



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Асад: «Нефтяная сделка между США и курдами — это грабеж»

Как передает телеканал Rudaw TV, президент Сирии Башар Асад заявил, что присутствие в Сирии турецких и американских войск незаконно. Асад отметил, что приоритетом является уничтожение террористов и что, если эти две силы не покинут Сирию, то это повлечет за собой недовольство и сопротивление народа. Он также высказался касательно нефтяной сделки между США и администрацией курдского автономного образования Рожава на северо-востоке Сирии: «Это грабеж, и единственный способ остановить это — спасти наши земли». Асад прокомментировал и ситуацию в Идлибе: «Большинство иностранных террористов в Сирии сконцентрировано там. Следовательно, они должны уйти или в Турцию, потому что они прибыли оттуда в Сирию, или же они должны вернуться в свою страну, либо они должны умереть в Сирии».

С-400 активируются

Согласно словам журналиста Джевхери Гювена из Turkish Minute, Турция приняла решение начать проведение испытательного пуска С-400, которые закупила у России, но не использовала до сих пор в связи с негативной реакцией США и НАТО. Первый испытательный запуск с повышенным уровнем приоритетности и срочности пройдет в турецкой провинции Синоп с 5 по 16 октября.

Ответ США на запуск С-400 в Турции

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, Государственный департамент США заявил, что американская сторона крайне обеспокоена перемещением в турецкую провинцию Синоп для проведения испытательного запуска С-400, которые Турция купила у России. В заявлении говорится: «Мы в курсе ситуации. Мы будем решительно выступать против приобретения Турцией ЗРК С-400. Мы также крайне обеспокоены информацией о том, что Анкара продолжает прилагать усилия для запуска С-400. Мы продолжаем подчеркивать на самом высоком уровне, что соглашение по С-400 представляет собой серьезное препятствие для двусторонних отношений и отношений с НАТО, и в то же время имеется риск наложения возможных санкции в рамках федерального закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)».

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Предупреждение от НАТО по поводу С-400

Как передает газета Sözcü, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Турцию для обсуждения кризиса в Восточном Средиземноморье. Во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре генсек альянса отметил следующее: «Приобретение Турцией С-400 может стать предметом разногласий и привести к введению санкций США. Системы противовоздушной обороны С-400 не соответствуют системам противовоздушной обороны НАТО». Продолжающийся конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе также был в повестке дня. Столтенберг заявил: «Мы очень внимательно следим за ситуацией и призываем к тому, что войну нужно немедленно остановить; это опасная ситуация для всех союзников по НАТО».

Доллар продолжает расти

Согласно сообщению Aktif Haber, министр финансов Турции Берат Албайрак, отвечая на вопрос, получает ли он зарплату в долларах, сказал: «Меня совсем не интересует курс доллара, я даже не наблюдаю за ним». Албайрак был гостем программы «Нейтральная зона», которую ведет Ахмет Хакан. На вопрос ведущего относительно того, стоит ли волноваться, когда доллар поднимется, министр ответил: «Вы что, получаете зарплату в долларах? Или у вас есть задолженности в долларах? Какое вам дело до доллара?» Тем временем курс доллара в Турции продолжает расти. На этой неделе он побил новый рекорд — 7,89 турецкой лиры. Вслед за долларом растут цены. Например, цена пяти литров подсолнечного масла подскочила с 40 до 60 лир. По словам депутата Народной республиканской партии (НРП) от округа Эдирне Окана Гайтанджиоглу, ежегодно Турция нуждается в трех миллионах тонн подсолнечного масла. До 1,8 миллиона тонн из общего объема импортируется из-за границы. Таким образом, изменение валютного курса напрямую отражаются на цене масла.

Берат Албайрак

Шансов Турции на членство в ЕС всё меньше

Как пишет газета Die Welt, согласно отчету, ежегодно подготавливаемому для комиссии ЕС на переговорах о вступлении Турции в Евросоюз, шансы Анкары на членство в Европейском союзе. Турция не добилась никакого прогресса в борьбе с коррупцией, отсутствует разделение властей, сохраняются серьезные опасения по поводу функционирования экономики. В упомянутом отчете говорится о том, что Анкара все больше и больше отдаляется от ЕС, имеется серьезный регресс в развитии демократии, верховенства закона, защиты основных прав человека и независимости судебной системы.

Проведение мероприятий отменено до 1 декабря

Согласно сообщению газеты Birgün, в Турции вводятся новые запреты, поскольку принятые ранее меры против распространения коронавируса не дают желаемого результата. Согласно новому решению МВД Турции, направленному администрациям 81 провинции, мероприятия неправительственных организаций, профсоюзов и кооперативов отложены до 1 декабря. Напомним, что проведение свадеб и мероприятий со скоплением людей уже было запрещено.

ООН одобрила соглашение между Турцией и Ливией

Как говорится в сообщении Evrensel Haber, ООН согласовала соглашение между Турцией и Ливией относительно морских границ, что является важным для работ по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Ранее в ООН был направлен подписанный между сторонами 27 ноября 2019 года «Меморандум о взаимопонимании по вопросам безопасности и военного сотрудничества» и «Меморандум о взаимопонимании относительно ограничения морской юрисдикции», направленный на соблюдение норм международного права.

Демократическая партия народов лишилась мандатов

Согласно сообщению TR724, у Демократической партии народов (ДПН) остались свои представители только в пяти из 65 муниципалитетов, где она выиграла на местных выборах в Турции 31 марта 2019 года. С назначением доверенного управляющего от имени правительства Турции в администрации муниципалитета в провинции Карс, ДПН потеряла последний мандат. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) захватила муниципалитеты, где на выборах не прошли ее представители, через «доверенных управляющих». Евросоюз объявил, что испытывает «крайнюю озабоченность и сожаление» относительно операций против ДПН. Республиканская народная партия (РНП) назвала решение о назначении «доверительных управляющих» настоящим «переворотом». В тюрьму отправлено 82 человека, которые были задержаны по поводу проведении протестов в сирийском городе Кобани генеральной прокуратурой Анкары. Среди арестованных — мэр города Карс Айхан Билген, который был отстранен от должности согласно требованию МВД Турции. Губернатор провинции Карс Тюркер Оксюз назначен заместителем мэра города. Первым делом назначенный «доверительный управляющий» совершил пятничную молитву перед зданием мэрии.

Дефицит бюджета растет

Как передает телеканал FOX TV, выступая в провинции Чорум на первом съезде Партии демократии и прорыва (DEVA), ее председатель Али Бабаджан заявил, что экономическая стратегия турецкого правительства провалилась. Бабаджан отметил: «Правительство не может найти деньги, когда дело касается здравоохранения и образования. Оно не может выплатить долги компаниям, поставляющим лекарства и медицинские принадлежности, потому что государственный бюджет находится на грани банкротства. Но даже в этом случае они не забывают объявить тендер на строительство нового канала в Стамбуле».

Weforum.org Али Бабаджан

«Самая большая тюрьма Европы — Силиври»

Как следует из сообщения турецкой редакции Deutsche Welle, немецкий общественный телеканал ARD назвал тюрьму в турецкой провинции Силиври «самой большой тюрьмой Европы». Было обращено внимание на постановление об амнистии, введенное в связи с опасностью распространения коронавируса. Приводится следующий комментарий относительно данной ситуации: «Ссылаясь на довод об опасности распространения коронавируса, были освобождены осужденные, обвиняемые в воровстве, мошенничестве и т. д. Однако, несмотря на это, журналисты, юристы, чиновники и т. д. продолжают оставаться в заключении».

Все запасы руды передаются в один фонд

Согласно телеканалу NTV, Фонд благосостояния Турции (ФБТ) ведет подготовку к участию в управлении работами на около 20 шахтах. После создания Горнорудного холдинга вся горнодобывающая деятельность будет консолидирована в руках Фонда. ФБТ будет участвовать в инвестициях (на основе сотрудничества частного сектора и прямых иностранных инвесторов) в такие отрасли, как нефтехимия, горнодобывающая промышленность и производство энергии за счет внутренних ресурсов.

«Для Эрдогана стало хобби вмешиваться в конфликты вокруг»

Ahval News цитирует одну из ведущих египетских газет Ahram, которая пишет, что последним пазлом стратегии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вмешательству во все конфликты вокруг за последнее десятилетие стало возобновление конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за контроля над Нагорным Карабахом. Согласно приведенному мнению, «участие в военных конфликтах стало для Эрдогана хобби, с помощью этого он пытается отвлечь внимание и недовольство турецкого народа против все сильнее растущей диктатуры в других сферах».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Шокирующие новости для Турции из Японии: теперь от турецких граждан требуются визы. Турция была одной из стран, граждане которой могли въезжать в Японию без визы. Теперь безвизовый режим прекращен с 1 октября 2020 года. Причиной отмены названа пандемия коронавируса.

Впервые в истории Республики Турция гигантский плакат с изображением другого президента, кроме Ататюрка, а именно Эдогана, был повешен на Воротах почета перед заседанием Генеральной ассамблеи Великого народного собрания Турции в преддверии открытия нового законодательного года.

Великобритания снова удалила из списка разрешенных стран для путешествий Турцию, добавив, что она относится к тем, с кем «будет возобновлен карантин». Людей, прибывающих в Великобританию из Турции, придется изолировать по одному адресу в течение 14 дней.

Согласно новому турецкому закону, такие социальные сети, как Twitter, Facebook и Instagram, имеющие более миллиона пользователей, должны будут открывать свои представительства в Турции.

Общественная пляжная часть Мараша, которая была закрыта на протяжении 46 лет, была открыта для использования правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

На турецком рынке снова появились поддельные алкогольные напитки. Семь человек, предположительно употреблявших контрафакт, скончались в турецком районе Кырыккале, один человек продолжает получать лечение в отделении интенсивной терапии. Было заявлено, что семь из девяти человек, госпитализированных по причине отравления поддельным алкоголем в Измире, находятся в критическом состоянии.