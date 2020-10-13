В свет вышла книга «Археология Московского Кремля» под редакцией директора Института археологии, академика Н. А. Макарова и Ю. Н. Коваля по итогам раскопок 2016−2017 гг. Самое интересное в ней — чем питались, чем болели, в каких домах жили «собиратели Земли Русской».

Реконструкция облика женщины​ из одного​ из захоронений некрополя Чудова монастыря​ XV-XVII вв. Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Исследования велись в соответствии с правилами ЮНЕСКО и российским законодательством об обязательном сопровождении археологами строительных работ, а поводом стал снос 14-го корпуса Кремля, на месте которого ранее стоял Чудов монастырь. Когда обитель в 1930-х сносили, из обломков сделали насыпь высотой метра 2−3, и уже в ней копали котлован для Военной школы имени ВЦИК — 14-го корпуса Кремля. Насыпь сохранила некрополь Чудова монастыря XIV—XVII веков, исследования которого показали, что в самые «темные времена» погребенные демонстрировали высокий уровень жизни — мало болели, хорошо питались, имели относительно высокую продолжительность жизни.

Реконструкция облика женщины​ из одного​ из захоронений некрополя Чудова монастыря​ XV-XVII вв. Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Реконструкция облика мужчины из одного​ из захоронений некрополя Чудова монастыря​ XV-XVII вв. Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Исследовано 120 захоронений некрополя. 90% погребенных — мужчины 40 — чуть старше 50 лет, ростом от 160 до 185 см. Женщины в 10% погребений, их возраст 30−39 лет, ростом в среднем 150 см. Примерно половина погребений в колодах из ели, сосны, изредка из 200-летнего дуба. В основном смерть наступала по естественным причинам. В нескольких случаях костные останки несут следы туберкулёза и воспалительных заболеваний, в одном — ревматоидного артрита, в одном — подагры, многочисленны артрозы суставов. Одно погребение мужчины с незажившей раной — убит тупым предметом в голову. Зажившие раны в нескольких мужских погребениях — от стрел и рубящего оружия. Почти все мужчины с признаками физической активности — верховой езды и военных занятий. Кремлёвские жители были выше ростом, их черепа крупнее, чем у знати и тем более посадских в других городах Руси.

Самая ранняя идентифицированная плита белокаменного саркофага с надписью «Ле (та) 7… декобря 29 д (ень).раб Божи (й) Василе (й) Глебови (ч) Салтыко (в) в Немеукой земле подж Пайдою за (святую ц) е (р) к (о) в (ь) и з (а) г (осудар)я и з (а) всех правосл (авных хрестьян)» найдена в фундаменте 14-го корпуса Кремля. Василей Глебов сын Салтыков погиб при взятии крепости Пайды в Ливонии (современная Эстония) в конце 1572 — начале 1573 года.

Фрагмент надгробной плиты Василия​ Глебовича​ Салтыкова, погибшего под Пайдой (ныне Эстония)​ в 1573 году.​ Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Питались обитатели Кремля в основном мясом — почти все говядина, немного свинины, ещё меньше баранины (найдены ямы с кухонными отбросами). На столе бывал лось, кабан, рыба, в том числе сом. Знать в других городах и посадские имели в рационе на 15−30% больше растительной пищи, чем жители Боровицкого холма.

Жили обитатели Боровицкого холма в домонгольский период в деревянных домах площадью около 100 кв. м. с большими погребами.

Белокаменный кубик для гадания.​ Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Из 500 найденных в раскопах индивидуальных предметов XII—XIII вв. около 300 — вещи из стекла, в большинстве женские цветные браслеты. Из цветных металлов (бронзы) около 30 находок — кольца, перстни, фибулы-пряжки, обломок бронзового креста-энколпиона. Найдена белокаменная формочка для отливки грузиков, вероятно, в магических целях, с надписью «РИЯН» (часть христианского имени Юриян или Кириян) и каменный кубик для гаданий со знаками огня и воды.

Обломки стеклянных​ браслетов начала XIII века.​ Фото из книги «Археология Московского Кремля»

Во время первого поселения на Боровицком холме росла липовая роща. С XIV века в связи с похолоданием климата стали преобладать ель и сосна. Лес начинался сразу у стен поселения.

В Кремле на Ивановской площади уже существуют два «археологических окна», и, по информации из Музеев Кремля, на месте раскопок 2016−2017 годов готовится музейно-археологическая экспозиция, открыть которую планируется в 2020 году.

Опыт Московского Кремля распространяется в регионы. Тульский губернатор Алексей Дюмин нашел деньги на музеефикацию фундаментов снесенного Успенского собора, и в Тульском кремле появился археологический павильон, где стоит макет собора.

В Архангельске в 2020 году специалисты Института археологии РАН в ходе раскопок обнаружили предположительные конструкции деревянной крепости и фундаменты ограды Михайло-Архангельского монастыря. Мэрия Архангельска и строительная фирма «Аквилон» подписали договор о создании на месте монастыря археологического парка. Там, где сохранилось дерево, из-за ненадежности технологий его консервации, имеет смысл сделать для туристов трассировку крепостных стен и рва. А на месте каменного монастыря, в зависимости от выделенных средств — или раскопки с музеефикацией фундаментов, или трассировку контуров зданий с макетом монастыря в павильоне.