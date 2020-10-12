Рассмотрев в предыдущей статье вопрос: что будет, если Карабах падёт, можно перейти к другому вопросу: что будет, если Карабах устоит. Каждый вариант имеет цепочку причин и следствий, и необходимо рассмотреть все варианты.

Нагорный Карабах

Если в случае падения Карабаха в Армении происходят переворот и отстранение от власти Пашиняна, то в случае, если Карабах выстоит, возможны два варианта: а) переворот в Азербайджане и отстранение от власти Алиева; б) сохранение власти Алиева и предотвращение переворота.

Первый вариант возможен в случае продолжения жёсткого противостояния Азербайджана и Армении, доходящего до полного исчерпания ресурсов и военного тупика нападающей стороны. Второй — в случае остановки войны до наступления пика кризиса наступления и перевода конфликта в формат переговоров.

Сейчас уже ясно, что под воздействием убеждений Москвы обе стороны поняли, что стоят перед перспективой утраты власти и личной безопасности, и сделали шаг назад, возвращаясь в переговорный формат взаимоотношений. Кроме того, у обоих на пороге замаячили кризис государственности и утрата и без того облачного суверенитета.

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

У Пашиняна возникли претензии к США, у Алиева — к Турции. «Политическая крыша» не выполнила своих обещанных функций и, как говорил Остап Бендер, «воленс-неволенс я должен пересмотреть условия договора». Разочарование Армении и Азербайджана в политических покровителях — это главный для России итог «момента истины» в очередной армяно-азербайджанской войне.

В случае прямого военного тупика под Карабахом у Азербайджана при нынешних тенденциях возникают чрезмерные военные потери, не оправдываемые победой, ибо её не наступает. Тогда оппозиция в виде коалиции «Мусавата», «Народного фронта Азербайджана» и ряда примкнувших к ним партий, которых в этой республике аж 61 штука, свергает Алиева, который ответит за всё. Тем более что эти партии ненавидят клан Алиевых ещё со времён правления Алиева-старшего и ищут повод начать кампанию по его свержению.

Сам же Алиев — фигура ослабленная, клан Пашаевых, к которому принадлежит его жена, даже более влиятелен, чем клан Алиевых, а «Мусават» ближе к Турции, чем Алиев и его партия «Новый Азербайджан». Проблема в том, что «Мусават» и «НФА» — партии идеологические, а «Новый Азербайджан» — классическая безыдейная и корыстная партия власти, которая немедленно рассыпается при первых признаках поражения. Тем паче, что коррупция в Азербайджане — основа формирования элиты ещё со времён позднего СССР.

President.az Ильхам Алиев

Нарастание проблем рубит под Алиевым сук, на котором покоится его власть. Элита Азербайджана недовольна перехватом управления своими военно-политическими структурами Турцией. Проблема не в том, что они имеют идейные расхождения — нет, просто в случае превращения Азербайджана в турецкий протекторат все они теряют власть, а на их место приходят ставленники Эрдогана. И к тому же Эрдоган сейчас в сложном положении на Западе, а азербайджанцы достаточно хитры, чтобы не влезать в чужой конфликт. У них свои отношения с Западом, и портить их из-за сдачи Азербайджана в аутсорсинг Турции они не хотят.

И тут наступил психологический момент для дипломатической встречи в Москве, которая дождалась подходящего момента и вовремя нанесла Турции точечный удар. С 10 октября в 12 часов военные действия в Карабахе прекращаются, начинает действовать Минская группа ОБСЕ. Переговоры будут идти на основе прежних базовых принципов, начнётся обмен пленными и телами погибших.

Москва сделала главное — не допустила «потери лица» Пашиняна и Алиева. Пока каждый из них на момент решения о прекращении огня и перехода к переговорам имеет в активе какие-то пропагандистские очки и переговоры может «продать» у себя дома как сделанное одолжение. То есть шаг с позиции силы, а не слабости. Надо сказать, что чутьё у них отменное, как у Паши Эмильевича, «понявшего, что сейчас его будут бить, и может быть даже ногами».

Gov.am Никол Пашинян

Фортуна на войне переменчива, и теперь проблемы уже у Эрдогана. Алиев и Пашинян на самом краю пропасти сумели осознать, остановиться и сделать шаг назад, а вот разогнавшийся Эрдоган провалился, как бык перед тореадором. Причём тореадор здесь Путин, элегантно шагнувший в сторону, а вот сколько на арене было быков, пусть каждый подсчитает сам. Классическое путинское дзюдо, когда «белые начинают и проигрывают».

Если Карабах устоит в результате «недовоёванной войны», перешедшей до наступления краха в переговоры, то всё волшебным образом меняется, статус-кво сохраняется, проигрывающие становятся победителями, а побеждавшие — проигравшими.

Азербайджан не становится колонией Турции, а Армения — вторым Израилем после его разгрома Римской империей, с уходом в рассеяние на две тысячи лет и прекращением государственности. Закавказье не становится зоной соперничества Ирана, Турции и США, откуда изгнана Россия. Все остались при своих, и учитывая близость катастрофы, это даже удачный выход из положения для всех.

Теперь положение Эрдогана в Азербайджане несколько нелепо, после слов «всем спасибо, все свободны» пора с вещами на выход. Прощаться и не уходить Эрдоган, конечно, попытается, но бонусов ему это уже не принесёт.

Вторая военная неудача Азербайджана в Карабахе чуть позже может стоить Алиеву больших проблем. Когда все опомнятся и станут задавать вопросы: что это было, что делать и кто виноват, кто ответит за напрасно пролитую азербайджанскую кровь, Алиева ждут тяжёлые времена. И как всегда, спасёт его только Россия — при правильном отношении к её рекомендациям, разумеется, ибо российский МИД — не скорая помощь с реанимацией, политических трупов не оживляет.

Facebook.comArayikHarutyunian Отряд Армии обороны Нагорного Карабаха

Приближение к краю пропасти помогло Пашиняну и Алиеву избежать судьбы цезаря, проигравшего войну из-за ошибки в выборе союзника. Однако «оправившись и покурив», они вполне могут сделать вид, что ничего особенного не произошло, и продолжать свои игры в многовекторность, тем паче, что все структуры зависимости от Запада у них сохранены.

Замена некоторых одиозных лиц, сделанная Пашиняном в критический момент, возможно, по просьбе России, принципиально ничего не меняет. Армянские радикалы Сороса останутся на местах и будут утверждать, что это они сами выиграли войну, и Россия тут ни при чём, она только помешала водрузить армянский флаг над азербайджанским парламентом. То же самое будут говорить протурецкие оппозиционеры Алиева.

Но Россия не цепляется за такие мелочи. Переговоры и остановка войны — это её дипломатическая победа. Сейчас России выгодно предотвратить сценарий катастрофы в Закавказье и его оккупацию Турцией и США. Партия здесь отложена и будет доигрываться позже.

Все формально сохранили свои позиции, и это можно назвать наилучшим исходом для всех, кроме Турции. Эрдоган попробует дипломатическими криками и показной активностью прикрыть своё политическое поражение, но это для его внутренней аудитории. В мире все зафиксируют его поражение, и это ещё скажется на глобальной турецкой повестке. Охлаждение Алиева к идеям Эрдогана теперь неизбежная плата за карабахскую авантюру.