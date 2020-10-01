Библейское выражение «в своем Отечестве пророков нет» остается справедливым и в наши дни. Ибо сколько мы не предупреждали о том, что японцы не согласятся на компромисс и будут добиваться «возвращения» всех южнокурильских островов, до последнего времени в руководстве нашей страны сохранялась надежда на возможность реанимировать безответственное обещание Никиты Хрущева. Речь шла о волюнтаристской «передаче» Японии после заключения мирного договора Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы мелких островов Плоские, Хабомаи по-японски. При этом не воспринимались предупреждения о том, что разговоры о «хрущевском компромиссе» используются Токио из тактических соображений, лишь для сохранения формата переговоров по так называемой «территориальной проблеме».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Наводили «тень на плетень» и проправительственные японские СМИ, подыгрывая премьеру Абэ в его «операции прикрытия». Однако долго так продолжаться не могло. Японская оппозиция потребовала раскрыть содержание проходящих за плотно закрытыми дверями переговоров японского лидера со своим визави — президентом РФ Владимиром Путиным. И хотя после ухода Абэ в отставку новое правительство Японии сразу же заявило о «полном суверенитете Японии над всеми четырьмя островами», сомнения в том, какую политическую линию изберет новый премьер-министр Ёсихидэ Суга, остаются. Тем более что он продолжает повторять о продолжении курса своего предшественника.

Не выдержала и долго поддерживавшая различные ухищрения Абэ в политике в отношении Москвы правонационалистическая газета «Санкэй симбун». В редакционной статье под названием «На переговорах с Россией Япония должна вернуться к требованию возврата всех четырех островов» указывается на необходимость менять политику: «Хотя новый премьер-министр Суга и заявляет о том, что продолжит политический курс своего предшественника Синдзо Абэ, совершенно ясно, что именно в российском направлении внешней политики Японии необходимо сделать правильные выводы из провальной линии Абэ и кардинальным образом пересмотреть ее».

Обосновывая свою позицию, редакция «Санкэй симбун» признает: «Попытки обсуждать с российской стороной проекты совместной хозяйственно-экономической деятельности на северных территориях, имея в виду использование рычагов экономического сотрудничества для придания ускорения японско-российским переговорам…, не принесли никаких результатов». А ведь это было очевидно с самого начала, ибо для Токио такая «совместная хозяйственно-экономическая деятельность на северных территориях», вовсе не взаимовыгодный бизнес, как на то рассчитывали в Москве, а чисто политическая акция, о чем, кстати, также предупреждали российские специалисты.

Однако, вовсе отказываться от «экономического рычага» газета не рекомендует. Она призывает поменять местами события, а именно, продолжать подманивать русских перспективой сотрудничества с Россией, обещая его после согласия российского правительства отдать свои территории Японии. «Именно возвращение нам четырех островов сможет серьезно изменить настроения в Японии по отношению к России и открыть путь для широкого экономического сотрудничества между двумя странами. Это тем более важно для России в связи с углублением тяжелых проблем на ее Дальнем Востоке. Нам следует добиваться от России осознания этого», — выстраивают линию поведения Токио японские правые.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга

С другой стороны, редакция «Санкэй симбун» рекомендует кабинету министров Суга обратить внимание на более активное использование в интересах Токио «российской оппозиции». «Социальная основа поддержки Путина в России не так уж тверда, как кажется. В связи с этим необходимо уже сейчас работать, имея в виду политику дальнего прицела, а именно, наступление «эпохи после Путина». В этом контексте Япония должна настойчиво и последовательно взывать к российскому народу, в особенности российской оппозиции, и мировой общественности, доказывая незаконность и несправедливость захвата Россией северных территорий», — наставляет газета.

О том, что оппозиционные силы России не прочь выполнять функции «пятой колонны» в интересах Японии, в частности, свидетельствует зафиксированный случай обращения к высокопоставленному представителю посольства Японии в России «правозащитника» Льва Пономарева. Этот оппозиционер на встрече с японским дипломатом в ресторане открыто просил деньги, обещая развернуть в нашей стране пропаганду, о которой пишет «Санкэй симбун».

duma.gov.ru Конституция Российской Федерации

Об этом хорошо известно российскому руководству, вплоть до президента. «Лидер ликвидированного правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев участвовал в переговорах с японской стороной и хотел содействовать им в передаче островов Курильской гряды. О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека», — передавал Интерфакс.

Призывая к твердости и непримиримости японской позиции в отношении Курил, газете все же не удается скрыть свой пессимизм по поводу «разрешения территориальной проблемы» в пользу Японии. В заключение она вновь признает, что линия, во главе которой стояла личная канцелярия премьера Абэ, провалилась. Более того, отмечается, что эта линия, наоборот, усилила позиции России. «Путинская администрация настолько ужесточила свои подходы, что начала заявлять уже о том, что «в отношениях России с Японией территориальная проблема вообще не существует». Во введенной в действие в июле нынешнего года новой российской Конституции появилась статья о запрете отчуждения российских территорий», — сокрушаются японские правые.

Kremlin.ru Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Не могут в Японии не признать и то, что твердой политики отстаивания суверенитета и территориальной целостности своей страны требует подавляющее большинство народа России. «В основе такого ужесточения российских подходов лежит внутренняя политика Путина, в которой он стремится усилить в стране патриотические центростремительные тенденции, опираясь на консервативные слои российского общества. Новый премьер Суга должен перестроить всю логику переговоров с Россией, четко осознавая эту новую реальность», — настойчиво рекомендует «Санкэй симбун».

От себя заметим, что утверждение японской газеты о непризнании российским правительством существования «территориальной проблемы» с Японией следует подтвердить отказом от каких бы то ни было переговоров, затрагивающих суверенитет РФ на всех Курильских островах. И вернуться к приписываемому министру иностранных дел СССР А. А. Громыко ответу японцам о том, что «страна наша большая, но лишних земель у нас нет».