Microsoft создает алгоритмы, расширяющие творческие возможности человека
Искусственный интеллект (ИИ) все упорнее пытается влиять на наши потребительские предпочтения через рекламу в Интернете. Открывая браузер, мы сталкиваемся с рекламными роликами или картинками, от которых не так-то легко отделаться. Большинство решений по показу нам того или иного контента принимает обученный человеком ИИ. Но стремление сократить издержки на человеческом труде толкают рекламные холдинги к тому, чтобы использовать разработки других гигантов, но уже в области высоких технологий, для выполнения творческих заданий машинными алгоритмами.
О том, как ИИ сможет в самом скором времени полностью заменить творческие навыки человека в сфере создания рекламного и медийного контента рассуждает Алекс Смит в своей статье «Поддержка творчества с помощью искусственного интеллекта» на британском портале The Record.
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ИИ коренным образом меняет индустрию средств массовой информации и коммуникаций. Это доказывает то, как уже сегодня производится контент, поскольку алгоритмы работают на то, чтобы понять наше поведение и предпочтения. Эти идеи чрезвычайно важны для понимания потребителей и повышения эффективности коммуникаций, но также могут создавать проблемы.
Таким образом, хотя ИИ уже создает более персонализированный и тщательно подобранный информационный материал для потребителей, все более индивидуализированный характер контента подталкивает человеческое творчество к тому, чтобы идти в ногу со временем. Для этого разрабатываются технологии ИИ, которые могут помочь поддержать процесс создания контента.
Область, в которой ИИ может начать оказывать влияние, — это управление брендом. Каждый контент, создаваемый брендом, должен соответствовать руководящим принципам дизайна бренда и особым техническим требованиям, предъявляемым к различным каналам передачи рекламной информации, таким как социальные сети, видео или розничная торговля. Это означает, что по мере того, как создается все больше и больше контента, процесс утверждения этого контента становится все более сложным и дорогостоящим.
Это позволяет проверять контент по мере его создания, что значительно ускоряет процесс. Возникает инструмент, который поможет гарантировать, что бренды сохранят свою инклюзивность, которая иногда может теряться в сложном производственном процессе.
WPP также использовал ИИ при создании самого изображения. В качестве варианта использования Microsoft Surface Duo Найтингейл разработал совместный ИИ для использования на устройствах с двумя экранами, что может сделать создание рекламы таким же простым, как создание грубого наброска. Используя 20 000 изображений алого ара (Scarlet Macaws) и мощность Microsoft Azure Duo, Найтингейл обучил ИИ распознавать особенности птицы. Он мог создать совершенно уникальное изображение алого ара на одном экране на основе простого рисунка, сделанного пользователем на другом менее чем за пять секунд, включая его в шаблон для конкретного рекламодателя, которым в данном случае была глобальная природоохранная организация.
Это поднимает вопрос о том, может ли ИИ начать создавать контент без необходимости участия человека. В средствах массовой информации и коммуникациях, где человеческое творчество занимает центральное место, такая перспектива может вызвать серьезные потрясения.
Таким образом, основное внимание уделяется тому, как ИИ может поддерживать человеческое творчество, а не заменять его. Используя ИИ для упрощения производственного процесса и создания новых возможностей воображения, компании смогут превратить свой контент в еще более персонализированное предложение.