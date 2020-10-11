Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телевидению России 7 октября с. г. обвинял армян в невыполнении четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 г. в части освобождения оккупированных ими территорий АР. Это уже давным-давно в аргументах Баку, а ныне подаётся чуть ли не причиной новых военных действий, пресловутого «контрнаступления» Азербайджана против Нагорного Карабаха.

Иван Шилов ИА REGNUM

Звучит это вроде бы весомо — ведь речь идёт о решениях высшего международного органа, призванного обеспечивать международный мир и безопасность. Конечно, с тех пор прошло уже более четверти века. Для кого-то это уже далёкое прошлое, но если решения СБ не отменялись, то вроде бы сохраняют силу. А армяне полагают, что азербайджанцы давно сорвали их.

Забвение тех давних текстов среди мировой общественности или их неведение лишь помогают И. Алиеву. На руку ему и исторически устоявшееся осуждение большинством стран такого явления, как оккупация (хотя бывает и естественная многолетняя оккупация, скажем, послевоенной Германии), особенно по итогам кровавых войн. Как и сочувствие к беженцам и перемещённым лицам — жертвам военных конфликтов.

Причём и территорию самого НК Алиев подает как оккупированную армянами, хотя тут налицо серьёзное расхождение, даже известное противоречие между двумя почти общепризнанными международными принципами — территориальная целостность государств и право народов на самоопределение (армяне всегда — явное большинство населения НК).

Бросается в глаза, что глава АР, как и вся бакинская пропаганда, упорно замалчивает главное, буквально первоочередное требование всех резолюций СБ ООН 1993 г.: незамедлительно прекратить огонь, военные действия и враждебные акты (блокады и т.п.), без чего и не выполнить остальные задачи. Тут не скажешь, что случайно забыл — так делают в Баку регулярно (да и в Анкаре).

Ilgar Jafarov Бойцы Азербайджанской армии во время Карабахской войны.

Особенно важен вопрос: кто же в 1992—1994 гг. не прекращал огонь и военные действия? Все же знают: экономическая и транспортная блокады Армении и НК и поныне не прекращены ни АР, ни Турцией — вопреки тем резолюциям СБ. Руководители АР знали, что потенциал Азербайджана (и населением, и ресурсами) намного выше возможностей армян, и думали решить конфликт силой. Поэтому Баку не раз уклонялся от прекращения боевых действий, продолжал ту войну, хотя терял район за районом, дав армянам создавать эдакую зону безопасности вокруг НК. Впрочем, 27 сентября с. г. стало ясно, что опасения армян не были безосновательными, напрасными.

Вот отдельные эпизоды. Первая резолюция СБ 822 от 30 апреля 1993 г., принятая по инициативе Баку, не устроила его именно из-за требования немедленно прекратить военные действия. Тогда Россия, США, Италия (как председатель Минской группы СБСЕ) и даже Турция призвали стороны конфликта выполнить эту резолюцию. Ереван и Степанакерт быстро согласились, а Баку даже не дал никакого ответа.

Совет Безопасности ООН в трёх резолюциях избегал обвинять ту или иную сторону в нарушении этих требований, но в четвёртой вынужден был пояснить, кто нарушает прекращения огня (АР), хотя упрекнул армян в «чрезмерном применении силы в ответ на эти нарушения». По прежней работе главой посреднической миссии России и в Минской группе ОБСЕ хорошо помню, что большинство срывов прекращения военных действий было по вине Азербайджана. В этом нет ни малейших сомнений. Десятилетия угроз вновь прибегнуть к силе, памятная серия инцидентов, да и пресловутое «контрнаступление» утром 27 сентября с. г. — причём не какое-то локальное, а по всей линии соприкосновения войск сторон — говорят сами за себя. Всё это не случайность, а прямой, преднамеренный срыв, растаптывание бессрочного перемирия, так или иначе державшегося более 26 лет. Выросло «полтора поколения» азербайджанцев и армян, не испытавших на себе беды и ужасы войны. Азербайджан выглядит несостоятельным государством, раз ещё не привык уважать свои собственные подписи под важными документами.

Ilgar Jafarov Азербайджанские беженцы из Карабаха во время войны

Говорю так потому, что 9 мая 1994 г. был в Баку при подписании подготовленного Россией перемирия министром обороны АР Мамедовым по прямому указанию Гейдара Алиева. Но мало кто знает, что именно с НК — лишь попозже присоединилась к нему и Армения. Наследнику хочется порвать ту подпись, выстраданную отцом из-за «неудач» в той войне.

Однако как подошла АР к подписанию перемирия? Ильхам Алиев как бы молча подразумевает, будто азербайджанцы подписанием перемирия в мае 1994 г. выполнили требования СБ ООН. Но СБ повторял это требование четырежды с апреля 1993 г. Лишь через год Гейдар Алиев встревожился, что армяне могут отрезать весь северо-запад Азербайджана, что грозит потерей власти (как осенью 1993 г. отрезали его юго-запад). Поэтому в начале мая 1994 г. азербайджанцы сами хлопотали о прекращении огня не меньше армян. Так что никакой незамедлительности в подписании перемирия Баку не проявил, война излишне длилась ещё целый год с огромными потерями для всех сторон, но особенно пострадал сам Азербайджан в декабре 1993 г. при провале своего наступления. Кто же сумеет поверить И. Алиеву, будто АР незамедлительно выполнила резолюции СБ?

Ilgar Jafarov Азербайджанские беженцы из Карабаха во время войны

Осторожная, взвешенная позиция руководства России как давнего и основного посредника в этом конфликте достаточно понятна и уже оправдана тем, что три министра достигли в Москве договорённости по гуманитарным проблемам и о возможности возобновить переговоры по этому конфликту. Конечно, и это нелегко будет претворить в жизнь.

Но мировая общественность вправе знать, кто начал военное переиздание карабахского конфликта. Разрыв перемирия 1994 г. (бессрочного по умолчанию) нельзя прощать руководству АР. И это касается и Турции, так как в резолюциях СБ ООН 874 и 884 был настоятельный призыв «ко всем государствам в регионе воздерживаться от любых враждебных актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе». А Анкара подстрекает Баку и явно вмешивается.

Необходимо не забыть, а подтвердить действенность бессрочного перемирия, возможно, чем-то дополнив то соглашение. Заключать новое, более обстоятельное соглашение — это как бы простить зачинщиков новых военных действий. Теперь не ясно, способна ли Турция оставаться среди стран, добивающихся мирного политического решения этого конфликта в составе Минской группы ОБСЕ?

Автор — посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ.