных комплексах.

Минобороны России Ракетный комплекс «Бастион»

Следует заметить, что для гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» существует два варианта боевой части: в обычном оснащении и специальном (ядерном). Так что эта система оружия будет играть важную роль и в сфере ядерного сдерживания.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев 7 октября 2020 года отметил, что «с появлением «Циркона» мы (Россия) вырываемся в лидеры на море, становимся обладателями эффективного инструмента сдерживания агрессии со стороны недружественных государств».

Выдающиеся тактико-технические данные гиперзвуковой ракеты «Циркон», в первую очередь её огромная скорость и маневрирование в полёте делают перехват ракеты невозможным любым существующим или перспективным средством ПВО или ПРО стран Запада. Одно попадание такой ракетой способно вывести из строя любой крупный надводный корабль, в том числе и авианосец.

Таким образом, с постановкой «Циркона» на вооружение эра морского могущества США и их союзников канет в лету. А с учётом сильного отставания от России в сфере разработки гиперзвукового оружия Соединённые Штаты смогут симметрично ответить только лет через 8−10. При этом надо учитывать, что всё это время российские конструкторы не будут сидеть сложа руки и почивать на лаврах.