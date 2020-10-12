Четыре человека убиты, трое тяжело ранены — небольшой поселок в Нижегородской области стал местом «шутинга» — стрельбы в общественных местах. Милиция подозревает в массовом убийстве молодого человека 18-ти лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

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ИА REGNUM представляет сводку об инциденте.

12 октября примерно в 15:45 в селе Большеорловское (находится рядом с городом Бор в Нижегородской области) произошла трагедия.

Молодой человек выстрелил в пенсионерку, затем — в соседа, выбежавшего на помощь, вышел на улицу и убил еще одного мужчину выстрелом в спину. Далее стрелок подошел к автобусной остановке, у которой как раз стоял рейсовый автобус №107 с пассажирами. Молодой человек открыл хаотичный огонь в сторону автобуса и местных жителей. Сделав 16 выстрелов, он скрылся в лесу неподалеку.

Правоохранительные органы назвали имя подозреваемого — им оказался 18-летний Данил Монахов, приехавший в гости к бабушке. Силовики утверждают, что молодой человек скрылся в лесу, взяв с собой два ружья и около 40 патронов. Его бабушка умерла в скорой от ранения в живот.

Раненые в тяжелом состоянии госпитализированы в местную ЦРБ. Место ЧП оцеплено, криминалисты ищут улики. Данилу Монахова ищет милиция, сотрудники СОБР и ОМОН.

Росгвардия подтягивает дополнительные силы. «Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН в населённый пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съёмки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сообщает Росгвардия.

Местных жителей просят оставаться дома.

Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства трех человек.

Власти области обещают помочь семьям убитых и раненых.

Как рассказал NN.ru один из соседей убитой пенсионерки, «Данила тихий был, спокойный. Сюда часто приезжал в детстве с отцом. В армии не служил — порок сердца. Месяц назад купил ружье — ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза».

Причина случившегося неизвестна. СМИ уже опубликовали предварительный список погибших и раненых.